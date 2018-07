Amerikai választási trükközési kísérletet fülelt le a Facebook

Kamuprofilokra épülő, a novemberi félidős választásokra időzített választási kampánytrükközést leplezett le a Facebook – írta a Reuters a New York Times nyomán.

A cég 32 oldalt és profilt törölt a Facebookról és az Instagramról, mert összehangolt akcióra lett figyelmes a törölt oldalak aktivitása alapján. „Ez nem megengedett a Facebookon, mert nem támogatjuk, hogy emberek, szervezetek úgy hozzanak létre hálózatokat, hogy kilétüket, tevékenységüket illetően félrevezetik” a célcsoportokat.

„A vizsgálatoknak a kezdeti szakaszában vagyunk, egyelőre nem áll rendelkezésünkre minden tény” – közölte a cég.

Minden a trükközésről fog szólni

Egyelőre nem közölték, melyik politikai erő érdekében történhetett az akció, de minden bizonnyal ez kulcseleme lesz a félidős választásoknak, ahol a szenátus harmadát és a 435 fős képviselőház egészét választják meg az Egyesült Államokban.

Azt sem tudni, hogy a cégnek már van-e birtokában olyan adat, amely alapján orosz szálat lehet sejteni az ügyben. Ez Donald Trump elnökválasztási győzelme óta központi kérdés, amire Robert Mueller különbizottsága is keresi a bizonyítékokat, miközben azt is vizsgálja, milyen kapcsolatban állt Trump és stábja az orosz titkosszolgálatokhoz köthető személyekkel, akik a demokratákra nézve terhelő adatokat szivárogtathattak ki a párt levelezésének feltörésével és bonyolítottak le olyan, Facebookon vitt kampányt, amilyenhez hasonlót most a cég leleplezett.

Trump és az orosz elnök helsinki találkozója óta még élénkebb a kérdés, milyen szerepet játszhattak az orosz szolgálatok az amerikai közhangulat megváltoztatásában. Az amerikai elnök Vlagyimir Putyinnal folytatott tárgyalása utáni sajtótájékoztatón nem oszlatta el a kételyeket, hogy ilyen beavatkozás történhetett a javára. Főként azzal, hogy lényegében átvéve az orosz elnök narratíváját az amerikai szolgálatok információit kétségbe vonva jelentette ki, hogy ilyen beavatkozás nem történhetett. (Majd ezután Putyin egy újságírói kérdésre azt válaszolta, akarta, hogy Trump győzzön, mert ő az Oroszországgal való viszony rendezését ígérte kampányában.)

Trump nem sokkal később visszavonta Helsinkiben mondott szavait, és elfogadva az eddigi jelentéseket úgy találta, valóban lehettek orosz beavatkozási kísérletek a kampányba. Ezután pedig arról kezdett beszélni, hogy attól tart, az oroszok a Demokrata Párt oldalán avatkozhatnak be.