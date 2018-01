Dél-Koreában megőrülnek Kim Dzsongun kedvenc lánybandájáért

Hatalmas érdeklődés övezte Kim Dzsongun kedvenc lánybandáját, akik hétfőn Szöulba utaztak, hogy felmérjék az ottani koncerthelyeket a következő hónapban startoló téli olimpia előtt, nem mindenkinek tetszett azonban az együttest vezető Hjon Szongvol és hat társának látogatása – írja a CNN.

A k-pop hazájában érthető módon eleve nagy port kavart az észak-koreai delegáció érkezése, ezt pedig csak tovább fokozta azt, hogy egy fiatal, csinos zenész érkezett az országba, aki akaratlanul is politikailag is fontos szereplővé vált ezzel. A média rá is harapott a dologra, a Moranbong nevű együttes minden lépését figyelemmel kísérték, Hjon arca a legtöbb újság címoldaláról köszönt vissza, a tévécsatornák pedig még arról is tudósítottak, hogy mit evett és milyen kávét ivott a popsztár.

Hjon vezeti majd azt az észak-koreai művészekből álló delegációt, ami a két ország közti tárgyalásoknak köszönhetően a pjongcsangi téli olimpián is ott lesz. Természetesen nem mindenki támogatta a látogatást, néhány tüntető Kim Dzsongun arcképét és észak-koreai zászlókat égetett, egy másik csoportot pedig a rendőröknek kellett távol tartania a delegációtól.

Egy szakértő szerint egyébként ez a furcsa kettősség tökéletesen szimbolizálja a két Korea közötti, gyakran kínos viszonyt, főleg mert az elmúlt időszakban hirtelen megint elkezdett közeledni egymáshoz a két ország, de arra felhívta a figyelmet, hogy nem szabad ezekbe a tüntetésekbe túl sokat belelátni, a média hatása ugyanis jelentősen eltorzította mind a pozitív, mind a negatív oldalát a dolgoknak.

A hétvége folyamán összesen huszonkét észak-koreai sportoló kapott engedélyt a téli olimpián való indulásra, korábban pedig az is kiderült, hogy a két ország delegációi együtt vonulnak majd a nyitógálán. A NOB reményét fejezte ki, hogy a 2018-as pjongcsangi játékok egy szebb jövőhöz vezető út kapuit nyitják majd meg a két Korea számára. Ez utóbbi mondjuk meglehetősen kérdéses, főleg annak fényében, hogy Phenjan nagy katonai felvonulással készül a téli olimpia megnyitójára.

Nyitókép: Hjon Szongvol, a Moranbong vezetője január 21-én érkezett Szöulba, ahonnan vonattal utazott tovább egy másik dél-koreai városba, hogy megtekintse az egyik leendő koncerthelyszínt (KOREA POOL / AFP)