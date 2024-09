A nyugati szövetségesek idén az első fél évben nagyjából 2 milliárd dollár értékben vásároltak orosz olajból készült üzemanyagot, kihasználva egy szankciós mentességet – összegezte a Politico.

A Center for Research on Energy and Clean Air és a Center for the Study of Democracy által bemutatott elemzés szerint az orosz nyersolajból készült benzin, dízel és olajtermékek szállítása az elmúlt hónapokban növekedett három török finomítóból származó import eredményeként.

Az import legális, a jól ismert szankciós kiskapunak köszönhetően: bár az Európai Unió és szövetségesei már betiltottak szinte minden orosz nyersolajimportot, az országok továbbra is vásárolhatnak orosz eredetű olajterméket, ha azt egy másik országban, jelen esetben Törökországban dolgozzák fel.

Brüsszel játszmája

A jelentés szerint Törökország és a tőle vásárló nyugati cégek egyre jobban kihasználják ezt az úgynevezett kiskaput, annak ellenére, hogy Ukrajna többször kérte, hogy fejezzék be. Csak az első fél évben az EU, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és más nyugati szövetségesek mintegy 2 milliárd dollár értékben vásároltak orosz olajból készült kőolajtermékeket a török útvonalon keresztül. (Tehát ebben például az indiai útvonal nincs benne.)

Törökország közben kihasználta a Moszkvától származó, hordónként 5 és 20 dollár közötti árengedményeket, és tavaly 34, idén pedig 70 százalékkal növelte vásárlásait Oroszországtól.

„Amikor az EU Törökországból importál benzint, az 10 százalékkal olcsóbb, mint ha Szaúd-Arábiából tenné meg” – mondta a Center for Research on Energy and Clean Air elemzője, majd hozzátette: „ám a kedvezményt nem érvényesítik a fogyasztók felé; csak a vállalatok és a kereskedők járnak jól. Valaki jól keres ezen az üzleten, de nem az átlagemberek”.

Érdemes felidézni, hogy Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója az Indexnek adott interjúban kiemelte: „Lengyelország a nagy európai piacra nyíló tengeri kijárattal rendelkezik, ezért a lehetőségei nagyobbak. Érthető is, hogy hangosabban beszélnek a leválásról. Közben ők az egyik legnagyobb orosz autógáz-importőrök az Európai Unióban, a mai napig pedig ugyanúgy bedolgozzák az orosz kőolajat a lengyel tulajdonban lévő csehországi finomítókban, mint mi.” Majd aláhúzta:

Az EU több országa is »okosba« azért beszerzi az orosz eredetű energiaforrásokat. Csak messzebbről, drágábban és nagyobb környezetterhelés árán.

Orbán Viktor miniszterelnök Tusványoson azt mondta: „A lengyelek a legszemforgatóbb politikát csinálják egész Európában. Minket kioktatnak, de közben ugyanúgy vásárolják áttételeken keresztül az orosz olajat.”