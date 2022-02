Miután a bankok tavaly év végén nem tudták kamatemeléseikkel pontosan követni a jegybank kamatlépéseit, az év végére historikus mélypontra, bőven 1 százalék alá süllyedt a lakáshitelek referenciakamathoz viszonyított kamatfelára. A felzárkózás ugyan az elmúlt hetekben elindult, de még most is olyan alacsony szinten állunk, hogy akár egy öt évvel ezelőtt felvett hitel esetében is milliókat spórolhatunk, ha az akkori magasabb kamatfelár mellett felvett hitelünket most – akár végig fix törlesztést biztosító – új hitelre cseréljük.

Negatív lett a kamatfelár

Miután tavaly novemberben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) lépést váltott, a bankok árazása a hetente bekövetkező emeléseket nem tudta lekövetni. Ennek köszönhetően a banki hitelkamatok kamatfelára historikus mélypontra süllyedt. A money.hu számításai szerint egy 10 éves kamatperiódussal bíró lakáshitelnél a jegybanki referenciakamat (a hitellel megfelelő hosszúságú BIRS) és az MNB folyósítási adatokból számított átlagkamata közötti különbség a 2019. decemberi 2,67 százalékról tavaly szeptemberre 0,2 százalékra csökkent.

A hetente emelkedő irányadó kamattal a referenciakamat emelkedett, ám a banki kamatdöntések lassabbak voltak, így a decemberben folyósított hitelek 4,33 százalékos átlagkamata 17 bázisponttal már alulmúlta a december végi 4,5 százalékos, 10 éves BIRS értékét – negatív lett tehát a kamatfelár. Az ötéves kamatperiódusú hiteleknél a 2019. decemberi 2,89 százalék helyett már csak 0,64 százalékpontos kamatfelárat mutatott decemberre a money.hu számítása.

Nem maradhat ilyen alacsony

Az MNB hitelezési jelentésében szereplő nemzetközi összehasonlításban a magyar átlagkamatszint 2013-tól 2020-ig 1-3 százalékkal felülmúlta a régiós országok átlagát, ám már 2021 első felében az 1,5 százalékos régiós átlagszintre csökkent. Ahhoz, hogy a bankrendszer stabilan tudjon működni, a lakáshitelek esetében a költségeket, az ügyfélkockázatot és persze a profitot egyaránt fedező 1,5-2 százalékos kamatfelár mindenképp indokolt– az MNB a fenntartható bankrendszer kritériumairól közölt 10 éves előrevetítést tartalmazó 2014-es tanulmányában még 3-4 százalékos felárat tartott szükségesnek. A jelenlegi, bőven 1 százalék alatti felárak azt vetítik előre, hogy a következő hetekben nemcsak a további jegybanki kamatemelések lekövetése, hanem a felár szélesítése is napirendre kerül a bankoknál.

Elindult a felzárkózás

A money.hu számításai szerint ez a folyamat január-februárban már elindult. A hitel-összehasonlító portál kamatciklusonként 30-30 ajánlatból képzett átlagkamata szerint a 10 éves kamatperiódusra kínált hitelek átlagkamata 5,4 százalék fölé kúszott február 8-ára. A drágulás itt volt a legkomolyabb, de ezt a korábbiakban jelzett negatív referenciakamat egyértelműen indokolttá teszi. A fenti komoly emelés ellenére a felár itt még mindig 80 bázispont alatt marad, tehát ebben a szegmensben még további kamatemelésre lehet számtani. A money.hu várakozásai szerint

csak a kamatfelárak emelése miatt az 5,10, 20 éves kamatciklusra kínált hitelekben a következő hónapokban minimum 0,7-0,8 százalékos kamatemelkedés várható. Ehhez jön még hozzá az alapkamat további emelése miatti kamatnövekedés.

A fentiek miatt annak, akinek lehetősége van arra, hogy előrehozza a hitelfelvételét, mindenképp érdemes élnie ezzel. Emellett a money.hu szakértői arra hívják fel a figyelmet, hogy a jelenlegi történelmi mélységben lévő kamatfelár mellett a korábbi, a jelenleginél sokkal magasabb kamatfelár mellett felvett hitelek kiváltása is hasznos lehet. Kiváltképp igaz ez a jelenleg a kamatstopban lévő változó kamatozású hitelekre.

Nincs jobb alkalom a hitelcserére – milliók spórolhatók

A régebben felvett hitelekben jóval magasabb kamatfelárak szerepeltek a szerződésekben,

mint a jelenlegi 0,7-0,8 százalékos szintek.

Az MNB adatai szerint 2017 harmadik negyedévében átlagosan 3,32 százalékos felár mellett folyósítottak lakáshitelt a bankok, 2013-ban pedig ez az érték 4,2 százalék volt.

Mindez azt jelenti, hogy egy szeptemberben forduló, 2017-ben 15 évre felvett, még 10 millió forintos tartozással és 5 éves kamatperiódussal bíró hitel új kamata (a mai referenciakamattal számolva) 8,68 százalék lesz, a törlesztőrészlet 125 ezer forintot tesz majd ki. Ha ezt a hitelt a money.hu által számolt 5,48 százalékos átlagkamaton sikerülne most 10 éves – ebben az esetben végig fix – kamatperiódusú hitelre cserélni, akkor a havi törlesztőrészlet 13 százalékkal kisebb lenne, 109 ezer forint alatt maradna. A teljes visszafizetendő összeg pedig 2,1 millió forinttal, 12,9 millió forintra csökkenne.