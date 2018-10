Tananyag lehet a KRESZ

Révész Máriusz, a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztéséért és népszerűsítéséért felelős kormánybiztos a munkafüzet bemutatóján elmondta, hogy elsődleges céljuk a közlekedési kultúra javítása, amit jó, ha már gyerekkorban elkezdenek.

A munkafüzet fedele

Jelenleg háttéranyag hiányában nincs komoly képzés az iskolákban. Ezt pótolták azzal, hogy 200 ezer példányt küldenek szét az új munkafüzetből október-novemberben az ország 4. és 5. osztályos tanulóinak.

Miért ez a korosztály? Berta Tamás, a Közlekedéstudományi Intézet munkatársa elmondta, hogy a felmérések alapján az óvodások még ötösre, a kisiskolások csak 4-esre, a felsősök már csak 3-asra, a középiskolások pedig 2-esre vizsgáznának a szükséges tudásszint alapján közlekedési ismeretekből. Az attidűdmérések még rosszabb helyzetet mutatnak: a gyerekek fele megengedő a gyorshajtással és az ittas vezetéssel szemben, 50%-uk beülne ittas sofőr mellé, sőt többségükkel ez már meg is történt. Nem csoda, ha olyan vezetők lesznek, amilyenek.

A munkafüzet mellé a tanárok egy százoldalas kézikönyvet kapnak, ami szélesebb körben tartalmaz tudásanyagot az esetleg felmerülő tanulói kérdésekre. A munkafüzet anyaga 8-10 óra alatt elsajátítható. A tananyag nem tesz ki egy külön tantárgyat, oktatását az osztályfőnöki, technikai vagy testnevelési órákba építve lehet megoldani. Révész közölte: szeretnék, ha a munkafüzet anyaga a Nemzeti Alaptantervbe is bekerülne, vizsga is jó lenne belőle, de ez még évek kérdése lehet.

Berzai Zsolt, az ORFK-OBB alezredese is üdvözölte a kiadványt, és elmondta, hogy a 2200 iskolarendőr 2800 iskolában segít be majd az oktatásába.

Kürti Gábor, Magyar Kerékpárosklub elnöke szerint a kerékpározás terjedése előtt egy nagy akadály van: a (baleseti adatokkal egyébként nem alátámasztható) félelem a balesetektől. Ennek két dologgal lehet elejét venni, a jó infrastruktúrával, és a jó közlekedési ismeretekkel.

A munkafüzet nálunk is letölthető ezen a linken, és tesztelhető.

Mit tanultak eddig a diákok? A most hatályos Nemzeti alaptanterv a fontos közműveltségi tartalmak között sorolja fel az 5-8 osztályban a gyalogos és kerékpáros közlekedés KRESZ szerinti szabályai, a közösségi közlekedés rendjét, és a kulturált közlekedés alapvető szabályait, a 9–12. évfolyamon pedig a KRESZ mellett a baleset-megelőzés és az elsősegélynyújtás elsajátítását. Ezeket az ismereteket több tantárgy keretein belül, elsősorban a környezetismeret a természetismeret órákon tanulják a diákok. Az új NAT tervezetében nincs ehhez képest eltérés.

Révész Máriusz beszámolt arról is, hogy a kerékpárosbarát KRESZ-módosításcsomag elfogadása is jól halad. A mintegy 30 kerékpáros javaslatból 22-25-ben kompromisszumok mentén meg tudtak egyezni a felek, de még a szükséges kodifikáción át kell esni és a politikai támogatásnak is meg kell lenni hozzá. Az elfogadott változtatások között említette például a városban 1, városon kívüli 1,5 méteres előzési távolság bevezetését, a most nem vállalhatók között pedig a piros lámpánál jobbra kanyarodás lehetőségét.