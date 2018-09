Novicsok: Valójában az elhárítás ezredese lehetett a végrehajtó

Most már neve is van az eddig csak Ruszlan Bosirov álnéven ismert férfinak, aki London szerint az orosz hírszerzés megbízásából hajtotta végre társával – a szintén álnéven ismert Alekszandr Petrovval – a novicsokos támadást az orosz kettős ügynök, az Egyesült Királyságban menedékjogot élvező Szergej Szkripal és lánya ellen – írta a Bellingcat oknyomozó portál.

Az idegméreg bevetése az Egyesült Királyság területén új fejezet a titkosszolgálati akciók posztszovjet történetében, és alapvető befolyással lehet London és Moszkva viszonyára, miután egyre nyilvánvalóbb, hogy a Kreml közvetlenül érintett az akcióban. London szeptember elején hozta nyilvánosságra a két férfi álnevét, amely utazásukkor az útlevelükön állt.

Bosirov, valójában Anatolij Csepiga 39 éves, a kínai-orosz határ mentén fekvő Nyikolajevka faluban született. Tanulmányait érettségi után már ott folytatta, ahonnan több katonai hírszerző kikerült. (A szervezet bevett rövidítése ma is GRU, noha az állami hírszerzési igazgatóságot a kilencvenes években átnevezték, hosszú nevéből azonban nem alakult ki másik közkeletű hárombetűs alak.)

A Bellingcat és az Insider cikkosorozatának újabb része – az előzőről itt olvashat – azt is kiderítette, hogy Csepiga állami kitüntetést is kapott. Az Oroszország Hőse címet a Csecsenföldet is megjárt férfi 2014-ben kapta, békefenntartói tevékenységéért, ami minden bizonnyal az Ukrajnához tartozott Krím annexiójában való részvételt jelenti. Neve társaival együtt aranyozott betűkkel még egy emlékműre is felkerült – írta az Eho Moszkvi.

Fotó: echo.msk.ru

A cikk szerzői, sejtve, hogy a két férfi ügynök – nem pedig a Salisburyben lévő katedrális és annak toronyórája iránt érdeklődő turista, ahogyan erről az orosz RT-nek beszéltek egy interjúban –, végignézték az összes vonatkozó katonai iskola végzőseinek csoportképeit, 2000-2003 között. A kort jól tippelték meg, Csepiga 2001-ben végzett a katonai iskolában Oroszország távol-keleti részén.