Három évre ítélték a volt egyiptomi elnököt, de ezen ő már csak röhögni tud

A bíróság megsértéséért ítélték három évi börtönbüntetésre Mohammed Murszi volt egyiptomi elnököt. A Muszlim Testvériség tagjaként a 2011-es Arab Tavasz helyi kiadásának főszereplőjeként megválasztott politikust 2013-ban katonai puccsal távolították el a hatalomból,

azóta Murszit minden évben elítélik.

Egy bíróság 2015-ben halálra ítélte, mert "külföldi fegyveresek" segítségével sokadmagával kitört a Mubarak-rezsim börtönéből a 2011-es felkelés első napjaiban. Tavaly novemberben a fellebbviteli bíróság ezt az ítéletet megsemmisítette, és új büntetőeljárást rendelt el. De közben azért kapott 20 évet, mert a vád szerint elnökként azt az utasítást adta a rendfenntartó erőknek, hogy támadjanak rá az iszlamista beállítottságú kormány ellen tüntető tömegre. Idén pedig azzal a váddal kapott újabb 25 évet, hogy elnökként államtitkokat adott át Katarnak (mely egyébként a Muszlim Testvériség fő támogatójának számít a Közel-Keleten).

A 45 évet azzal az indokkal kerekítette 48-ra a bíróság, hogy Murszi még hivatalban lévő elnökként egy nyilvános, a tévé által közvetített beszédében azt állította egy bíróról, hogy szemet hunyt korábbi választási csalások felett. És bár a vádban lehetett is némi igazság, hiszen a 2005-ös és a 2010-es választásokat is 30 százalék körüli részvételi arány mellett, de 80 százalék feletti eredménnyel nyerte meg Hoszni Mubarak pártja, a Nemzeti Demokratikus Párt, a kairói büntetőbíróság most mégis úgy ítélte meg, hogy

Murszi csak gyűlöletet akart kelteni.

A volt elnököt mellékbüntetésként egymillió egyiptomi font (több mint 14 millió forint) kártérítés megfizetésére is kötelezték. A bíróság a perben ugyancsak három-három évi börtönre ítélt további 18 vádlottat. Öt további vádlottnak 30-30 ezer font büntetést kell fizetnie. Az elítéltek között iszlamista politikusok, világi aktivisták, ügyvédek és újságírók vannak, akik a vád szerint különböző sajtóbeli megnyilvánulásaikban megsértették a bíróságokat. Minden elítélt fellebbezhet az ítélete ellen.

(MTI)