Pénzkapun léptek át, akik ide tették a forintjukat, és még koránt sincs vége

A magyar tőzsde legfontosabb mutatószáma, a BUX-index 61 ezer pont környékéről indította a tavalyi évet, és december 12-én újabb történelmi csúcsot döntött 80 960 pontnál. Ez több mint 32 százalékos emelkedést jelent, ami nemcsak önmagában, hanem a nemzetközi indexekkel összehasonlítva is kiemelkedő – világítottak rá az MBH Befektetési Bank elemzői. Jól jártak tehát, akik a magyar részvények sikerére fogadtak. A szakértőket arról is megkérdeztük, hogy idén dőlhetnek-e újabb rekordok a magyar tőzsdén.

Bár a forintnak pocsék éve volt tavaly, ezzel szemben a magyar tőzsde sorra döntötte a rekordokat, ezekről a mérföldkövekről többször is számot adtunk. A BUX-index a legismertebb hazai részvényindex, amely a Budapesti Értéktőzsdén forgó legnagyobb kapitalizációjú részvények mozgását reprezentálja.

Tavaly hatalmasat menetelt a magyar tőzsde, a BUX-index 61 ezer pont környékéről indította az évet, és december 12-én újabb történelmi csúcsot döntött 80 960 pontnál.

„Ez több mint 32 százalékos emelkedést jelent, ami nemcsak önmagában, hanem a nemzetközi indexekkel összehasonlítva is kiemelkedő”

– jelezte lapunknak küldött elemzésében Rácz Balázs, az MBH Befektetési Bank részvénypiaci elemzője.

Nemzetközi összehasonlításban is látványos a BUX menetelése

A részvénypiaci szakértő megvizsgálta, hogy nemzetközi összehasonlításban hogyan teljesített a BUX-index:

Idén az amerikai piac teljesítményétől volt hangos a média, az USA piacát jól reprezentáló S&P500 index valóban szárnyalt idén, de a BUX teljesítményét nem tudta felülmúlni, az idei növekedése 30 százalék alatt maradt.

A német DAX index hosszú oldalazás után november végén tért magához, és az utóbbi hetek emelkedésének köszönhetően kissé felzárkózva, 20 százalékot tudott idén feljebb kapaszkodni.

A régióban is egyértelműen a hazai piac vezeti az emelkedést, a lengyel WIG20 index eddig negatív teljesítményt nyújtott idén, a cseh PX indexet is érdemes megemlíteni, főleg az utóbbi hetek emelkedés okán közel 20 százalékkal került feljebb idén, de még így is bőven elmarad a BUX teljesítményétől.

Arról is érdemes szót ejteni, hogy 2023-ban 40 százalékot emelkedett a BUX, ilyen mozgás után érkezett az idei szintén kiemelkedő teljesítmény – emlékeztetett Rácz.

Még mindig van erő a magyar tőzsdében

Az utóbbi két évben jelentősebb korrekció nélkül tudott folyamatosan rekordértékekre kapaszkodni a piac. A szakértő kiemelte, hogy a BUX értékeltsége még mindig nagyon kedvező. A tavalyi évben sokáig stabilan 5-6 között mozgott a P/E mutató, csak az utóbbi időszakban lépte át a 6-os értéket, miközben a hosszú távú átlagos értékeltsége 10.

A BUX értékeltsége azért maradt alacsony az árfolyam emelkedése ellenére, mert közben az index legnagyobb súlyú részvényeinek az eredményvárakozásai erőteljesen emelkedtek. Az alábbi grafikonon jól látható, hogy 2005 óta csak 2008-ban volt a mostanihoz hasonló alacsony értékeltség a piacon.

Az értékalapú részvények az év második felében már középpontba kerültek a tengerentúlon is, és a BUX-indexet is jellemzően ilyen vállalatok alkotják. Ebbe a kategóriába tartoznak a bankszektor, a távközlési és a gyógyszerszektor, illetve az autóipar részvényei is.

Jövőre valószínűleg az értékalapú részvények többségének jó éve lehet, idehaza sokat segítene a részvényeknek, ha belátható közelségbe kerülne egy orosz–ukrán fegyverszünet vagy béke

– jelezte Rácz, aki szerint ez további katalizátort jelenthetne a hazai piacnak, a fundamentumok ugyanis adottak a további emelkedéshez.

A BUX-ot alkotó blue-chipek esetében továbbra is stabil növekedési várakozások és jelentős alulértékeltség látható.

Annak ellenére, hogy december elején 80 ezer pont felett járt a BUX-index, továbbra is alulértékelt, aminek oka a blue-chipek dinamikus profitbővülése. A BUX technikai képe nagyon kedvező, stabil emelkedő trendben kapaszkodik felfelé az árfolyam, bár jövőre bármikor jöhet akár egy nagyobb korrekció is, de a hosszú távú trend törésének jelenleg kicsi az esélye.

„A korrekciókban és a magasabb mélypontok kialakulásakor a vételi pontokat érdemes keresni, mert várhatóan jövőre is lesz tere az emelkedésnek” – világított rá a szakértő. Korábban a BUX-index hosszú távú teljesítményét vettük szemügyre az elemzővel, s akkor kiderült, hogy 1990 és 2023 között december bizonyult a második legjobban teljesítő hónapnak, de a január viszi a prímet.

Így kezdte az évet a magyar tőzsde

A magyar tőzsde év eleji teljesítményéről az MBH Bank vezető részvénypiaci elemzőjét, Debrecezni Csabát kérdeztük. Elmondta, hogy a BUX jól kezdte az évet, ebben a pár napban január 6-ig bezárólag hozzávetőleg egy százalékot emelkedett a hazai index.

Ez a pozitív teljesítmény a régióra is jellemző volt, azaz a varsói, a prágai és a bukaresti index is jól indította 2025-öt. A december közepi, közel 81 ezer pontos csúcsot azonban nem tudta még meghaladni a hazai index.

Jelezte, hogy az elmúlt pár napban a világban is kedvező a hangulat, eddig nyoma sincs annak, hogy a december 18-án kialakult, és pár napig tartó korrekció – amikor például az S&P500 2 nap alatt hozzávetőleg 4 százalékot esett – folytatódna. A legtöbb index minimálisan, de az akkori mélypont felett kereskedik.

„Ugyanakkor 2025 nem biztos, hogy sima menet lesz”

– világított rá Debreczeni Csaba. „Trump sok bizonytalanságot tartalmazó elnöksége, az EU-ban látható politikai bizonytalanság (Németország, Franciaország), az utóbbi pár órában kibontakozott kanadai »kormányválság« mind olyan tényező, amelyek jelentősen mozgathatják a piacokat” – jelezte lapunknak január 6-án.

(Borítókép: Gorondy-Novák Edit / Index)