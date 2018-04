Kim Dzsongun átlépte a demarkációs vonalat, tart a történelmi Korea-közi csúcs

Cikkünk frissül.

Megkezdődött a történelmi harmadik Korea-közi csúcstalálkozó: Kim Dzsongun észak-koreai vezető kezet fogott Mun Dzsein dél-koreai elnökkel a két Koreát elválasztó demilitarizált zónában, aztán átlépett a demarkációs vonalon Dél-Koreába.

2007 óta először tartanak Korea-közi csúcstalálkozót a két ország vezetői, és a korábbiakkal ellentétben ezt most nem az északi fővárosban, Phenjanban, hanem Panmindzson határfalunál rendezik meg. Pénteken Kim Dzsongun lett az első észak-koreai vezető, aki átlépett Dél-Koreába, mióta 1953-ban fegyverszünettel véget ért a koreai háború.

Egy pillanatra Mun is átlépett északra

Kim Dzsongun helyi idő szerint 9:30 előtt néhány perccel érkezett meg a két Koreát elválasztó vonalhoz, ahhol Mun Dzsein fogadta. Előbb a két oldalról átnyúlva fogtak kezet, aztán Kim átlépett a déli oldalra, ahol újra kezet fogtak egymással.

Majd pedig Kim javaslatára Mun Dzsein is átlépett egy pillanatra az északi részre, ami nagyon úgy tűnt, hogy nem volt benne a gondosan megkoreografált eredeti programban. Végül mosolyogva, szimbolikusan kézen fogva léptek vissza mindketten Dél-Koreába.

Ott virággal fogadta őket két gyerek, akik a demilitarizált zónában lévő faluban élnek, majd pedig katonazenekar is játszott, ahogy vörös szőnyegen Csoszon-dinasztiabeli egyenruhába öltözött díszőrség kíséretében elsétáltak a csúcstalálkozónak helyet adó Béke Házáig.

Az épület előtt előbb Kim üdvözölte a déli tárgyalódelegáció tagjait, majd pedig Mun fogott kezet az északi küldöttség vezetőivel, köztük Kim Jongnam névleges államfővel, és Kim Dzsongun húgával, Kim Jodzsonggal, aki a phjongcshangi téli olimpián képviselte már Észak-Koreát.

JUST IN: Kim Jong Un becomes first North Korean leader to cross line dividing the two Koreas since fighting ended in the Korean War https://t.co/l4sg0jXwdm pic.twitter.com/At5zVj9w2V — CNN International (@cnni) April 27, 2018

Egy csoportkép után a két vezető belépett a Béke Házába, ahol Kim Dzsongun saját magával hozott tollal aláírta a vendégkönyvet, majd pedig zárt ajtók mögött folytatódott a találkozó. A Reuters szerint percekkel Kim érkezése előtt észak-koreai biztonságiak átvizsgálták az épületet robbanószerkezeteket és lehallgatókészülékeket keresve, és fertőtlenítőszert fújtak a székekre, sőt, még a vendégkönyvre is. A CNN szerint Kim többek között azt írta a vendégkönyvbe, hogy

„Új történelem kezdődik most", „a béke korszaka a történelem kezdőpontjától".

Kim Dzsongun új kezdetről beszélt

A délelőtti megbeszélés kezdetén Kim Dzsongun és Mun Dzsein nyitóbeszéde is sajtónyilvános volt. A tárgyalásoknak helyet adó szobában is odafigyeltek a legkisebb részletekre is, az ovális asztal átmérője például a csúcstalálkozó évére utalva pont 2018 mm, a két vezető széke pedig kicsit kimagaslik a többi közül, a hátán stilizált Koreai-félsziget látható.

A CNN szerint Kim azt mondta, hogy nagyok az elvárások, és tanultak a korábbi példákból. Nem szeretné, hogy megismétlődjön a múlt, és eltökélt abban, hogy végrehajtja az északiak által vállalt kötelezettségeket. Azt mondta, reméli, hogy az elmúlt 11 év (a legutóbbi Korea-közi csúcstalálkozó óta) nem elvesztegetett idő. „Úgy gondolom, hogy képesek vagyunk egy új kezdetre, ezzel az eltökéltséggel érkeztem erre a megbeszélésre."

