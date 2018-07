Óriási bakival kezdett az új brit külügyminiszter

Jeremy Huntot három hete nevezték ki az Egyesült Királyság külügyminiszterének, miután Boris Johnson lemondott. Hunt első hivatalos útja Kínába vezetett, hogy megerősítse a két ország gazdasági kapcsolatait a brexit előtt. Hunt el akart dicsekedni feleségével a pekingi tárgyaláson, de próbálkozása nagyon rosszul sült el, írja a Guardian.

A külügyminiszter el akarta újságolni tárgyalópartnereinek, hogy a felesége kínai, de véletlenül japánnak nevezte. Ez azért probléma, mert a japánok irtózatos népirtást hajtottak végre Kínában a második világháború előtt és alatt. Legalább 21 millió kínai halt meg a japán megszállás idején. A legsúlyosabb mészárlást Nakingban hajtották végre a japánok, 400 ezer kínait megölve és 20 ezer nőt megerőszakolva néhány hét leforgása alatt.

Huntnak nem ez az első kellemetlen megszólalása. 2010-ben a Liverpool focicsapatának "huligánjait" okolta az 1989-es Hillsborough-tragédiáért, melyben 96 Liverpool drukker vesztette életét, annak ellenére, hogy a tragédiáról bebizonyosodott, hogy a hatóságok hibája volt. Hunt az áldozatok családtagjainak nyomására végül visszavonta állítását.

Hunt külügyminiszteri kinevezése előtt egészségügyi miniszter volt, de ott se szerzett magának nagy népszerűséget. Huntról hamar kiderült, hogy nem ért az egészségügyhöz, mivel többek között sosem dolgozott kórházban és támogatta a homeopátiát is. Munkájával nem sikerült javítani a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) amúgy is romló helyzetén. 2015-ben brit humoristák egy könyvet is kiadtak "Jeremy Hunt: Minden amit az egészségügyről tudok" címmel. A könyv száz üres oldalt tartalmazott.