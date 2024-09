Elhanyagolt területből zöld oázis: itt épül Budapest legmenőbb Klubháza

Minden élethelyzethez és életstílushoz illik Budapest legújabb, most épülő, nagyszabású városfejlesztése. A rozsdaövezetből a főváros egyik ékkövévé váló Marina City mindenki számára elérhető közösségi terei is a legmagasabb minőséget képviselik.

Újabb budapesti rozsdaövezetből varázsolnak gyakorlatilag komplett, új városrészt lakóingatlanokkal, bevásárlóközponttal, a mindennapi élet valamennyi területére kiterjedő kereskedelmi egységgel, szórakoztatóközponttal, közösségi és zöldövezetekkel. A Futureal-csoporthoz tartozó Cordia által jegyzett, az Újpesti-öböl part menti szakaszára megálmodott Marina City a városfejlesztés új korszakát hozza el. Mindez a páratlan Duna-parti sétány, a hatalmas zöld terek, az egyedülálló infrastruktúra és szolgáltatási környezet, valamint a fenntartható és digitális megoldások professzionális ötvözésével valósul meg.

A fejlesztés egyik különlegessége, hogy illeszkedik az úgynevezett 15 perces város koncepcióba, aminek részeként egy autómentes városnegyed jön létre – ennek számos előnye van, csakúgy, mint a vízparti életformának.

Megoldás minden élethelyzetre

A Marina City projekt keretében nem csupán magas színvonalon megtervezett épületek, de szintén a legmagasabb minőséget képviselő életterek jönnek létre. Mindez a vízpart bevonása mellett autómentes, parkosított, összefüggő és a köz számára átadott területeket jelent, ami egyedülállóvá teszi a városnegyedet.

„Alapkoncepciónk része a minőségi közterületek kiépítése. Az 1,2 kilométeren húzódó parti sétány, az úszómű, a 90 ezer négyzetméternyi egybefüggő zöldterület, a játszóterek és sportpályák, valamint a területet átszelő bicikliút mind elérhető a köz számára” – mondta Görög Áron, a Cordia értékesítési igazgatója, kiemelve, hogy a hatalmas zöldterület a teljes projektterület 72 százalékának felel meg, amiből jól látszik: a közösségi életérzés a beruházás egyik fókusza.

Lényegében egy rozsdaövezetből varázsolnak zöld oázist,

amelyet kiváló tömegközlekedési lehetőségek kapcsolnak össze Budapest többi részével, a már meglévő Duna Plaza pedig elérhetővé teszi a mindennapi élethez szükséges bevásárlási lehetőségeket, szolgáltatásokat.

Szolgáltatások széles tárházával felszerelt Klubház

A teljes mértékben egyedülállónak számító projekt keretében megvalósul egy, a városnegyed lakói és dolgozói által látogatható Klubház is, amely a főváros egyik legnagyobb, közösségi funkcióit ellátó központja lesz.

A több mint 4000 négyzetméteres, kétemeletes épületben a modern életmódhoz kapcsolódó szolgáltatások és a közösségi élmények találkoznak, így a Klubház lenyűgöző kínálattal várja a látogatókat. Helyet kap egy teljesen felszerelt fitness- és wellnessközpont, valamint egy közösségi étkezőtér, amelyek mind a kikapcsolódást és a feltöltődést szolgálják. Azokra is gondoltak, akik több-kevesebb rendszerességgel távmunkában dolgoznának, de nem az otthonukban rendeznék be irodájukat: a Klubház szolgáltatásai közé tartozó coworkingteret ezért úgy alakítják ki, hogy az a hatékony munkavégzés támogatására törekedjen. Corporate club, videomeeting-kabinok, tárgyalók és prezentációra alkalmas termek állnak rendelkezésre, hogy a legmodernebb környezetben dolgozhasson bárki, aki itt helyet foglal.

A munka utáni kikapcsolódást szolgáló lehetőségekről sem feledkeztek meg. A wellnessrészleg beltéren és kültéren egyaránt páratlan élményeket kínál. A kültéri részlegen egy úszómedence, egy exkluzív infinity pool, valamint egy napágyakkal felszerelt wellnessterasz található, amelyek tökéletesek a teljes kikapcsolódásra. A beltérben gyermekmedence, masszázsmedencék, wellnesspihenő, finn és infraszauna, valamint gőzkabin biztosítja a Marina City lakóinak maximális kényelmét és nyugalmát. A gasztronómiai élmények kedvelőit egy bisztró várja, amely reggelizőpulttal, terasszal és vendégtérrel kínál helyet a baráti összejövetelek vagy üzleti megbeszélések számára.

