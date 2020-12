Az eszköz, ami forradalmasíthatja a kerékpársportot

A brit New Motion Labs újító lánca nem csak hatékonyabb, de takarítás és olajozás nélkül is tartósabb mint a jó öreg egysoros bringalánc.

Több mint egy évszázados története során a kerékpár egyre erősebbé, tartósabbá és közben viszonylag olcsóvá is vált, de mindig van mód javulásra.

A hagyományos lánc működés közben csak egy ponton fekszik fel a lánckerékre, ami fokozott kopást eredményez, amit tovább ront, hogy a nyomaték átadásában csak a kerék pár foga vesz részt. Mindez fokozza a súrlódást és csökkenti a lánchajtás hatékonyságát.

A versenyipar, amely hatalmas energiákat fektet a minden apró technikai előny kisajtolásába, már csodakenőanyagokkal 98 százalékosra optimalizálta a meghajtást.

A kérdés az a maradék két százalék: a New Motion Labs fejlesztése ezt hozza be. Az újítás lelke a különleges láncszem, amely két oldalon kapaszkodik a lánckerék fogaiba. Az új konstrukcióhoz saját tervezésű lánckerék is tartozik.

A rendes nevén Dual Engagement (duál kapcsolódású) láncot pálya-kerékpáros csapatok kapják meg januártól. Ennek fő oka, hogy a New Motion Labs nem alkatrészgyár, hanem tervező cég, akik korlátozottan gyártatnak, de lincesszel szívesen adják újításaikat, ha bekopog a Campagnolo, Shimano, vagy a SRAM.

A cég vezetője Marcel Fowler elárulta, hogy jelenleg az utcai biciklire építve tesztelik a láncot, amely az ismert lánckeréksoros váltókkal kompatibilis.