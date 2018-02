Hot dog árusból lett Putyin séfje, majd Amerika meghekkelője

Jevgenyij Prigozsin pont a Szovjetunió összeomlásakor került szabadlábra, és rögtön nyitott is egy hot dog standot. A rubelek nemsokára – ahogy ő fogalmazott – gyorsabban gyűltek a konyhaasztalon, mint ahogy az anyja számolni tudta volna, és beindult egy szédületes vendéglátós karrier, amelyben előbb megismerkedett Putyinnal, majd most már ott tart, hogy az Egyesült Államok vádat emelt ellene a választásokba való beavatkozás kísérlete miatt.

De hogyan lett egy börtöntöltelék hot dogosból egy Amerikát meghekkelő konspirátor?

Az 1961-ben Szentpéterváron (akkor még Leningrádban) született férfi tehetséges sífutó volt fiatalon, de a karrierjét 1981-ben keresztülvágta egy börtönbüntetés, amit bűnszervezetben elkövetett fegyveres rablásért és csalásért kapott. Nem ez volt az első ügye, két évvel azelőtt már volt egy felfüggesztettje lopásért. Tizenkét évre ítélték, végül kilencet ült, és amikor szabadult, belekezdett a már említett hot dog bizniszbe. Aztán a város első kisbolthálózatának lett vezetője és résztulaja, amit egyébként egy régi osztálytársa alapított, majd 96-ban a giccses luxuséttermek felé fordult. Mint ő maga nyilatkozta az Elite Society című lapnak: „A kuncsaftok akkoriban valami újat akartak, belefáradtak a sült hús, vodka kombóba.” Egy rozsdás hajóból Új Sziget néven úszó éttermet csinált a Néva folyón, ami aztán Szentpétervár legmenőbb helye lett.

2001-ben Putyin is felbukkant az étteremben Jacques Chirackal, egy évvel később George W. Bushsal, majd 2003-ban ő maga is ott ünnepelte a születésnapját.

AZ ILYEN ALKALMAKKOR, beleértve Putyin első látogatását is, PRIGOZSIN GONDOSAN ÜGYELT ARRA, HOGY SZEMÉLYESEN IS OTT LEGYESKEDJEN, AZ ÜRES TÁNYÉROKAT IS Ő VITTE EL.

„Elnök úr tudta, hogyan építettem fel a bizniszt egy bódéból, látta, hogy nekem nem derogál felszolgálni egy tányért" – nyilatkozta Prigozsin a Gorod 812 című helyi magazinnak. És bár ő maga nem szakács, ráragadt a „Putyin séfje” gúnynév.

Miközben a piacon volt egy félresikerült próbálkozása is – gyorsétterem-hálózatot akart csinálni 2010 körül, de nem jött be –, elkezdtek érkezni az első nagy állami megbízások a Concord Catering, valamint a Concord Management és Consulting nevű cégeinek. Fogadásokat szervezett, éttermet üzemeltetett a Kremlben, ő csinálta 2008-ban Medvegyev beiktatási bankettjét is. Aztán elnyerte a jogot a szentpétervári iskolák ételeinek beszállítására. 2010-ben Putyin is ott volt az erre épített ételüzemének avatásán, amelyhez Prigozsin gáláns állami banki segítséget is kapott. Akkorát (az 53 millió dolláros beruházásból 43-at), amekkorát csak a szocsi olimpia építkezései. Aztán moszkvai iskolák felé fordult, sőt, a főpolgármesteri hivatalnak is szállíthatott egy többéves, 154 millió dolláros szerződéssel. Ám a szülők minőségi kifogásai miatt hamar jegelte a menzaprojektet, és egy sokkal nagyobb üzletbe kezdett: az orosz hadsereg beszállítója lett.

AZ ELMÚLT ÖT ÉVBEN A CÉGei 3,1 MILLIÁRD DOLLÁRNYI ÁLLAMI MEGBÍZÁST KAPTak.

Ekkoriban nagyon ment neki, magángépekkel röpködött, az elnök tanácsadójának hívatta magát. 2012-től valamiért egyre bizarrabb, Kreml-párti piszkos trükköket kezdett szervezni. Egy hírhedt alkalommal provokatőröket bízott meg azzal, hogy osztogassanak teát és sütiket egy Putyin-ellenes tüntetésen. Az állami tévé aztán a felvételeket azzal adta adásba, hogy a tiltakozókat láthatóan megvásárolta az amerikai külügy. Az „USA külügyi sütije” politikai mém lett az oroszoknál, Prigozsin pedig ráérzett a manipulatív hírek ízére, oroszpárti hírügynökséget alapított 2013-ban Ukrajnában, látványosan meleg aktivistákat játszó „szimpatizánsokat” küldött Obama elé a szentpétervári G20-tanácskozásra, majd szintén 2013-tól finanszírozója lett annak az internetes trollgyárnak, ami miatt most vádat emeltek ellene, és amiről hosszan írtunk már.

Zsoldosok és szíriai olaj

Ugyanekkortájt Prigozsin elvesztette a katonai élelmiszer-beszállítói szerződését, de nem kell aggódni az üzletmenet miatt: a katonasággal továbbra is üzleti kapcsolatban áll, 2015 őszén 400 millió dolláros szerződést kötöttek egyéb ellátásokra, például lakhatási elhelyezésre.

