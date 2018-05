Hazatértek az amerikai foglyok Észak-Koreából

hazaérkeztek azok az amerikaiak, akiket Észak-Korea tartott fogságban éveken át. A három férfival a Washington melletti Andrews katonai repülőtéren landolt az amerikaiak gépe. A hazaérkezőket Donald Trump fogadta. Hazaengedésük Phenjan fontos gesztusa volt Kim Dzsongun és az amerikai elnök történelmi találkozója előtt, amelyre minden bizonnyal Szingapúrban kerül sor. A pontos dátumról is megegyeztek, de egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Az Egyesült Államok nem ajánlja, hogy állampolgáraik Észak-Koreába utazzanak, ahol rendszeresen vettek őrizetbe amerikaiakat, akik aztán munkatáborokban dolgoztak. A most hazaengedett három – koreai gyökerű – amerikai állampolgáron kívül ezúttal nem maradt amerikai fogoly a kommunista diktatúrában.

