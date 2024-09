Orbán Balázs: Magyarországnak a gazdasági semlegesség politikáját kell képviselnie

Magyarországnak a gazdasági semlegesség politikáját kell képviselnie a világhatalmi szinten kialakuló gazdasági jellegű blokkosodásban – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Orbán Balázs kifejtette, hogy a világban óriási, tektonikus jellegű átalakulások zajlanak, és e folyamatban a magyaroknak „nagyon résen kell lenni”, hogy megfelelő stratégiával tudjanak reagálni rá.

Egyes nyugati liberális szereplők az átalakulásra válaszul blokkosodást szeretnének elérni a nyugati világon belül, meg akarják akadályozni, hogy mások kapcsolatot tartsanak a szövetségi rendszeren kívüli országokkal

– emelte ki.

A politikai igazgató úgy vélte, ha ez a blokkosodás bekövetkezik a nyugati világon belül, az azt jelentené, hogy Magyarország tulajdonképpen elveszíti a szuverenitását, mert egy blokk alárendeltségébe kerül, és ez be fogja zárni a kapukat az ország fejlődése előtt, amit mindenképpen el kell kerülni.

Orbán Balázs megítélése szerint az új világrendben azok az erőközpontok tudnak megmaradni és tovább erősödni, amelyeknek saját szilárd kulturális alapjuk van, tehát nem betagozódnak más kulturális talapzatokba, hanem megtartják a saját elkülönültségüket, és ezen keresztül intézik a nemzetközi kapcsolataikat.

Azokat a társadalmi nyomásokat, amelyek Nyugatról érnek minket, és amelyek egy ilyen liberális, univerzalista nyugati kultúrába akarnak minket begyömöszölni, ahol nincs tovább értéke a nemzetnek, a családnak, a vallási kapcsolatoknak, a közösségi kapcsolatoknak, ki kell tolni, ezzel szemben védekeznünk kell

– mondta.

„Megőrizni a szuverenitásunkat”

A szuverenitás komplex fogalom: van biztonsági dimenziója, hogy megvédjük magunkat, van belbiztonsági dimenziója, hogy Magyarországon olyan közbiztonság van, amilyet Európában nem sok helyen találni, és a külföldi politikai nyomásgyakorló eszközökkel szemben is eredményesen kell fellépni – sorolta.

A politikai igazgató közölte, a külkapcsolatokban pedig „soha nem látott mértékű széles szárnyakkal kell mennünk, és Magyarországot vissza kell helyezni a világ térképére”.

Magyarország ebben a versenyben jól teljesít, többek között azért, mert nyíltan kommunikál, tisztelettel fordul más országok irányába, nyíltan megmondja, mi az érdeke, mik a lehetőségei, mások pedig egyfajta ideológiai vagy geopolitikai köntöst akarnak adni a kereskedelmi kapcsolatok építésének, ők nem tudnak sikeresek lenni

– hangoztatta.

Azt mondta, ki kell tartani azon politika mellett, amely először a Németország és a németül beszélő világ tekintetében Magyarországot az egyik legfontosabb kereskedelmi partnerré tette. Az amerikaiak továbbra is „jelentős mértékben” itt vannak Magyarországon, erős az együttműködés, remélik, ezt erősíteni tudják a jövőben is, és az elmúlt években egy ázsiai lába is megjelent a magyar gazdaságnak – mutatott rá.

„Ellenszélben dolgozunk”

A politikai igazgató az orosz–ukrán háborúról azt mondta, a szakirodalom szerint az ilyen típusú katonai konfliktusok mindig a kommunikációs csatornák helyreállításával és rövid távú tűzszünetek elérésével oldódnak meg, azok teremtenek olyan nemzetközi környezetet, amiben a hosszú távú rendezésnek kinyílik az esélye.

Hangsúlyozta, Magyarország ennek a józan álláspontnak az erős hangú képviselője a nyugati politikai térben és az egész világon.

Orbán Balázs arra a kérdésre, változni fog-e az európai elit hozzáállása Magyarországhoz, azt válaszolta, „az európai politikai vezetésben a liberálisoknak komoly pozícióik vannak, és mi ellenszélben dolgozunk”, de az európai politikában ebben a helyzetben is kell hogy legyen szövetségi politika és stratégia arról, hogyan érvényesítik saját érdekeiket.

