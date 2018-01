Már húszéves a botrány, ami majdnem Clinton elnökségébe került

Húsz éve ezekben a napokban robbant ki a Lewinsky-botrány, ami aztán sokáig gyűrűzött, köztük Bill Clinton elhíresült, később erősen megkérdőjeleződő mondatával, mint: „Nem volt szexuális kapcsolatom azzal a nővel." Az amerikai elnök magánélete az elzárt Fehér Házból hirtelen minden korábbinál látványosabban került a közvélemény orra elé, és az egyik első olyan ügy volt, aminek elterjedésében a hagyományos médiával szemben az internetnek is fontos szerepe volt. Végül az impeachmentet (az amerikai elnök felelősségre vonására szolgáló eljárás) is kezdeményezték Clinton ellen, aki azonban a botrány ellenére kitöltötte második ciklusát, sőt, kifejezetten népszerű elnökként távozott a Fehér Házból.

Többször is járt az elnöknél

Először 1998. január 17-én hozta le a konzervatív hírgyűjtő- és megmondóoldal, a Drudge Report, hogy a Newsweek állítólag parkoltatja az infóit Clinton és egy fiatal fehér házi gyakornok viszonyáról. A gyakornokot másnap Monica Lewinskyként nevezték meg. A következő napokban a mainstream média is rárepült saját információkkal a hírre, január 21-én jöttek le nagyobb cikkek a Washington Postban, aztán a többi nagy lapban, így az ügy országos botránnyá dagadt.

Clinton kezdetben mindent tagadott, de később az derült ki, hogy 1995 és 1997 márciusa között viszonya volt az elején még csak 22 éves Lewinskyvel. Hónapokig nem volt tiszta a kép, de idővel már többek között egy Clintont vizsgáló különleges ügyész jelentéseés Lewinsky vallomása alapján is összeállt, mit történhetett.

Az egész ügy ahhoz is köthető, hogy miután 1994-ben a republikánusok megszerezték a képviselőház irányítását a félidős választásokon Clinton első ciklusa alatt, Newt Gingrich házelnök több ügyben, például az egészségügyről és a jóléti rendszerekről is látványos csatározásokat folytatott az elnökkel. Clinton és a kongresszus egymásnak feszülése odáig fajult, hogy 1995-ben két részletben 27 napra leállt a kormányzat munkája, miután nem sikerült megegyezni a költségvetésről. (Ahogy az megtörtént éppen szombaton Trump első évének végén is.)

Ez azért volt fontos, mert a Fehér Házban gyakornokként ingyenes munkát végző Lewinskyt több társával együtt berendelték, hogy ebben az időszakban kezeljék a telefonokat, és napi feladatokat lássanak el. A fiatal gyakornok ekkor került hosszabb időre az elnök közelébe, és állítólag először november 15-én történt orális szex az Ovális Irodában kettőjük között. Lewinskyt nem sokkal később felvették a Fehér Ház egyik irodájába, és saját későbbi vallomása szerint a következő hónapokban még összesen nyolcszor járt privátban az elnöknél. Állítása szerint többször Hillary Clinton first lady is a Fehér Házban volt az esetek alatt.

Látogatásait a History.com visszaemlékezése szerint az elnökhöz közeli emberek közül sokan nem nézték jó szemmel, és 1996 áprilisában egy helyettes kabinetfőnök áthelyezte Lewinskyt a Pentagonba. Később még két alkalommal találkozott Clintonnal, utoljára 1997 tavaszán, aztán pedig telefonon még kapcsolatban maradtak.

A különleges ügyészhez került az eset

A Pentagonban Lewinsky összebarátkozott egy másik dolgozóval, Linda Trippel, akivel megosztott részleteket a Clintonnal folytatott viszonyáról. Tripp titokban több beszélgetésükről hangfelvételeket készített, és továbbadta az információit a Clinton-ellenes, konzervatív Lucianne Goldbergnek. A nő aztán több újságírónak is beszélt a felvételek létezéséről, aminek a híre végül egy Clinton ellen polgári peres eljárást folytató Paula Jones nevű nő ügyvédeihez is eljutott.

A Lewinsky-botrány valójában az akkor már évek óta tartó Jones-ügy mellékszálaként robbant ki. Paula Jones még 1994-ben nyújtott be polgári peres keresetet Clinton ellen, akit azzal vádolt, hogy 1991-ben, még arkansas-i kormányzóként szexuálisan zaklatta egy Little Rock-i hotelben. Akkor lett ebből hangosabb ügy, amikor Clinton 1996-os újraválasztása után Jones összebarátkozott egy konzervatív publicistával, aki az esetet az elnök elleni támadásokra használta fel. Clinton védői egyébként azzal érveltek, hogy az elnököt nem lehet polgári peres ügyben bíróság elé állítani. Ez az érvelés egészen a legfelsőbb bíróságig eljutott, ami aztán 1997 májusában megerősítette, hogy

az amerikai elnököt is be lehet perelni.