Mun azt mondta, hogy a találkozó rettentő fontos mindenkinek, és ez nagy terhet is jelent. Azzal, hogy Kim Dzsongun átlépett a demarkációs vonalon, „az már nem a megosztottság jelképe, hanem a béke jelképe". Szerinte Kim bátor döntéseket hozott, „tanúsítsunk hát együtt bátorságot és határozottságot, és teremtsünk békét a Korei-félszigeten."

Azt egyelőre nem tudni, utána miről beszéltek, de a délelőtti rész véget ért, ezt külön ebéd követi, amihez Kim Dzsongun visszament az északi oldalra.

The morning session is over, and Kim Jong Un, riding in the Mercedes limo, gets the human motorcade treatment, as his 12 bodyguards get in some nice midday cardio. pic.twitter.com/ZWQC9z2xE6 — Jonathan Cheng (@JChengWSJ) April 27, 2018

Az ebéd után majd Kim és Mun közösen elültet egy „békét és virágzást" szimbolizáló fenyőfát a demarkációs vonalon. Egy közös séta után jön a délutáni tárgyalásos szakasz, majd pedig egy filmnézéssel egybekötött díszvacsora.

Azt is előre bejelentették, hogy Kim és Mun aláírnak majd egy közös megállapodást, és „egy bejelentést is tesznek", azonban ezek részleteit előre nem árulták el. Semmi pontosat nem tudni, és rengeteg a bizonytalanság, de számos témáról szó lehet majd.

Elemzők szerint az is mutatja, hogy nem lehet teljesen tudni, mire lehet számítani Kim Dzsonguntól, hogy az előzetes forgatókönyvtől eltérve hívta át Munt néhány lépésre az északi oldalra.

Egy sor fontos kérdésről szó lehet

A legfontosabb kérdés, amire az elemzők választ várnak, hogy pontosan mit ért Kim Dzsongun atommentesítés alatt, miután a találkozó előtt egy héttel önkéntes moratóriumot jelentett be a nukleáris- és rakétatesztekre. Arról itt írtunk bővebben, hogy miért nem valószínű, hogy a Koreai-félsziget teljes atommentesítését el lehetne érni.

Ez azért is fontos kérdés, mert a Korea-közi csúcstalálkozó bizonyos értelemben egy felvezetés is Kim Dzsongun és Donald Trump amerikai elnök május végére, június elejére tervezett történelmi találkozója előtt. Éppen ezért az egész világ azt figyeli majd, hogy milyen támpontokkal szolgálhat a Korea-közi csúcstalálkozó a következő előtt, és hogy Észak-Korea meddig hajlandó elmenni.

Szó lehet egy olyan békeegyezményről is, amivel lezárnák az 1953-ban csak fegyverszünettel véget ért koreai háborút is, azonban egy formális egyezménybe minden hadviselő félnek, vagyis az Egyesült Államoknak és Kínának is bele kellene egyeznie, ezért ez még az egyetértés esetén is egy hosszabb folyamat lenne. Felmerülhet akár az is, hogy valamilyen formában rendszeresítsék a két Korea közötti magas szintű találkozókat.

A kétoldalú gazdasági kapcsolatok is valószínűleg előkerülnek, Kim Dzsongun feltehetően a húsbavágó szankciók enyhítését akarja elérni, azonban a legtöbb elemző szerint nem valószínű, hogy ezekben Mun addig lépne, amíg az észak-koreai diktátor nem ül le Trumppal is. A Fehér Ház korábban jelezte, hogy addig kitartanak a maximális nyomásgyakorlás mellett, amíg nem látnak konkrét lépéseket Észak-Koreától.

A Korea-közi csúcson tárgyalhatnak a biztonsági és gazdasági kérdések mellett az elmúlt időszakban elmaradt családtalálkozókról is, de amiről várhatóan csak kevés szó esik majd, az a súlyos észak-koreai emberi jogi helyzet, ami ellen folyamatosan felszólalnak emberi jogi szervezetek.

Hogyan jöttek a tárgyalások?

2017-ben nagyon felpörgött Észak-Korea atom- és rakétaprogramja, de aztán az év elején megindult enyhülés a két Korea között végül a phjongcshangi téli olimpia után odáig jutott, hogy Kim Dzsongun előbb pénteken Mun Dzseinnel, később pedig majd Trumppal is találkozik. Arról itt írtunk részletesen, hogyan nőtt ki a tárgyalások lehetősége a rettentő feszült időszakból>>>