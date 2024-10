Adóemelésre készül a kormány, az autósoknak ez nagyon fog fájni

Az érdekvédelmi szervezet az energiahatékonyságról szóló törvény módosítása ellen szólalt fel, miszerint az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer keretében a benzinkutakat arra köteleznék, hogy a 2023-as eladásaik után jóval magasabb adót fizessenek. Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének az elnöke az ATV-nek ezt úgy értékelte, hogy ezt főleg a lakosság fogja megfizetni, ahelyett hogy kizárólag a nagy energiafelhasználókat terhelnék ezzel.

A benzinkutak 2025-ös adóbevallásánál így már szignifikáns emelés jelentkezik, azaz 17 forint per liter lesz az adóteher, ez 50 ezer forint per gigajoule-t jelent, illetve 2027-re ez az összeg 32 forint per literre fog növekedni