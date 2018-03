Rakéták kergetőztek a szaúdi főváros felett

A Jemen északnyugati részét általános meglepetésre már három éve ellenőrzésük alatt tartó húszi gerillák vasárnap este megint rakétacsapást intéztek az ellenük harcoló nemzetközi koalíció motorja, Szaúd-Arábiára. A Rijád felé tartó rakétákat észlelve működésbe léptek a vezető olajmonarchia korszerű Patriot és THAAD rakétaelhárító rendszerei, melyek több ballisztikus rakétát is leszedtek. De egy Burkan 2-nek mégis sikerült elérte Rijádot, egy ember halálát okozva. A rakéták bárbaja így nézett ki egy rijádi ablakból:

A hétvégén Szaúd-Arábia déli, Jemennel határos régiójában több helyről is jelentettek rakétabecsapódásokat. A támadásokat a régi szovjet Scud módosított változatával, a Burkan 2H jelzést viselő ballisztikus rakétákkal hajtották végre, melyek 800 kilométeres hatótávolságával Szaúd-Arábia nagy részét képesek elérni.

Az al-Dzsazírának nyilatkozó Mohamed al-Bukaiti húszi szóvivő a csapást azzal indokolta, hogy

ez volt a válaszunk a jemeni városok bombázására, a jemeni emberek ellen folytatott ostromra.

Al-Bukaiti azt is bejelentette, hogy a húszik csak akkor hagyják abba a rakétázást, ha a szaúdiak is felhagynak a bombázásokkal. Egyébként az eddigi 16 ezer légitámadás egyébként valóban az összeomlás szélére taszította a 18 milliós Jemen civil infrastrukturáját - egyebek mellett a modern kor legsúlyosabb kolerajárványát előidézve -, miközben a húszikat nem törte meg. De a fenyegetés mellett al-Bukhaiti arra is felszólította az ellenük harcoló arab államokat, a háború harmadik évfordulója előtt üljenek már le velük tárgyalni. A szaúdiak békevágyát mondjuk a jelentéktelen veszteséget okozó, de mégis látványos rakétacsapások biztos nem fogják meghozni, mint ahogy az sem, hogy vasárnap a húszik vezetője Abdul Malik al-Húszi „minden eddiginél fejlettebb” rakétarendszerek bevetését ígérte a háború negyedik évére.

A jemeni polgárháború mögött meghúzódó hatalmi- és vallási konfliktusokról, illetve a káoszba fulladt országban megragadt terrorszervezetekről itt olvashat bővebben.

(Borítókép: Húszi rakéták által megrongált ház Jemenben 2018 március 25-én - fotó: Faisal Al Nasser / Reuters)