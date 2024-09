Augusztusban már több mint 14 ezer AI-megoldás szerepel a legkülönfélébb feladatok elvégzésére, kategóriákba rendszerezve – hívta fel erre a figyelmet Gulyás Attila, a BDO Corporate Finance adatelemzési területének vezetője, aki külön kiemelte, hogy a pénzügyi elemzésekig nagyon sok mindenre van már kész AI- célalkalmazás. A ma végzett foglalkozások 60 százaléka nem létezett 1940 előtt, így kijelenthető, az innováció folyamatosan újfajta pozíciók létrehozását hozza magával. A téma felmerül majd a szeptember 9-én és 10-én megrendezendő AI Summit konferencián is, amelynek a Magyar Zene Háza és a Néprajzi Múzeum ad otthont.

2022. november 30-a bizonyosan be fog kerülni a történelemkönyvekbe. Épphogy véget ért a Covid-világjárvány, amikor a San Franciscó-i Open AI kutatási szervezet nyilvánosságra hozta a ChatGPT nevű mesterséges intelligencia (AI) megoldását.

A ChatGPT használata addig soha nem látott mértékben kezdett el terjedni, mindössze egy hónap alatt elérte a 100 millió felhasználót, jelenleg pedig több mint 180 millió globális felhasználója van. A globális trenddel összhangban Magyarországon is elkezdte érdekelni az átlagembert a mesterséges intelligencia. Ez jól megmutatkozik a Google-keresésekben is:

Fotó: Google, saját szerkesztés Google-keresések alakulása „mesterséges intelligencia” témakörben Magyarországon

Újfajta pozíciók jöhetnek

„A Chat GPT mellett gombamód szaporodnak hónapról hónapra a különböző mesterségesintelligencia-megoldások. Az egyik legátfogóbb gyűjtőoldal a theresanaiforthat.com, ahol 2024 augusztusában már több mint 14 ezer AI-megoldás szerepel a legkülönfélébb feladatok elvégzésére, kategóriákba rendszerezve – mondta az Indexnek Gulyás Attila, a BDO Corporate Finance menedzsere, adatelemzési területének vezetője. – A legnépszerűbbek jelenleg a kép- és videókészítéssel kapcsolatosak, de piackutatáson át a pénzügyi elemzésekig nagyon sok mindenre van már kész AI-célalkalmazás. Egy részük ingyenesen használható, de vannak fizetősek is. Sokszor ezek az alkalmazások ugyanazt a modellt használják, így nehéz is megkülönböztetni őket, mivel hasonló a teljesítményük. Nagy a zaj, nehéz eligazodni, ez is indokolja egy ilyen gyűjtőoldal szükségességét.”

A korábban említett oldalon található egy AI munkaköri hatást vizsgáló index („AI impact index”) is. Az oldal készítői egy 0-tól 100 százalékig terjedő skálán azt mérik, hogy egy adott munkakörre mekkora hatással lesz várhatóan a mesterséges intelligencia.

A 0 százalék azt jelenti, hogy az AI-nak várhatóan semmi ráhatása nem lesz a pozícióra, míg a 100 százalék azt jelenti, hogy az adott munkakör valamennyi aspektusa megváltozik az AI előtti időszakhoz képest. Ugyanakkor azt a honlap készítői is kiemelik, hogy ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy az AI hatására megszűnne egy adott munkakör, hanem csak azt, hogy az várhatóan átalakul.

Az oldalon közel 5000 pozíciónál lehet rákeresni, hogy mekkora az AI hatása rá, valamint az is, hogy mik azok a kapcsolódó konkrét feladatkörök, amelyekre már van kész AI-célalkalmazás.

Ez a top 10 AI-érintett szakma így rangsorolható:

Ez pedig a top 10 legkevésbé AI-érintett szakma az oldal szerint:

Az oldalon szereplő becslés alapján megnéztük, hogy a munkaköröket milyen arányban érinti a mesterséges intelligencia. Az eredmény talán sokak számára meglepő lett. A közel 5000 vizsgált munkakör nagyjából 10 százalékára becsüli csak azt az index, hogy magas vagy nagyon magas befolyása lesz rá a mesterséges intelligenciának.

Fotó: Saját szerkesztés AI hatása a munkakörökre

Persze, az oldalon listázott munkakörök nem egyenletesen oszlanak meg a lakosság körében, vannak gyakoribb és kevésbé gyakori szakmák, illetve sok a pozíciók között is az átfedés. Így a teljes munkaerőpiacra való hatása ettől biztosan eltérő.

Az alábbi linken mindenki rákereshet arra, hogy az ő szakmáját mennyire érinti az AI. Az biztos, a munkakörök jelentős részét érinti valamilyen mértékben, így senki nem mehet el az AI mellett a jövőben.

Fotó: Goldman Sachs Research Foglalkozások száma régen és most

Végezetül egy érdekes tény, amit a Goldman Sachs Research publikált 2022-ben. A ma végzett foglalkozások 60 százaléka nem létezett 1940 előtt. Így kijelenthető, az innováció újfajta pozíciók létrehozását okozza folyamatosan.

(Borítókép: Helen King / Getty Images)