Olyan technológia jön, amellyel száguldhatnak a vonataink

A vasútipar digitalizációjának és automatizálásának jövője volt a középpontban a 2024-es berlini InnoTrans kiállítás megnyitóján. Dirk Hoffmann, a Messe Berlin GmbH operatív igazgatója köszöntőbeszédében hangsúlyozta, az elektrifikáció, a digitalizáció, az automatizálás és a fenntarthatóság alkotják az idei rendezvény legfontosabb irányvonalait.

Volker Wissing, Németország digitális és közlekedési ügyekért felelős szövetségi minisztere üdvözlőbeszédében megerősítette, hogy a német kormány támogatja a vasúti hálózat digitalizálását:

Elkötelezettek vagyunk e mellett, még ha időnként más benyomást is próbálnak kelteni. Teljes erővel azon dolgozunk, hogy a lehető leggyorsabban felszereljük vasúti hálózatunkat és járműveinket ETCS-sel

Az ETCS (Európai Vonatbefolyásoló Rendszer) egy olyan vonatbefolyásolási szabvány, amely a vezetőfülkében elhelyezett berendezéseken alapul, amelyek képesek a vonat mozgását felügyelni, beleértve a vonat megállítását is. Ennek felszerelésével még biztonságosabbá válhat a közlekedés, hiszen egy rendszer folyamatosan figyeli, mikor kell a vészféket használni.

Új dimenzió az európai vasútvonalakon

Volker Wissing a vasúti közlekedés európai dimenziójával is foglalkozott. Elmondta, hogy Európa-szerte egységesített, digitális megoldásokra van szükség, például az ERTMS-re. Az ERTMS egy egységes európai jelző- és sebességellenőrző rendszer, amely biztosítja a nemzeti vasúti rendszerek átjárhatóságát, csökkenti a jelzőrendszerek beszerzési és karbantartási költségeit, valamint

növeli a vonatok sebességét, az infrastruktúra kapacitását és a vasúti közlekedés biztonságosságát.

A német szövetségi miniszter emellett arról is beszélt, hogy szükség van a vasút digitális automatikus összekapcsolásra is. Ehhez azonban az EU-tól is jelentős pénzügyi támogatásra van szükség. Wissing szerint ezzel növelhető a vasúti közlekedés versenyképessége, így a közúti közlekedéssel szemben vonzóbbá válhat.

Már most is használják az AI-t a vasútiparban

A mesterséges intelligencia (AI) szerepe is központi téma volt a megnyitón. A panelbeszélgetések során szakértők osztották meg gondolataikat arról, hogyan formálhatja az AI a vasúti közlekedést a jövőben. Mohamed Rabie Khlie, a Marokkói Nemzeti Vasúttársaság (ONCF) vezérigazgatója szerint az AI kulcsszerepet játszik majd a 2030-ra tervezett nagy sebességű hálózat és a Tangier–Marrákes útvonal megvalósításában, különösen a jegykezelés és a vonatok kapacitásának optimalizálása terén.

Richard Lutz, a Deutsche Bahn AG igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligenciának alapvetően korlátlan alkalmazási lehetőségei vannak.

Már most is használják az AI-t, például a vonatok ellenőrzésére és a sínek melletti növényzet monitorozására.

Ugyanakkor fontos, hogy az adatbiztonság garantálva legyen. Susanne Henckel, a Szövetségi Digitális és Közlekedési Minisztérium államtitkára rámutatott, hogy a mesterséges intelligencia új üzleti modelleket is lehetővé tesz. Ehhez a megállapításhoz csatlakozott a Siemens vezérigazgatója, Michael Peter is. Ebben kulcsszerepet játszik majd az adatok kölcsönös megosztása.

Henri Poupart-Lafarge, az Alstom vezérigazgatója szerint a tudománynak is megfelelő hozzáférésre van szüksége az egyedi adatokhoz a kutatás-fejlesztéshez.

A magyar vasút is nagy lépést tett előre

Tudósításunk előző részében bemutattuk, hogy a tudás, a modern technológia és az erőforrások egyesítésével segítené a vasúti pályák és azok környezetének feltérképezését Magyarország vezető építőmérnöki képzőhelye (BME), a legnagyobb hazai vasútépítő cégcsoport (V-Híd) és Európa legnagyobb vasútépítő-gépgyártó cége, a Plasser & Theurer.

Az erről szóló együttműködési megállapodást a berlini Innotrans kiállításon írta alá Rózsa Szabolcs, a BME Építőmérnöki Karának dékánja, Sárváry István, a V-Híd Zrt. vezérigazgatója és Johannes Max-Theurer, a Plasser & Theurer vezérigazgatója szerdán.

A projekt célja, hogy a geotechnikai adatok felhasználásával optimalizálják a pályaépítési folyamatokat, csökkentve a költségeket és növelve a hatékonyságot.

Az együttműködés keretében a felek számos közös kutatási projektet indítanak, amelyek központi eleme a vasúti pályák állapotának felmérése és a digitalizált adatfeldolgozás automatizálása.

A világ minden tájáról érkeztek Berlinbe

Az InnoTrans a világ minden tájáról vonz látogatókat: 37 ország delegációja érkezett Berlinbe, hogy megismerkedjen a legújabb közlekedési technológiákkal. Olyan országok képviselői vettek részt a kiállításon, mint Kolumbia, Dél-Korea, Kanada és India. A spanyol közlekedési miniszter, Oskar Puente különösen a hidrogén- és akkumulátoros meghajtású vonatok iránt érdeklődött, amelyek a kisebb városok és elektromos hálózattal még nem rendelkező területek számára nyújtanak megoldást.

Az Egyesült Államokban nincsenek hasonló vásárok, ahol ennyi beszállító és szolgáltató van. Az InnoTrans kiállításon szemügyre vehetik a vasúti iparban rejlő összes lehetőséget

– mondta Kellyanne Gallagher, az amerikai Commuter Rail Coalition vezérigazgatója. Brazília idén különösen nagy delegációval, összesen 115 fővel képviseltette magát, ami Roberto Jaguaribe, Brazília berlini nagykövete szerint azt jelzi, hogy az ország vasúti szektora komoly potenciállal rendelkezik, és a német–brazil kapcsolatok is erősödnek.

Egyre erősebb a nők hangja a mobilitásban

Az InnoTrans 2024 egyik különleges eseménye volt a Women in Mobility-találkozó (WiM), ahol a mobilitási iparágban dolgozó nők kaptak lehetőséget a hálózatépítésre és tapasztalatcserére. Idén először külön helyszínt is kapott a WiM eseménye, ahol több mint 400 nő vett részt Ausztráliából, Dél-Afrikából, az Egyesült Államokból és számos európai országból. Paloma Iribas Forcat, az Európai Uniós Vasúti Ügynökség (ERA) elnöke, Helen Bradley, az Alstom HR-igazgatója és Rajani Boddu, a Wabtec Corporation alelnöke is felszólalt a rendezvényen.

Számomra már az InnoTrans 2024 nyitónapján világossá vált, hogy a vasúti közlekedés jövője a digitalizáció, az automatizálás és a fenntarthatóság felé halad. A mesterséges intelligencia szerepe folyamatosan növekszik, és a nemzetközi együttműködés is kulcsszerepet kap a technológiai innovációk elterjedésében. Berlin ismét bebizonyította, hogy az InnoTrans a világ egyik legfontosabb szakkiállítása, ahol a közlekedési iparág legújabb fejlesztéseit és trendjeit ismerhetjük meg.