Jones ügyében tanúként idézték be Monica Lewinskyt, aki írásos nyilatkozatban tagadta, hogy valaha viszonya lett volna az elnökkel. Ez Tripp tudomására jutott, aki a felvett telefonbeszélgetéseit eljuttatta a Clinton-házaspár ellen több más ügyben, például korábbi ingatlanfejlesztési befektetések miatt vizsgálatot folytató Kenneth Starr különleges ügyész embereihez. Starr kiterjesztette a vizsgálatát Lewinskyre, és állítólag elég világosan jelezték a volt gyakornoknak, hogy ha nem működik együtt a vizsgálattal, akkor megvádolhatják hamis tanúzással.

Clinton tagadott, aztán jött egy kék ruha

Végül ezekkel az előzményekkel robbant az ügy a médiában. A sajtóban különböző részletekkel megjelenő cikkekre reagálva Clinton először mindent határozottan tagadott, még Hillary Clinton társaságában is tartott sajtótájékoztatót a Fehér Házban, amin hazugságnak nevezte a feltételezéseket. Clinton akkoriban – ahogy most Donald Trump teszi az orosz vizsgálat esetében – lényegében azt állította, hogy politikai boszorkányüldözés zajlik ellene. A Jones-ügyben 1998 januárjában Bill Clinton eskü alatt vallotta, hogy nem volt szexuális kapcsolata Lewinskyvel. Hónapokig foglalkoztatta a botrány a közvéleményt, de Lewinsky nem volt hajlandó beszélni róla, ezért a Tripp-féle felvételek létezésén túl nem lépett előre az ügy.

Lewinsky ruhája és egy levél, amit kézzel írt az elnöknek, és azt nehezményezi benne, hogy hetek óta nem találkoztak.

Lewinsky aztán júliusban teljes mentességre kapott ígéretet a különleges ügyésztől, ha vádesküdtszék előtt beszél a Clintonnal folytatott kapcsolatáról. A gyakornoknő azt mondta, mindkét fél beleegyezésével, kilenc alkalommal volt csak orális szex közte és az elnök között. Ennek alátámasztására pedig bizonyítéka is volt: még 1997-ben mesélte el Trippnek, hogy még

megvan az a spermafoltos kék ruhája, amit azóta sem tisztíttatott ki.

Tripp pedig gyorsan lebeszélte arról, hogy beadja a tisztítóba. A mentesség aláírása után Lewinsky átadta a ruhát Kenneth Starr ügyészeinek. Augusztus 3-án vettek vérmintát Clintontól, és 17-én az FBI megállapította, hogy szinte kétséget kizáróan tőle származott a spermafolt.

Politikusok és elemzők is úgy vélték, hogy a kék ruha bizonyítja, hogy Clinton hazudott, amikor tagadta a szexuális kapcsolatot Lewinskyval. Clinton lett az első elnök, akinek vádesküdtszék előtt kellett megjelennie, és az augusztusi meghallgatáson elismerte, hogy „helytelen intim fizikai kontaktust" folytatott a gyakornokkal. Azonban az elnök azt állította, hogy a történtek nem feleltek meg a Jones ügyvédei által használt szexuális kapcsolat definíciójának, vagyis a hamis tanúzást tagadta. Így ismerhette meg a közvélemény, mire lehet használni az Ovális Irodában egy szivart és hogy Clinton bíróság előtt elfogadott védekezése szerint az nem szexuális kapcsolat, ha egy férfit úgy elégítenek ki orálisan, hogy ő közben nem ér hozzá a nőhöz.

Clinton a meghallgatás estéjén a tévében is beszédet mondott, és bocsánatot kért a viselkedéséért, elismerte, hogy viszonya Lewinskyval „nem volt helyes", de fenntartotta, hogy senkit nem kért soha hazugságra, sem pedig bármi törvénytelenre. A Paula Jones-ügyet a bíróság ejtette, ami ellen a nő ügyvédei fellebbeztek, de végül az egész azzal zárult, hogy Clinton peren kívül kifizetett 850 ezer dollárt.

A republikánus kongresszus megpróbálta megbuktatni

Ezzel azonban még messze nem ért véget a történet. Szeptemberben Starr egy 445 oldalas jelentést adott át a kongresszusnak, amiben részletesen leírta Clinton és Lewinsky légyottjait, és tizenegy lehetséges indokot adott meg, amik alapján a törvényhozók szerinte kezdeményezhették a lemondatását célzó eljárás megindítását az elnök ellen.

A már említett Newt Gingrich republikánus házelnök az egyik leghangosabb szószólója volt annak, hogy Clintonnak az egész ügy miatt le kell mondania – habár közben az is kiderült, hogy ehhez nem ő a leghitelesebb arc, ugyanis közben ő is megcsalta a feleségét egy beosztottjával. Októberben a republikánus többségű képviselőház napirendre vette az impeachment eljárást, és decemberben két pontban, a hamis tanúzás és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt kezdeményezte is azt. Korábban csak Andrew Johnson elnök ellen indult impeachment még az 1800-as évek közepén. A képviselőházból az eljárás a szenátushoz került, ott azonban öt hétig tartó vita után sem volt meg a szükséges kétharmados többség, így (ahogy korábban Johnson esetében is) 1999. február 12-én

a szenátusban elbukott a kezdeményezés.

