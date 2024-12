Nagyon finom, de az infláció elvesz egy kis ízt a karácsonyi menüből

„Az inflációt legyőztük, s a visszatérésétől sem kell félni” – jelentette ki október közepén, alig két hónappal ezelőtt egy gazdasági konferencián Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Noha szavait kissé árnyalták a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) december elején megjelenő adatai a fogyasztói árakról – ezek ugyanis hosszú idő után kisebb emelkedést mutattak ki –, összességében valóban jóval kedvezőbben alakultak a számok az idei év második felében, mint 2023-ban.

Ezt pedig mi is tetten értük itt az Index szerkesztőségében, amikor – hasonlóan tavalyi akciónkhoz – virtuálisan lefőztünk egy teljes karácsonyi menüsort, azaz megvizsgáltunk minden hozzávalót, pontosabban azok árváltozását a KSH legutóbb közölt számai alapján. Ebbe a decemberi, jól megszokott év végi emelkedések még nincsenek feltüntetve, de összességében így is megfelelő képet kaphatunk arról, hogyan drágult az életünk egy év alatt.

Mert hiába lett jó néhány élelmiszer és termék meglepő módon olcsóbb, így is vannak, amelyek elrontják az összképet. Jó hír viszont, hogy 2024-ben már kisebb mértékben drágult a karácsonyi menü összesen 2023-hoz viszonyítva, mint egy évvel korábban, azaz a 2023-at 2022-höz mérve.

A ponty az I-n

Kezdjük rögtön az első fogással. A balatoni halászlé gyakorlatilag még olcsóbbá is válhatott volna egy év alatt, ha kihagyjuk belőle a legfontosabbat. De ki hallott már hal nélküli halászléről? Nos, mi nem, így pont, hogy a ponty, ami megdobta a büdzsét. Egy év alatt olcsóbb lett a hagyma, a krumpli, a só és még a bors is. A fűszerpaprika ára ugyan megpaprikázódott, azaz emelkedett, de nem olyan mértékben, mint a pontyé. Egy kiló pontyfilé ára csaknem 200 forinttal kerül többe, mint egy éve. Összességében így 369 forinttal kerül többe a halászlé idén.

Balatoni halászlé (forint) Hozzávaló: 2022. december 2023. november 2024. november 2 fej hagyma 81 101 86 2 kg ponty 7860 8460 8820 2 db krumpli 62 64 63 só 26 29 27 bors 20 22 21 3 ek. pirospaprika 300 380 408 Összesen 8349 9056 9425

A pulyka még olcsóbb is lett

A következő fogás a pulykamell Wellington-módra. Itt lepődtünk meg leginkább: a pulykamell filéjének kilós ára meredek esésben van 2022 vége óta, és még kevesebbe kerül, mint tavaly év végén. Így sem lett olcsóbb viszont sajnos ez az étel, hiszen a gomba és főleg a liszt ára kissé elszállt 12 hónap leforgása alatt. Ezt még az sem kompenzálja, hogy a dió is kevesebbe kerül a KSH szerint. Összességében a 81 forintos, azaz 0,02 százalékos emelkedés viszont még kigazdálkodhatónak tűnik.

Pulykamell Wellington-módra (forint) Hozzávaló: 2022. december 2023. november 2024. november 1 kg pulykamellfilé 3140 2920 2870 liszt 217 193 275 7 dkg dió 404 401 399 só 26 29 27 bors 20 22 21 2 ek. olaj 74 71 72 30 dkg gomba 495 564 610 1 db tojás 90 75 82 Összesen 4466 4275 4356

Az a jószagú káposzta

A húsok drágulását, illetve olcsóbbá válását a szabolcsi töltött káposztánál is éreztük. A kolbász kilója például kevesebbe kerül szerencsére, mint tavaly, de a darált hús és a szalonna ára azért emelkedett. A rizs is olcsóbb lett, viszont mindent borított a káposzta inflációja, amely nemcsak drágult, de még a 2022-es, igencsak magasnak mondható szintet is jócskán megugrotta. Csaknem 20 százalékkal emelkedett az értéke. Összességében ez el is vitte a drágulás irányába az ételt: 147 forinttal kerül már többe a töltött káposzta 2024-ben, mint 2023-ban.

Szabolcsi töltött káposzta (forint) Hozzávaló: 2022. december 2023. november 2024. november 1 fej káposzta 412 376 446 2 fej hagyma 81 101 86 15 dkg kolbász 877 888 853 2 ek. pirospaprika 200 250 272 20 dkg szalonna 580 630 642 60 dkg sertéshús 948 1116 1212 15 dkg rizs 115 112 109 Összesen 3213 3473 3620

A bejgli még mindig sláger

A karácsonyi asztalról természetesen nem maradhat el a bejgli sem. Rögtönzött – és semmiképp sem hivatalos – közvélemény-kutatásunk alapján a többségnél a diós a nyerő. Még szerencse, hogy mint említettük, ennek is lejjebb ment az ára. Ahogy a cukor is olcsóbb lett idén. A tejföl ára kicsit emelkedett, de a liszt és a vaj az, ami igazán megdobta a végösszeget. 53 forinttal kerül többe a békebeli bejgli elkészítése idén karácsonykor, mint egy éve.

Diós bejgli (forint) Hozzávaló: 2022. december 2023. november 2024. november 30 dkg krumpli 117 120 118 1 dl tej 53 46 48 25 dkg vaj 199 142 154 1 tojás 90 75 82 60 dkg liszt 130 115 165 40 dkg cukor 103 170 155 1 dl tejföl 38 200 203 20 dkg dió 1156 1148 1144 Összesen 1886 2016 2069

Összegzés

A teljes karácsonyi menüsor – a költségekbe természetesen nem tudtunk mindent beleszámolni, hiszen sok termék nem található meg a KSH fogyasztói kosarában – elkészítése így 650 forinttal kerül többe 2024-ben, mint 2023-ban. Jó hír, hogy a drágulás üteme ezek alapján mérséklődik.

