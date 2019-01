Fenekestől felforgatja a német cégek kommunikációját a bevezetett interszexuális nem

Meghatározó változtatást vezettek be Németországban 2019. január elsején: a harmadik nemet. Ez azt jelenti, hogy az anyakönyvekben a nem megjelölésére immár a nő és a férfi kifejezés mellett a divers szó is alkalmassá vált. Ennek jelentése: különböző, különféle, vegyes. A változtatást az alkotmánybíróság rendelte el még 2017 végén, a parlament pedig tavaly elfogadta azt. Mielőtt rátérnénk, mivel jár ez a Németországban működő cégek számára, bővebben is kifejtjük a témát.

Senkit nem lehet hátrányosan megkülönböztetni

A változtatásról Katarina Barley igazságügyi miniszter elmondta, azért volt rá szükség, mert egyetlen embert sem szabad hátrányosan megkülönböztetni a nemi önazonossága miatt. Korábban a német jog szerint csak arra volt lehetőség, hogy a sem nőként, sem férfiként nem azonosítható emberek „nem nélküli” megjelölést kapjanak, ezt azonban negatív jelentésűnek, hátrányosnak ítélték meg, ezért változtattak rajta.

A cselekménysort egy 2017-es eset indította el, amikor egy interszexuális személy akart módosíttatni az anyakönyvi kivonatán, megváltoztatva az addigi nő megjelölést. Ezek után mondták ki, hogy az ember nemi besorolása kulcsfontosságú a személy önfelfogásában, és nem lehet emiatt hátrányosan kezelni. A becslések szerint Németországban legalább nyolcvanezer interszexuális ember él.

Új jelölések: d, a, x, i

A divers kifejezés tehát folyamatosan tűnik majd fel Németországban, így természetes, hogy a cégeknek is alkalmazkodniuk kell az új helyzethez. Hogyan néz ki ez a gyakorlatban? Például egy álláshirdetésnél is el kell kerülni a nemi megkülönböztetést, egyben tiszteletben kell tartani a sokszínűséget – ha valaki ezt nem teszi meg, súlyos büntetésre számíthat.

Ezekben a hirdetésekben négyféle új jelölés egyikének használata lesz kötelező: a megszokott m (männlich, azaz férfi) és w (weiblich, azaz női) mellett meg kell jelennie a d, a, x, i betűk egyikének is, hogy megfeleljenek a jelenlegi jogszabályoknak. A d ugyebár a divers rövid alakja, amelynek jelentése a már említett különböző, különféle. Az a betű az anders rövidítése, jelentése egyéb, az x és az i pedig az intersexuell, azaz interszexuális szót helyettesíti. Az interszexuális emberek olyan biológiai nemi jellegzetességekkel rendelkeznek, amelyek nem sorolhatók be kizárólag női vagy férfi kategóriába, avagy adott esetben mindkettőnek megfelelnek.

Nincs többé „Damen und Herren”

A változtatásnak köszönhetően várhatóan hamarosan kikopik a hivatalos levelezésekből a „Sehr geehrte Damen und Herren”, azaz az „Kedves hölgyeim és uraim” német megfelelője. A megszólítás gyakorlata még kialakulóban van, várhatóan el kell telnie egy kis időnek, mire a vállalatok megtalálják a legjobb megoldást. A problémát megoldja, ha megkérdezzük, hogyan szólíthatjuk az aktuális partnert, de ez például az első kapcsolatfelvételnél nehézkes.

Szintén változtatásokra lesz szükség a vállalati öltözködési szabályok, elvárások esetén, amelyek eddig csak a nőkre és férfiakra vonatkoztak az általános megjelenés szintjén. Ezeket most ki kell igazítani. Bár talán ez az egyik legkisebb gond, hiszen eddig sem volt ajánlott megszabni, hogy például nadrágot és nyakkendőt csakis férfiak vehetnek fel.

A nyilvános helyeken és munkaállomásokon valószínűleg külön mellékhelyiségeket kell kialakítani a divers embereknek, szintén igaz ez az egészségügyi szobák esetében, de sok olyan helyen is, ahol eddig csak a férfi és női tagolás létezett. Erre a problémára alternatív megoldási javaslat, hogy marad a mosdóknál a kettős kialakítás, de női vagy a férfi helyiséget megosztják az interszexuálisokkal. Elvégre jelenleg is vannak olyan illemhelyek, amelyeken egyszerre látható a férfi és a női jelzés.

A döntés joga

A munkahelyi edzőtermek, öltözők esetében szintén nem lehet egy csettintéssel mindenhol harmadik, divers verziót létesíteni, így a jelenlegi legalkalmazhatóbb javaslat szerint az interszexuális emberek maguk dönthetik majd el, melyik öltözőt akarják használni.

Egyes cégeknél léteznek női kvóták, amelyek feladata a szakmai egyenlőség biztosítása volt, például hogy egy vezetői testületben nők is kapjanak helyet. Az ilyen szituációkat szintén érinti az új rendelkezés: a harmadik nemre vonatkozó szabályokat itt is be kell vezetni.

Összefoglalva: a következő időszak a tanulásról, az új szabályozáshoz való alkalmazkodásról szól a német munkajogban. Az interszexuális embereket pedig kérik, hogy az első hónapok hibáit ne vegyék sértésnek, ha a másik félen látják az alkalmazkodásra törekvés jeleit.