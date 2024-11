Nagy félreértések vannak a nyugdíjak körül, ezzel érdemes tisztában lenni

Farkas András nyugdíjszakértő rámutatott, hogy 2025-ben nem változik a nyugdíjkorhatár, továbbra is 65 év marad. Ez azt jelenti, hogy jövőre az 1960. január 1. és december 31. között született személyek érik el a nyugdíjkorhatárt.

A nők kedvezményes nyugdíjának feltételei sem módosulnak – továbbra is 40 év jogosító időre van szükség, ezen belül legalább 32 év munkával szerzett szolgálati időre.

„Sok félreértés forrása ez a kettős időfeltétel, mivel sokan tévesen azt hiszik, elegendő a 32 évi munkaviszony felmutatása” – jelezte a nyugdíjszakértő.

Ez azonban önmagában nem elegendő, a jogosító időnek minden esetben legalább 40 évnek kell lennie, és ebből a 40 évből lehet fő szabályként legfeljebb 8 év a gyermeknevelésre tekintettel kapott ellátások (például csed, gyes, gyed, gyet) folyósítási idejével szerzett szolgálati idő.

Ha egy nőnek nincs gyermeke, akkor a teljes 40 évi jogosító időt munkával szerzett szolgálati időnek kell kitennie.

A szakértő kiemelte, hogy 2025. január 1-jétől módosul a 13. havi nyugdíj szabályozása. Az új feltételek szerint az érintettnek a megelőző év legalább egy napján és a tárgyév februárjában is nyugdíjasnak kell lennie.

– magyarázta a szakértő a NyugdíjGuru News legfrissebb bejegyzésében. Tehát 2025-től már csak a tárgyév februárjában elhunyt nyugdíjasok hozzátartozói vagy örökösei kérhetik a 13. havi nyugdíj kifizetését, ha az az elhalálozás időpontjáig még nem történt meg.

Ennek költségvetési vonzata – csak a nyugdíjak tekintetében – az idei 449 milliárd forint után jövőre 487 milliárd forint lesz.

A nyugdíjszakértő ismertette, hogy 2025. január 1-jétől várhatóan a nyugdíjakat 3,2 százalékos mértékben emelik, mert a jövő évi költségvetési törvényben jelenleg 3,2 százalékos inflációs előrejelzés szerepel. Ez körülbelül 200 milliárd forintos kiadást jelent a költségvetésnek.

Hozzátette, hogy ha jövőre a 2025. január-augusztus hónapokban mért tényleges inflációs adatokból becsülhető éves infláció mértéke meghaladná a 2025. januári emelés mértékét, akkor 2025. novemberében kiegészítő nyugdíjemelésre vagy egyösszegű kompenzációra kerülhet sor.

Farkas András szerint a KSH legutóbbi, 2024. november 22-én kiadott kereseti gyorstájékoztatója alapján várhatóan 13,7 százalékkal lesznek magasabbak, mint a 2024-ben alkalmazott valorizációs szorzók voltak.De miért fontos a valorizációs szorzó? Ezt egy korábbi cikkünkben magyaráztuk el:

Egy adott évben nyugdíjba vonulók havi nyugdíjának megállapítása összetett számítással történik, a legfontosabb paraméterek közé tartoznak az egyes évekre megállapított úgynevezett valorizációs szorzók, amelyek az átlagos nettó keresetek alakulásához igazodnak.

Az érintettek munkával töltött évei alatt nemcsak a béreket meghatározó tényezők változnak, hanem összegszerűen sem lehet direkt beszámítani a nyugdíjba a régi járandóságot.

Egy 1980-ban szerzett pár ezer forintos havi fizetés ma már nyilvánvalóan kevés lenne. A valorizálás fő oka tehát, hogy a nyugdíj alapjául szolgáló jövedelmek nagy változáson mentek keresztül.

A szintre hozás a valorizációs szorzószámokkal történik, amelyeket évente határoznak meg. Minden év elején csak nyugdíjelőleget állapítanak meg, hiszen a nyugdíj összegének végleges kiszámításához szükséges valorizációs szorzószámokat a harmadik hónapban teszik közzé.

A valorizációs szorzószámok megjelenése tehát minden idei nyugdíjba vonuló számára jelentős mérföldkő.

Farkas András részletesen írt a nyugdíj melletti munkavégzés szabályairól is. Rámutatott, hogy 2025-ben is járulékmentes marad bármilyen jogviszonyban folytatott keresőtevékenység a nyugdíj mellett, tehát nem kell fizetni a nyugdíjasnak a 18,5 százalék mértékű társadalombiztosítási járulékot.

A nyugdíjas munkavállaló keresete mentes az egyelőre jövőre is változatlanul 13 százalékos szociális hozzájárulási adó alól is, ezért jövőre is a munkáltatók, foglalkoztatók érdekében áll a nyugdíjas munkaerő alkalmazása