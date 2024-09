Hatalmas változás a Vodafone-nál, ez minden ügyfélt érint

Az RTL Magyarország és a 4iG megkötötte a nagy üzletet. A 4iG Csoport számára Magyarországon is a távközlési szolgáltatások, így a streamingszolgáltatások területén is a piacvezető pozíció megszerzése a cél, míg az RTL Magyarország szándéka, hogy minél több háztartásba jusson el, ahogy lineáris, úgy streamingfelületeivel, mind pedig ezek tartalmaival. És ez még csak a kezdet, hiszen érkezik a 4iG új tévéplatformja, a One TV. Utóbbi pedig a Vodafone összes felhasználóját érinti.

Egy szekértáborokra osztott országban elsőként talán meglepetésként érkezett a hír augusztus derekán, hogy megállapodott a 4iG Csoport és az RTL Magyarország. Most csütörtökön világossá vált, hogy a két vállalat „olyan dealt kötött, amelyben mind a ketten érdekeltek”. Legalábbis ez hangzott el a 4iG Csoport és az RTL Magyarország között létrejött stratégiai együttműködéssel kapcsolatos háttérbeszélgetésen.

A stratégiai partneri megállapodás kiterjed az RTL televíziós csatornáira, valamint az RTL+-streamingszolgáltatás terjesztésére és műsorgyártási területeken történő együttműködésre. A bejelentés részleteit az alábbiak szerint lehet összegezni:

megállapodtak az RTL Magyarország lineáris csatornáinak terjesztéséről, valamint arról, hogy az RTL továbbra is elérhető marad a szabadon fogható mindigTV-szolgáltatásban;

januártól az RTL Magyarország mellett kizárólag a 4iG Csoport értékesítheti, valamint terjesztheti az RTL+ streamingszolgáltatását a hazai távközlési szolgáltatók közül. Ennek köszönhetően a Vodafone Magyarország és a DIGI ügyfelei akár televíziós csomagjuk részeként is elérhetik az RTL+ teljes kínálatát, köztük az UEFA Bajnokok Ligája-mérkőzéseket;

a következő években a 4iG Csoport műsorgyártási üzletága támogatja az RTL Magyarországot az UEFA Bajnokok Ligája mérkőzéseinek közvetítésében.

A háttérbeszélgetésen Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója, Grósz Judit, az RTL digitális területekért felelős vezérigazgató-helyettese, valamint Tábori Tamás, a 4iG Csoport távközlési stratégiáért felelős vezérigazgató-helyettese és Bányai Tamás, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója ismertette a részleteket.

Új idők járnak

A magyar tévénéző nemzet. Ugyanakkor tagadhatatlan, egyre inkább megfigyelhető a streamingszolgáltatások elterjedése. A megállapodás megértéséhez talán ez a legfontosabb kontextus: itthon más piacokhoz képest az átlagnál még mindig magasabb a lineáris tévénézéssel eltöltött idő, még akkor is, ha csökkenő tendenciát mutat. A tévénézéssel töltött napi idő európai átlaga 188 perc volt, Magyarországon 296 perc 2022-ben.

Vidus Gabriella a beszélgetés elején kiemelte, a két vállalat célja a legnagyobb elérés, a legjobb ügyfélélmény mellett. Ráadásul a két vállalat között korábban is volt disztribúciós együttműködés. Az RTL Magyarországnak a Vodafone-nal, a DIGI-vel és az Antenna Hungáriával régóta fennáll az üzleti viszonya, amelyet az RTL+ esetén a kizárólagos együttműködési szintre emeltek most. Az RTL első számú vezetője szerint az üzleti cél és az időzítés az UEFA Bajnokok Ligája miatt adva volt, mostantól a futballközvetítésnél nem kell keresniük alkalmi partnereket.