Fotó: Cordia

A ház emellett a szórakozás és közösségi élet más aspektusaira szintén nagy hangsúlyt fektet, ezért modern társasági központként szimulációs gép- és vetítőteremmel, gamer zone-nal, PlayStation-részleggel és lézerszobával is várja a lakókat. Emellett a különlegesen kialakított „női és férfibarlangok”, illetve lounge is rendelkezésre áll.

A családokra is különleges figyelmet fordított a fejlesztő, gondolva a változatos életkorú gyerekek és szüleik eltérő igényeire. Az épületben beltéri játszósarok is lesz, de a Klubház kínálatának része a baba-mama szoba, a babaház, a kézművessarok, rajzrészleg, a mászóka, a nagyobbakat pedig karabinerpálya, csúszda, curling, léghoki, szivacsmedence, trambulin, barkácssarok, tűzoltókioszk és zenefal is várja.

Arra törekedtünk, hogy megoldást kínáljunk minden Marina Cityben élő vagy oda szórakozni, kikapcsolódni érkező számára, hogy jól érezzék magukat a városnegyedben

– fogalmazott Radványi Gábor, a Futureal főépítésze. „A Marina Cityben új élmények szerzésére, szórakozásra, pihenésre alkalmas városi terek, illetve helyek születnek” – tette hozzá a szakember, aki szerint az egyedülálló dizájn környezettudatos koncepcióval válik teljessé.

Természetesen óvoda is helyet kap a Marina Cityben, hiszen egy ekkora nagyságú terület rehabilitációja során településrendezési szerződés szerinti kötelezettség minden ezredik lakás után létrehozni egy, két csoport befogadására alkalmas ilyen intézményt. Ez nem minden, hiszen még egy önkormányzati iroda is létesül a helyszínen.

Esztétika és funkcionalitás kéz a kézben

A Cordia épületeinél mindig is nagy szerepet játszott az esztétikum. Ahogy a – szintén a vállalatcsoport által megálmodott és felépített – Corvin sétány funkcionalitásban és méretben minden más, hazai városnegyed-rehabilitációs célú fejlesztésnél erősebb, úgy a Marina City esetében is maximálisan kiaknázzák a területet, amely ugyancsak egyedülálló a fővárosi ingatlanfejlesztések között.

A városnegyedben az esztétika és a funkcionalitás nem megy egymás rovására.

A kettő nem zárja ki egymást, sőt erősíti: a maximális funkcionalitás mellett az esztétika egy cseppet sem szorul háttérbe. Magyarországon egyedülálló építészeti színvonalú épületeket tervezünk és valósítunk meg, mint tettük azt például a Corvin-negyed esetében is

– szögezte le Kovács Gábor, a Cordia főépítésze.

A folyópart közelsége

Tovább emeli a közösségi érzést, illetve a vízparti életmód jótékony hatását a vízre tervezett, több száz négyzetméter alapterületű úszómű, amely lehetővé teszi, hogy a kerti nyugalmat a vízen lehessen élvezni. Tulajdonképpen egy privát napozóstég jön létre azok számára, akik a víz közelében szeretnének kikapcsolódni. A fővárosiak körében kiemelten népszerű lokációnak számító Római-parthoz hasonló hosszúságú, 1,2 kilométeres vízparti szakasz és az ott megvalósítandó sétány mellett egy öböl is része a koncepciónak, amely kikötőként szolgál az itt horgonyzó hajók számára.

A környezetbe illeszkedő magaspartnak köszönhetően a látogatók különösebb korlátozások nélkül a Duna közvetlen közelében lehetnek, ami a vízi sportok kedvelőinek és a parton andalgó párok, kutyasétáltató családok számára egyaránt remek helyszín a feltöltődésre. Mindemellett a lakók saját csónakházban tárolhatják majd vízisport-eszközeiket (kajak, kenu, SUP, kis csónak), több partszakasz pedig sólyakocsival is elérhető lesz. Mindez azt jelenti, hogy e lehetőségeknek, valamint a kikötőnek köszönhetően a folyó itteni szakaszán szinte minden vízi sport – evezés, vitorlázás, jetskizés stb. – napi szinten elérhető, gyakorolható lesz.

A folyó nyújtotta lehetőségek egyedülálló módon kínálkoznak a Marina Cityben, amely Budapest különböző pontjaiból tömegközlekedéssel vagy biciklivel, rollerrel, akár hajóval is könnyedén megközelíthető, így nem kell autóba ülni ahhoz, hogy az ember kiérjen a természetbe.

