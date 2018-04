A torontói gázolót egy lövés nélkül elfogó hős rendőrt méltatják

A közösségi médiában sokan dicsérik annak a torontói rendőrnek a hidegvérét és szakszerű fellépését, aki egy lövés nélkül őrizetbe vette azt a férfit, aki hétfőn felhajtott a járdára, tíz embert megölt, tizenöt embert megsebesített.

A rendőr egyedül nézett farkasszemet a gázolóval, amit többen videóra vettek. A rendőr folyamatosan azt mondta a gázolónak, hogy feküdjön a földre. „Lőjjön le" – mondta a férfi, aki valamilyen tárgyat fogott a rendőrre, és azt állította, hogy fegyver van a zsebében.

Fotó: youtube

A rendőr viszont nyugodt maradt, és felszólította a férfit, hogy feküdjön a földre, különben használni fogja a fegyverét. Elkezdett közelíteni a férfi felé, aki eldobta a kezében tartott tárgyat, és a feje fölé emelte a kezeit. Végül a rendőr a földön megbilincselte a gázolót, írja a Guardian.

Mike McCormack, a torontói rendőr szakszervezet vezetője szerint az is igazolható lett volna, ha a rendőr rálő a gyanúsítottra. „Azonban átgondolta, és úgy döntött, hogy így is kezelni tudja a helyzetet. Az embereknek igazuk van, ő egy igazi hős" – mondta a Globe and Mailnek. A hét éve rendőrként dolgozó járőr azt mondta, csak a munkáját tette.

Kedden egy torontói bíró tíz rendbeli gyilkosság és 13 rendbeli emberölési kísérlet miatt vádat emelt a gázoló, Alek Minassian ellen. A 25 éves gyanúsított fehér rabruhában, bilincsbe vert kézzel hallgatta végig a vádakat rövid meghallgatásán, nem sok érzelmet mutatott. Következő meghallgatását május 10-re időzítették, addig előzetes letartóztatásban marad.