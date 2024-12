A Századvég teljesen mást vár jövőre a magyar gazdaságban, mint a kormány

A Századvég becslése szerint jövőre 2,6 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság, ezzel szemben a kormány 3–6, illetve 3,4 százalékos növekedést vár. Ráadásul a kormányközeli kutatóintézet szerint a gyengébb forintárfolyam mellett az árszínvonal növekedési üteme továbbra is 3 százalék felett maradhat.

A Századvég becslése szerint jövőre 2,6 százalékkal bővülhet a magyar gazdaság. Ez azért meglepő, mert a kormány 3–6, illetve 3,4 százalékot vár. Az elemzésük szerint idén a magyar bruttó hazai termék (GDP) volumene 0,7 százalékkal emelkedhet, a következő két évben 2,6 és 3,1 százalékos bővülést prognosztizálnak.

A Századvég szerint az infláció az idén 3,7, jövőre 3,6, 2026-ban pedig várhatóan 2,9 százalékon alakulhat. Érdemes megjegyezni, hogy Az MNB előrejelzése szerint éves átlagban idén 3,5–3,9 százalék közötti infláció várható, 2025-ben 2,7–3,6 százalék között, 2026-ban pedig 2,5–3,5 százalék között alakulhat.

Fontos lesz, hogyan alakul a forint

A Századvég most az elemzésében hozzátette, a nemzetközi dezinflációs folyamatok a következő két évben is folytatódhatnak, aminek pozitív hatása lehet a magyar árszínvonal alakulására. Emellett azonban a következő években is fontos kérdést fog jelenteni a forint árfolyamának alakulása, Így kiemelték, hogy

a gyengébb árfolyam mellett az árszínvonal növekedési üteme továbbra is 3 százalék felett maradhat.

Az idei költségvetési előrejelzésünk szerint a 4,5 százalékos, GDP-arányos ESA-hiánycél teljesülni fog, már látható, hogy az utolsó hónapra a költségvetésnek kellő nagyságú mozgástere maradt a hiánycél elérésére.

Előrejelzésük szerint a foglalkoztatás emelkedése folytatódik, a munkanélküliség a jövő évtől lassan csökkenni kezd. Becslésük szerint 2024 végére a munkanélküliség eléri majd a 4,6 százalékot, majd 2025-re visszatér a piac a korábbi állapotához, a magas foglalkoztatás mellett ismét csökken a munkanélküliségi ráta, 4,2 százalékra.

Végezetül érdemes kiemelni, a Századvég szerint 2024-ben és 2025-ben is negatív nettó exportra számít, várakozásaik szerint a külkereskedelmi tevékenységünk csak 2026-tól járulhat hozzá pozitívan a GDP bővüléséhez.