Tábori Tamás, a 4iG Csoport távközlési stratégiáért felelős vezérigazgató-helyettese pedig arra emlékeztetett, hogy az árbevételük zöme a lakossági ügyfelektől érkezik. „Olyan megoldásokat kerestünk, amelyek az ügyfeleinknek élményt, exkluzivitást hoznak.” Később aláhúzta, az elmúlt időszakban áremelések voltak a piacon, ez, mondhatni, természetes, hiszen a költségek is emelkedtek. A profitabilitás nem jár az egekben, és a számításaik szerint nincsen tartalék az áremelésekre. Pedig a szolgáltatások esetében Magyarországon az egy fogyasztóra jutó átlagos árbevétel messze van az amerikai piactól – hiába adott lökést a szektornak a világjárvány.

A platformok versenye sokkal inkább a minőségi tartalomért zajlik – olvasható az ügylet részletezésében. A sport egyedi terméktípus, mert ennek értéke a pillanatban van. Ezért globális trenddé vált, hogy egy médiavállalat streamingfelületre vásárolja meg a sportközvetítési jogokat. A nemzetközi trendek jól mutatják ennek a modellnek a működőképességét. Például Amerikában a Paramount+ felületén lehet követni a Bajnokok Ligája-mérkőzéseket.

A háttérbeszélgetésen körvonalazódott, hogy a 4iG Csoport számára Magyarországon is a távközlési szolgáltatások, így a streamingszolgáltatások területén is a piacvezető pozíció megszerzése a cél. Az RTL szándéka, hogy minél több háztartásba jusson el, mind lineáris, mind streamingfelületeivel, mind azok tartalmaival. A vállalat felismerte, hogy a lineáris és streamingfelületek együtt jelentik a jövőt.

Grósz Judit, az RTL digitális területekért felelős vezérigazgató-helyettese szerint amikor disztribúciós partnert keresnek, akkor a digitális szolgáltatások esetében is a mérethatékonyságot kell szem előtt tartani. A streamingszolgáltatásoknál jól látható a nemzetközi trendben az összefogás, a közös terjesztés. „Mindenki a legnagyobb lefedettséget szeretné biztosítani.” Az együttműködést így négy hónap alatt megszületett.

Érdemes kiemelni, műsorgyártási együttműködést is kötött a két vállalat, amely az UEFA Bajnokok Ligája mérkőzéseit tartalmazza.

A közvetítéseket nagyon szigorú nemzetközi szabályoknak megfelelően kell teljesíteni. Amennyiben magyar csapat jut bármelyik UEFA-sorozat főtáblájára, vagy play-off körébe, úgy a jogdíjtulajdonos köteles legyártani a magyar csapatok hazai mérkőzéseit, valamint a 2026-os budapesti Bajnokok Ligája-döntőt is. Ebben az Antenna Hungária és a 4iG Csoport lesz az RTL Magyarország gyártó partnere.

A Vodafone Magyarország vezérigazgatója itt külön hangsúlyozta, hogy a streamingszolgáltatásokra való áttérés esetében mind a hosszú távú, és mind a rövid távú trendekre fel kell készülni. Vidus Gabriella szerint az átállás üteme a fogyasztókon múlik: „bármely hétköznap este a TV-nézők egyharmad része már nem lineáris tartalmaz néz”.

A bejelentett stratégiai megállapodás szerint a 4iG Csoport egyedüli hazai távközlési szolgáltatóként biztosíthatja ügyfeleinek jövő év januárjától az RTL Magyarország teljes portfólióját. A 4iG ügyfelei akár előfizetésük részeként, egyetlen televíziós platformról érhetik el és élvezhetik az RTL+ teljes kínálatát, beleértve az UEFA Bajnokok Ligájának 192 magyar kommentárral közvetített mérkőzését, továbbá az RTL saját gyártású sorozatainak és reality műsorainak legújabb és korábbi évadait, valamint nemzetközi sikerfilmek és sorozatok magyar szinkronos változatát. Továbbá a két vállalat megállapodott az RTL Magyarország 12 csatornás portfóliójának terjesztéséről is.

