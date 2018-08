Trump exügyvédje vádalkut kötött az ügyészséggel

Michael Cohen, aki korábban több mint tíz évig dolgozott ügyvédként az amerikai elnök, Donald Trump családjának, kedden vádalkut kötött a szövetségi nyomozó ügyészséggel. A vádalkuról nem tudni részleteket, de Cohen olyan információk birtokában lehet, amelyek terhelőek lehetnek Trumpra.

Cohen ellen egy 20 millió dolláros csalás miatt nyomoztak. A gyanú szerint a tulajdonában lévő taxivállalat számára hamis vagyoni adatokra hivatkozva kért két banktól is kölcsönt. Az ügyvéd banki- és adócsalást követhetett el. A New York Times úgy tudta, hogy még augusztusban eljutnak a vádemelésig a hatóságok.

Ugyanakkor egy másik ügyben érintett Cohen, 2016-ban 130 ezer dollárt utalt át Stormy Daniels pornószínésznőnek, hogy hallgasson arról, hogy egyéjszakás kalandja volt évekkel korábban Trumppal. Azt vizsgálják, hogy Cohen ezzel megsértette-e a kampányfinanszírozásra vonatkozó törvényeket.

A Trump ügyeit intéző Cohen korábban többször beszélt arról, hogy mennyire lojális az elnökhöz, egyszer még azt is mondta, hogy egy golyót is kapna Trump helyett. Az utóbbi hónapokban viszont kezdett eltávolodni az elnöktől, az ABC-nek már azt nyilatkozta júliusban, hogy a család és az ország előbbre való Trumpnál is.

Az elnök jogi képviselelét ellátó Rudy Giuliani szerint Cohennek nincs ütőkártya a kezében, hiszen Trump semmi rosszat nem tett.

