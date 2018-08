Újabb 116 menekült jutott át a határkerítésen Marokkóból spanyol területre

Legkevesebb 116 afrikai bevándorló mászott át a határkerítésen Marokkóból Ceuta spanyol exklávé területére. A spanyol rendőrség próbálta őket megállítani, de többen kövekkel dobálták őket, hét rendőrt meg is sebesítettek, írja az MTI.

A bevándorlók Finca Berrocal területén keresztül jutottak be Ceutába, ugyanazon az útvonalon, ahol már korábban többször is átjutottak menekültek: egy hónappal korábban 602 menekült jutott át. Akkor a rendkívül jól ellenőrzött, 8,4 kilométer hosszú, és 6 méter magas, pengékkel és szögesdróttal megerősített dupla kerítéssor leggyengébb szakaszán történt az incidens, amit nem látnak be teljesen a biztonsági kamerák. Tavaly télen pedig további 500 menekültnek sikerült átlépnie a határt ugyanazon a helyen.

A rendőrség beszámolója szerint a bevándorlók vágóeszközökkel, botokkal és más éles tárgyakkal, mészdarabokkal és ürülékkel dobálták az őröket, és akkumulátorsavat fröcsköltek rájuk. A menekültek érkezésük után a bevándorlók ideiglenes tartózkodási központja felé vették az irányt, ahol aztán a vöröskereszt mentői el is látták a sebesült, vágott sebet és enyhébb zúzódásokat szenvedett migránsokat. További ötöt kórházba kellett vinni, mert megsebesült a határkerítés szögesdrótjai miatt.

A spanyol kormányfő, Pedro Sánchez szerdai Twitter-bejegyzésében támogatásáról biztosította sebesült rendőröket, akik szerinte példamutató módon léptek fel a migráció jelentette kihívással.

A Földközi-tenger nyugati szakaszára, ezen belül pedig a Spanyolországra nehezedő migrációs nyomás fokozódik az utóbbi időben.

A Nemzetkiözi Migrációs Szervezet legutóbbi adatai szerint több mint 25 ezer embert mentettek ki a Földközi-tenger nyugati térségében augusztus 12-ig. Június eleje óta 17 ezer bevándorló érkezett a spanyol partokhoz, naponta átlagosan több mint kétszáz.

