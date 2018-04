A teljes atommentesítés a két Korea célja, 65 év után békeegyezményt írnának alá

Cikkünk frissül.

A pénteki Korea-közi csúcstalálkozó tárgyalásainak végén Kim Dzsongun észak-koreai vezető és Mun Dzsein dél-koreai elnök közös nyilatkozatot adott ki, ami alapján együtt dolgoznak majd a Koreai-félsziget teljes atomfegyver-mentesítéséért, és a tervek szerint 2018-ban hivatalosan is aláírnának egy békeegyezményt, amivel formálisan lezárnák az 1950-53 között zajló koreai háborút, írja a CNN.

A Panmindzson Nyilatkozatot az egész napos tárgyalások, és a két vezető félórás négyszemközti beszélgetése után adták ki. „Nem lesz többé háború a Koreai-félszigeten, és a béke új korszaka kezdődik" – olvasható a dokumentumban.

BREAKING: North and South Korea will work towards signing a peace treaty this year on the 65th anniversary of the armistice — Laura Bicker (@BBCLBicker) April 27, 2018

A két Korea hivatalosan továbbra is hadban áll egymással, 1953-ban csak fegyverszünettel zárultak le a harcok a koreai háború végén, békeegyezményt nem írtak alá. Egy esetleges békeegyezményt minden hadviselő félnek, így az Egyesült Államoknak és Kínának is alá kellene írnia, de Donald Trump amerikai elnök korábban már jelezte, hogy a megfelelő feltételek mellett „áldását adná" erre.

A legfontosabb kérdésről, az atomfegyverekről a dokumentumban az szerepel, hogy a két fél egyetértett abban, hogy a teljes nukleáris leszerelésen keresztül

„közös céljuk egy atomfegyvermentes Koreai-félsziget elérése."

A dokumentum szerint abban is egyetértettek, hogy ehhez a nemzetközi közösség aktív támogatását keresik majd.

Mun Dzsein a dokumentum aláírása után azt is mondta, hogy Kim Dzsongunnal egyetértettek abban, hogy a félsziget teljes atommentesítéséért dolgoznak majd. Ezt az észak-koreai vezető a saját beszédében nem említette meg, de azt mondta, hogy a két Korea egy nemzet, aminek együtt kell dolgoznia az újraegyesítésért, és nem egymással kellene küzdenie. „Mindannyian régóta vártunk erre a pillanatra" – mondta. „Anélkül élvezhetjük majd a békét és biztonságot a Koreai-félszigeten, hogy félni kellene a háborútól".

Azt is bejelentették, hogy Mun Dzsein valamikor ősszel majd Phenjanba látogat, és ott vesz részt egy újabb csúcstalálkozón Kim Dzsongunnal.

A nyilatkozatban többek között ezek szerepelnek még:

Berekesztik az ellenségeskedés minden formáját a két Korea között.

A demilitarizált zónát egy „béke övezetté" alakítják át, ami többek között azt jelenti, hogy május 1-től mindkét oldalon befejezik a propagandaadásokat.

A két Korea emellett felállít egy közös kapcsolattartó irodát az északi területen lévő Keszongban, amitől azt várják, hogy könnyebb lesz az egyeztetés a két ország hatóságai között.

Az augusztus 15-én ünnepelt felszabadítás napja alkalmából megszervezik a szétszakított családok találkozóját, ami az elmúlt években elmaradt.

A határon átívelve összekötik és fejlesztik a két Korea közötti vasút- és úthálózatot.

Közösen vesznek részt több sporteseményen, többek között a 2018-as Ázsia Játékokon.

Először lépett át északi vezető Dél-Koreába

2007 óta először tartottak Korea-közi csúcstalálkozót a két ország vezetői, és a korábbiakkal ellentétben ezt most nem az északi fővárosban, Phenjanban, hanem Panmindzson határfalunál rendezték meg. Pénteken Kim Dzsongun lett az első észak-koreai vezető, aki átlépett Dél-Koreába, mióta 1953-ban fegyverszünettel véget ért a koreai háború. Rövid időre Mun Dzsein dél-koreai elnök is átlépett a demilitarizált zónában az északi részre.