Új platform is érkezik

A rendezvényen bemutatták a One TV névre keresztelt új televíziós platformot. Ez egyesíti a hagyományos lineáris tartalmakat és a streamingszolgáltatásokat. Itt érdemes ismét egy adatra külön felhívni a figyelmet: a 3,5 millió háztartásból 820 ezer rendelkezik már valamilyen streamingelőfizetéssel. Az új TV platform a Vodafone ügyfeleinek érhető el. A meglévő ügyfeleket folyamatosan migrálja át a Vodafone az új platformra, illetve az új ügyfelek is a OneTV platformot vehetik már igénybe. A későbbiekben a DIGI ügyfeleinek is elérhető lesz.

A One TV nevű új TV-platform 2025 első felében megújuló arculattal és logóval érkezik okostelefonokra, webre és tévékre. A One TV bevezetésével a lineáris és a streamingszolgáltatásokat együttesen lehet élvezni. A platform visszanézhetőségi és digitális funkcióval is rendelkezik. Ennek a technológiai felelőssége a 4iG vállán nyugszik. A platformváltás hátterében a Vodafone Magyarország 2023. januári tulajdonosváltása áll, melynek következtében a magyar vállalatnak le kell válnia a Vodafone Csoport rendszereiről.

A Vodafone Csoport rendszereiről való leválás a 4iG legnagyobb horderejű belső technológiai és informatikai projektje.

Néhány száz felhasználó már élvezheti az új szolgáltatást, ami hasonlóan néz ki, mint az ismert felületek a lineáris szolgáltatások esetén, de a streamingszolgáltatásokkal kapcsolatos tartalmakat beágyazták. A Vodafone Magyarország új ügyfelei már ezt a felületet kapják, a meglévő ügyfeleket pedig fokozatosan migrálják erre a szolgáltatásra.

Egy héttel korábban jelzik az átállást az ügyfeleknek, akiknek különösebb dolguk nincs, frissítést követően automatikusan érkezik az új felület. A panelbeszélgetésen újságírói kérdésre azt is elárulták, hogy 2025-től lesz elérhető a DIGI-felhasználók számára az új platform. Abban, hogy az RTL-lel kötött partneri együttműködés létrejöhessen, fontos szerepet játszott a Vodafone-nál szeptembertől bevezetés alatt álló új Nagra TV-platform kiterjesztett funkcionalitása – hangzott el a háttérbeszélgetésen.

Az Indexnek küldött háttéranyagban pedig az új felületet így jellemezte a szolgáltató:

Az ügyfelek integrált platformon érik el a lineáris, video-on-demand és streamingtartalmakat. A Mediaboxon elérhető tartalmak – legyen az akár a streamingalkalmazás tartalma, akár TV-adás vagy visszanézhető tartalom – ajánlásaival és kereshetővé tételével az ügyfelek egy platformon keresztül, villámgyorsan találhatják meg a kedvükre való tartalmakat.

A cél, hogy elsősorban ne tartalomszolgáltató, hanem érdeklődési kör szerint válasszanak tartalmat a fogyasztók, amennyiben ehhez az ügyfelek előzetesen hozzájárulásukat adták. Arra külön érdemes felhívni itt is a figyelmet, hogy a beszélgetés résztvevői abban megegyeztek, hogy „Magyarországon túl korai lenne temetni a lineáris televíziós piacot”.

Az új platform a korábbihoz képest strukturáltabb, letisztultabb kezelőfelülettel és menürendszerrel rendelkezik, a kezdőképernyőjén megjelennek a streamingszolgáltatók, a lineáris tévézésre pedig könnyen el lehet jutni. Ezek mellett video-on-demand tartalmak is elérhetők mind előfizetéses, mind tranzakcióalapon. A műsorvisszanézővel pedig hét napon keresztül vissza tudják nézni a kedvenc tartalmaikat az ügyfelek.

Végezetül érdemes kiemelni, hogy jelenleg a platform fejlesztése az első fázisban tart, ami közel azonos funkcionalitásokat nyújt a Vodafone ügyfelei számára, mint a VTV-platform. A funkcionalitások a márkaváltással teljesednek ki és kínálnak többletszolgáltatásokat a korábban megismert platformhoz képest, a fejlesztések és frissítések kiadása addig folyamatos.

(Borítókép: A Vodafone székház 2022-ben. Fotó: Szabó Réka / Index)