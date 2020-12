Széles kerékpárút épül a pesti oldalon Dunakeszi felé, a tervek szerint tavasszal már tekerhetünk rajta. De merre menjen, aki kerékpárjával már most Észak-Pestről indulna északnak? Egyelőre nem derült ki.

Idén nyáron jelentették be (de már márciusban elkezdték) az Eurovelo 6 kerékpárút Dunakeszit Újpesttel összekötő szakaszának megépítését. Egy évet és 750 millió forintot adott magának a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) arra, hogy jövő év márciusára elkészüljön a valamivel több, mint 5 kilométer hosszú kerékpárút.

A Magyar Kerékpárosklub észak-pesti csoportja az elmúlt napokban végigjárta az útszakaszt és a közösségi oldalán publikált fotósorozat szerint a 80 százalékos készültségű útpálya méretezésével és kivitelezési minőségével is meg volt elégedve. Több helyen már a védőkorlátokat is felszerelték, (így nem tudnak az autók az új útburkolatra parkolni), az útpálya ívét pedig a pontosan lerakott szegélykövezés is jelzi.

Meglepetés érheti azonban azokat, akik a félkész pályaszakaszon bringáznak, mert az útnak van egy pontja, ahol előbb az aszfalt, majd a szegélykő perem is véget ér, az út pedig a főút mentén, egy füves senkiföldjére vezet.

Fel is keltette a kíváncsiságunkat, hogy vajon az út ezen részén mi lesz a koncepció, miért ér itt véget az útpálya, illetve hol és hogyan folytatódik majd. Van aki tudni véli, hogy a földben futó közművek kiváltása akadályozza a munkát. A NIF-nek elküldtük a hivatkozott szakaszról készített fényképet és a kérdéseinket is, hogy kiderítsük a tervezett nyomvonalat és megtudjuk, lehet e egyáltalán a már leaszfaltozott szakaszon biciklizni. Azt is tudni szerettük volna, hogy mit javasolnak azoknak, akik Dunakeszi felé tekernének mostanában?

Egyelőre válasz még nem érkezett, ezért csak annyi biztos, hogy az erre közlekedő bringások (vérmérséklettől függően) az egyébként rendkívül forgalmas 2-es úton tekernek, vagy az építés alatt álló kerékpárutat választják. Egyik sem igazán jó megoldás!