Az elnök tekintélyét komolyan megsínylette az ügy, de nyilvános megbánása után a közvélemény szemében nem voltak népszerűek az ellene megkísérelt kongresszusi megbuktatási kísérletek. Végül Clinton a második négyéves ciklusát kitöltve egyáltalán nem alacsony népszerűségi mutatókkal hagyta el a Fehér Házat, ám a botrány miatt alelnöke, Al Gore kampánycsapata nem nagyon akarta, hogy mellette kampányoljon a 2000-es elnökválasztás alatt.

Hillary Clinton kitartott férje mellett

Clinton ennek ellenére azóta is a népszerű demokrata személyiségek közé tartozik, és az egyes képviselő-, kormányzó- és szenátorjelöltek mellett Barack Obama jelöltállító konvencióin is fontos szónok volt a bázis felé. Később az is kiderült, hogy a Clinton-házaspár 12 millió dolláros adóssággal költözött ki a Fehér Házból, miután ki kellett fizetni a Clintont a Lewinsky-ügyben védő ügyvédeket.

Ezt a pénzt különböző rendezvényeken tartott beszédeikkel azóta bőven visszakeresték, csakhogy ezek miatt is többször támadták Clintonékat, például a Wall Streettől kapott vaskos fellépési pénzek miatt. Bill Clinton vezeti emellett a Clinton Alapítványt, ami egy sor fontos üggyel foglalkozik a világban, de a 2016-os választási kampányban emiatt is támadták Hillary Clintont, miután az Egyesült Államokkal rivális külföldi országoktól is tekintélyes adományokat kapott. A #MeToo mozgalommal újrakezdődött a vita a Lewinsky-ügyről is, a New York-i Kirsten Gillibrand demokrata szenátor is azt mondta, hogy Clintonnak le kellett volna mondania a viszony nyilvánosságra kerülése után.

Fotó: The Washington Post / Getty Images Hungary A kéthetes nyaralásra induló Clinton-család a Fehér Ház kertjében. Bill Clinton az előző nap ismerte be a nyilvánosság előtt kapcsolatát Lewinskyval.

A 2008-ban az elnökválasztáson induló Hillary Clinton – aki korábban Lewinskyt vádolta azzal, hogy nem hagyta, hogy Bill Clinton kiszálljon a viszonyukból – a Lewinsky-ügy tizedik évfordulóján egy érzelmes tv-interjúban azt mondta: sosem kételkedett férje szerelmében, még akkor sem, amikor az hűtlen lett hozzá. Azt mondta, hogy az első pillanatnyi érzései, a düh, a zaklatottság és a csalódottság után elgondolkodott. „Nem szabad a pillanat hevében dönteni" – mondta. Ellenfelei szerint viszont leginkább saját elnöki ambícióit szem előtt tartva tartott ki férje mellett.

Hillary Clinton a 2017-ben megjelent könyvében is kitért a Lewinsky-botrányra, és abban is próbálta tagadni azokat a 2016-os kampányban újból előkerült vádakat, hogy csak politikai látszatházasság maradt közöttük. Azt írta, hogy a legelkeseredettebb, legfájdalmasabb pillanatokban mindig feltette magának a kérdést, hogy még mindig szereti-e a férjét és együtt tud-e maradni vele úgy, hogy közben nem válik teljesen más emberré. „A válaszom erre mindig az igen volt."

Trump egyébként a Hillary Clinton elleni egyik vitára meghívta Paula Jonest, és még két olyan nőt, akik szexuális visszaéléssel vádolták korábban az exelnököt. Jonest viszont többen bírálták is azért, mert Trump személyében egy olyan jelöltet támogatott, akit több nő is szexuális zaklatással vádolt meg.

Lewinsky szerint egy világ előtt hurcolták meg

Monica Lewinskynek 1999-ben Monica's Story címmel megjelent egy könyve, amiben az elnökkel folytatott botrányos viszonyáról is szó volt, és egy abban az évben készített interjúját 70 millióan nézték a tévében. Szerepelt az HBO Monica: In Black and White című dokumentumfilmjében 2002-ben, tervezett táskákat, majd szociálpszichológián végzett a London School of Economics-ban, és egy időre kikerült a reflektorfényből. 2014-ben került elő újra, amikor felszólalt a cyberbullying ellen. Azt mondta, hogy a nyilvános megszégyenítéseknek véget kell érniük.

Lewinsky is megerősítette, hogy viszonya Clintonnal mindkét fél beleegyezésével történt. Viszont úgy érezte, hogy később már kihasználták, amikor bűnbakot csináltak belőle egy hatalmi pozíció védelméért, és egyik politikai szereplő sem kért tőle bocsánatot, amiért meghurcolták az ügyben. Kedden azt írta ki a Twitterre, hogy 20 éve mindig úgy emlékezett meg erről az időszakról, hogy túlélt még egy évet 1998 óta, és elindított egy felhívást azoknak, akik úgy érzik, hasonlót éltek át. Korábban kiállt a #MeToo mozgalom mellett is, Tripp viszont még 2017-ben is azzal vádolta, hogy húsz évvel korábban nem volt erkölcsi tartása.