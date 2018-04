Szkripal kilincsét mérgezhették meg az oroszok

A pár hete megmérgezett votl orosz kettős ügynököt, Szergej Szkripalt az otthoni kilincsére kent idegméreggel támadhatták meg, írja a New York Times angol rendőrségi forrásokra hivatkozva.

Azt korábban is elárulták már, hogy a méreganyagot Szkripal lakásának bejárati ajtaján mutatták ki eddig a legnagyobb koncentrációban, és ebből arra a következtetésre jutottak, hogy az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese, a brit külső elhárítás (MI6) volt ügynöke és lánya a lakásban került először érintkezésbe az idegméreggel.

A volt orosz kettős ügynök és lánya kórházban vannak, Szkripal állapota kitartóan válságos, lánya viszont jobban reagál a kezelésekre és magánál is van. A szintén mérgezést szenvedett brit rendőrt már kiengedték a kórházból. A brit rendőrség szerint az ilyen különleges vegyifegyveres merénylet elképzelhetetlen a Kreml jóváhagyása nélkül, Theresa May két hete az EU-csúcson elő is adta azokat a hírszerzési információkat, amik miatt biztosak benne, hogy orosz állami támadás volt látványosnak szánt akció. Az ügyről itt olvashat még bővebben, a szakértők a hidegháborúshoz hasonló feszültség fokozódására számítanak.