A délelőtti részt külön ebéd követte, amihez Kim Dzsongun autóval visszament az északi oldalra, tizenkét testőre futva kísérte. Az ebéd után Kim és Mun közösen elültetett egy „békét és virágzást" szimbolizáló fenyőfát a demarkációs vonalon. A további szimbólumok jegyében ehhez az északi Pektu- és a déli Halla-hegy földjét használták fel, majd egy északi és egy déli folyó vízével is megöntözték. Egy közös séta következett, ahol informálisan is beszéltek négyszemközt egymással. Ezután jött a nyilatkozat, a csúcstalálkozót pedig majd egy filmnézéssel egybekötött díszvacsora zárja majd, amin már a két vezető felesége is ott lesz.

Mun után Trumppal találkozik Kim Dzsongun

A legfontosabb kérdés, amire az elemzők választ vártak a pénteki találkozó előtt, hogy pontosan mit ért Kim Dzsongun atommentes félsziget alatt, miután a találkozó előtt egy héttel önkéntes moratóriumot jelentett be a nukleáris- és rakétatesztekre, azonban a fegyverei feladásáról nem beszélt. Ez azért is fontos kérdés, mert a Korea-közi csúcstalálkozó bizonyos értelemben egy felvezetés is Kim Dzsongun és Donald Trump amerikai elnök május végére, június elejére tervezett történelmi találkozója előtt. Trump már jelezte, hogy addig folytatódik a maximális nyomásgyakorlás, és nem enyhítenek a szankciókon, amíg nem látnak tényleges lépéseket Észak-Koreától a teljes nukleáris leszerelés felé.

A CNN-nek nyilatkozó szakértők a gyorselemzésükben pedig azt emelték ki, hogy a csúcstalálkozó mindenképpen fordulópontot jelent, és fontos eredmény Munnak, hogy „a teljes atomfegyvermentesítésről" van szó a dokumentumban, ami így megalapoz a Trump-Kim-tárgyalásnak is. A Reuters egyik tudósítója szerint a nyilatkozat nyelvezete sok szempontból hasonlít arra, amilyeneket a korábbi két Korea-közi csúcstalálkozók végén írtak alá. Szerinte

így sok múlik majd a Trump-Kim-találkozón.

A CNN-en nyilatkozó elemzők azt is hozzáteszik, hogy a pénteki megbeszélésen lefektetett alapok után még fontos lesz, ezeket hogyan váltják tényleges lépésekre. „Egy nagy kérdés, hogy Kim Dzsongun meddig hajlandó elmenni gyakorlati lépésekben az atomkérdésben, ezt pedig nem tudhatjuk" – írta Mike Chinoy, a CNN korábbi pekingi irodavezetője. Vipin Narang, az MIT professzora szerint az lesz a fontos, hogy kiderüljön, van-e egy mindenki által egyaránt elfogadott definíciója a Koreai-félsziget atomfegyvermentesítésének, ez alatt ugyanis korábban nem feltétlenül ugyanazt értették a felek.

Arról itt írtunk bővebben, hogy miért nem egyszerű a Koreai-félsziget teljes atomfegyvermentesítésének elérése. Az északi rezsim fennmaradása zálogaként tekintett az atom- és rakétaprogramra, és azt sem lehet pontosan tudni, hogy mennyi atombombája van egyáltalán Észak-Koreának.

Hogyan jöttek a tárgyalások?

2017-ben nagyon felpörgött Észak-Korea atom- és rakétaprogramja, régen látott feszült helyzet alakult ki, de aztán az év elején megindult enyhülés a két Korea között végül a phjongcshangi téli olimpia után odáig jutott, hogy Kim Dzsongun előbb pénteken Mun Dzseinnel, később pedig majd Trumppal is találkozik. Arról itt írtunk részletesen, hogyan nőtt ki a tárgyalások lehetősége a rettentő feszült időszakból>>>

(Borítókép: Kim Dzsongun észak-koreai vezető és Mun Dzsein dél-koreai elnök Panmindzsonban, a nyilatkozat aláírását követően. Fotó: AFP/Korean Broadcasting System/Korean Broadcasting System)