A vállalkozó mostanában szerződéses katonákat toboroz külföldi harcokra. Egy független szentpétervári online lap, a Fontanka azt is kiderítette, hogy mi lehet a jövő nagy üzlete: cserébe azért, hogy Prigozsin egy Evro Polis nevű, moszkvai székhelyű cégével zsoldosokat küld Szíriába, „megvédeni" az olajmezőket,

a hozzá köthető cégek százalékot kapnak az olajbevételből.

Erre utal például, hogy 2016-ban az Evro Polis tevékenységi körében még csak az élelmiszer-kereskedelem volt, 2017-ben viszont felvette a bányászatot, olaj- és gázelőállítást is, és irodát nyitott Damaszkuszban.

Oroszország persze hivatalosan nem hajlandó elismerni, hogy zsoldosok harcolnak Szíriában, mint ahogy sokszor nagyon nehéz hivatalosan megerősíttetni azt is, hogy egy-egy cég mögött Prigozsin áll. Vannak viszont olyan nyomok, amik összekötik a cégeket egy hálózattá, például a menedzseri átfedés, esetleg az azonos telefonszámok vagy IP-címek.

Ebből aztán nagyjából visszafejthető, hogy ezeken a katonai állami közbeszerzéseken eleve csak Prigozsinék indulnak több cég mögé bújva azért, hogy így játsszák ki a versenyszabályokat. Az egyik cége ajánlata mindig csak egy kicsit olcsóbb, mint a többi, szintén hozzá köthetőé, de ezt leszámítva szinte szó szerint azonosak a dokumentumok.

Az orosz állami hatóságok is vizsgáltak hét, hozzá köthető védelmi minisztériumi szerződést, tavaly novemberben pedig a versenyhivatal már elmeszelte Prigozsint egy 23 milliárd rubeles közbeszerzés miatt, de mivel a vállalkozó bűnösnek vallotta magát, nem szabott ki büntetést. A kormány is azt közölte, hogy nem emel vádat senki ellen.

Amerika célkeresztjében

„Nem fél a piszkos feladatoktól – mondta róla Ljubov Szobol, egy ellenzéki orosz antikorrupciós civilszervezet vezetője. – Bármit megold Putyinnak. Bizonyos érdekkörök bizonyos érdekeit kiszolgálja, és Putyin megbízik benne.”

Az Egyesült Államok 2016 decemberén tette fel Prigozsint a szankciós listára, majd tavaly a két Concord-céget is. Az amerikai pénzügyminisztérium szerint Prigozsin kiterjedt segítséget nyújtott magas rangú orosz kormányzati hivatalnokoknak, beleértve például egy Ukrajna melletti katonai bázis megépítésében való segédkezést, ahonnan orosz egységeket indítottak a szomszédos országba.

A most pénteken nyilvánosságra hozott vád szerint Prigozsin 2015-ben és 2016-ban rendszeresen találkozott Mihail Bisztrovval, a havi 1,2 millió dollárból üzemelő trollgyár vezetőjével. Borisz Visnyevszkij, a szentpétervári önkormányzat ellenzéki politikusa hivatalos vizsgálatot sürgetett Prigozsin ellen, és azt nyilatkozta, hogy a Kreml bátorítja, de nem szervezi és irányítja az olyan kezdeményezéseket, mint ez a trollgyár. „Ezt az egészet olyasvalaki csinálja, aki közben nagy állami szerződéseket kap. Így fizetik ki a szolgálatait” – mondta a politikus.

Prigozsinnak egyetlen kínos esete volt csak a hatalommal, mégpedig 2016 májusában. Autókonvoját megállította a szentpétervári rendőrség egy illegális rendszámok és szirénák visszaszorítását célzó műveletben, és simán kiszerelték az autóikból a szirénákat, valamint megvádolták az egyik testőrét hatóság elleni erőszakkal. Az akciót itt nézheti meg videón.

Helikopter, jacht

Prigozsint évek óta nem sikerült szóra bírnia a külföldi sajtónak. A férfi eddig két hosszú interjút adott az elmúlt évtizedben, mármint összesen, és tagadott minden vádat. Bár a férfi a nyilvánosságtól elzárkózó életet él, olyannyira, hogy 2016-ban a Google, a Yandex és más techóriások ellen húsz pert indított, hogy tüntessenek el róla néhány dolgot a netről, pár dolog azért ismert róla, főleg a két felnőtt gyerekének Instagramjáról.

Az egyik képen például a fia, Pavel meztelenül sétál egy 115 láb hosszú jachton. De vannak képek magánrepülőkről és egy babakék régi Lincoln Continentalról, ami állítólag Prigozsin kedvenc autója. A lánya, Polina egy Fekete-tenger melletti apartmanból posztolta a látványt, a helyszín az orosz korrupcióellenes civilek szerint Putyin és oligarchái kedvenc, védett erdeje volt.

Miután mindezek kiszivárogtak, az Instagram-profilokat privátra állították. A civilek erre drónokat küldtek a vállalkozó családjának szentpétervári ingatlanja fölé, lefotózták a családi villákat, és minden egyebet, beleértve egy teljes kosárlabdapályát és egy helikopterleszállót.

Egy független szentpétervári újság Prigozsint a 83. leggazdagabb városinak írta le, 11 milliárd rubeles vagyonnal, ráadásul mindezt csak a hivatalos tulajdon alapján számolták. Ha mindent hozzávennének a vagyonához, állítólag a top 5-ben szerepelne.

Források: Meduza, New York Times, AP, Vice, Financial Times.

Nyitókép: Prigozsin 2017. október 11-én, a Szocsiban rendezett FÁK-vezetők értekezletén (Stringer/Anadolu Agency/Getty Images Hungary)