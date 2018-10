Magyar győzelem Trump arizonai nagygyűlésén

Trump tényleg egy szarfészeknek mondta Afrikát?

- kérdezte etióp ismerősöm Trump arizonai nagygyűlése felé tartva. “Hát, mondjuk úgy, hogy nem cáfolták, hogy esetleg mondhatott ilyesmit” - válaszoltam, de közben azon járt az eszem, hogy a nagyvilági Mr. President vajon mit gondolhat igazából akkor Mesa-ról, ahol a szuper fontos gyűlése lesz nemsokára.

Inkább a sivatagba

Phoenix egyik óriási, a belvárostól 30-60 km-re, a sivatag szélén elterülő külvárosa ugyanis biztosan nem tartozik a legérdekesebb arizonai látnivalók közé: a klasszikus, vonalzóval tervezett utcák és ugyanolyan házak végeláthatatlan sora kicsit sem segít megfejteni, hogy mégis mit lehet itt csinálni. Gondolom, leginkább elmenni innét. Persze biztos vannak, akiknél inkább előny, ha minden nap majdnem pontosan ugyanaz történik. De az alvóváros szerepet erősíti, hogy Mesa-t többször is beválasztották az egész USA legunalmasabb városai közé, ami még úgy is szép teljesítmény, hogy némi helyzeti előnyben vannak az éghajlat miatt. Nyáron ugyanis nap közben az utcára se érdemes kimenni, mert a tűző napon, száraz, 40 fok feletti hőség mellett levegőt venni is nehéz, és hamar odakozmál az ember a poros flaszterra.

Megfelelőbb épület se volt a leghatalmasabb elnök fogadására, mint Mesa délkeleti csücskében lévő helyi reptéren egy nagyobb üres hangár. Mégis jó okuk volt elkerülni Phoenixet, tavaly ugyanis a belvárosba érkezve igen komoly ellentüntetésbe futott bele Trump, akkor a rendőrök könnygázzal zavarták szét végül az őket is megdobáló ellentüntetőket.

A barátságos fogadtatás azért is volt most különösen fontos, mert különösen kiélezett politikai verseny fut az államban egy szenátusi helyért, ahol ha novemberben a félidős kongresszusi választáson a demokraták nyernek, akkor akár ezen is múlhat a republikánusok többsége a szenátusban (ld. keretes írás).

McSally vs. Sinema Arizonában Az 52 éves republikánus Martha McSally a tíz évvel fiatalabb demokrata kihívójával, Kyrsten Sinemával fej fej mellett áll a kisebb mintás közvéleménykutatások szerint. Ezért mindkét oldal elég sok erőforrást mozgat meg a helyi jelöltjéért. A konzervatívok agresszív kampányt visznek, nukleáris holokauszttal fenyegettek Sinema megválasztása esetén, de McSally gyakran érvel azzal is, hogy Sinema rózsaszín tütüben billegett, amíg ő a légierő híresebb női pilótájaként a tálibokkal harcolt. A kissé talán unalmasabb és inkább védekező pozícióban lévő Sinema a demokrata párttól próbálja eltávolítani magát, azt hangsúlyozza, hogy ő inkább független és Arizona érdekeit nézi majd, ellentétben a pártkatona McSallyval. Nemrég a nyilvános tévévitájukból a felkészültebbnek tűnő Sinema jött ki majdnem előnyösebben, de a végén McSally bedobta a nehéztüzérséget azzal, hogy ellenfele hazaáruló egy régi megjegyzése miatt. Így újra nyíltnak tűnt a verseny az elnök kampányeseménye előtt.

A korábban inkább republikánus államban Trump célja ezért főleg a hagyományos szavazóik megmozgatása lehetett Martha McSally republikánus jelölt érdekében.

De ott is ott vagyunk, valahogy

A külvárosi kis reptér kevésbé az elnöki látogatásokra lett kitalálva, ezért elég nehéz volt odajutni, a hangár felé pedig kilométereken át kígyózott a sor. Mégse lehettek többen 16-18 ezernél, inkább csak egy nagyon vékony békemenetként vándoroltak messzebb lévő parkolóból az eseményhez. A hangárba viszont csak elvileg tízezer ember fért be, úgyhogy a tömeg egy jó része kinn rekedt.

The Star Spangled Banner is now being sang at the front of the MAGA rally line outside of the International Air Response. #TrumpInAZ | @azcentral pic.twitter.com/A2a4dsPQKG — Shakkira Harris (@shakkirasays) October 19, 2018

A legkeményebb fanatikusok már 6-7 órával az esemény előtt odaértek, hogy legyen jó helyük. Ami viszont többek közt azt is eredményezte, hogy a mentők már 2-3 órával a kezdés előtt is szállíthatták az ájuldozókat a zsúfolt hangár felől.

A kinti tömegnél jobb volt az idő, ide viszont északról szolid disznószar szagot sodort az esti szellő. Rövid keresés után ki is derült, hogy a reptér melletti sivatagi farmok közül északra legközelebb az AZ Fine Swine telepe lehet. Ők viszont mangalicát tenyésztenek, szóval egy kis magyar győzelmet is éreztem a levegőben. Persze ezt ott nem mondtam el senkinek, nem értették volna. De azért ott voltunk, na, a teringettét, én pedig szép, nemzetpolitikai szempontból is fontos eseménynek értékeltem ezt a kis sikerélményt hungarikumügyi tapasztalataink alapján.

Trump trumpkodott, egy ziccert kihagyott

A republikánusok számítása egyébként bejött, pár tucat ellentüntető jött csak ki a világ végére, akik nem sok vizet zavartak. Csak egy idős, kerekesszékes hippinénivel találkoztam, vele is az esemény legvégén. A Trump-rallyk törzsközönségét pedig aligha kell hosszan leírni azoknak, akiket az elmúlt években kicsit is megmozgatott a külpolitika. Annyi kivétellel, hogy most senki nem volt túlzottan bepörögve, így tényleg olyan hangulat volt, mintha egy amerikás békemeneten lennénk ellentüntetők nélkül, persze jóval fiatalabb átlagéletkorral. A törzsszurkolói alapfelszerelés trumpos baseballsatyiból vagy cowboykalapból, illetve saccra háromféle pólóból állt:

Hazafias, ami amerikás színekben pompázik, esetleg egy sas (a helyi turul) széttép egy sziklát vagy más dicső tettet hajt végre, esetleg maga Trump is csinál valami epikusat mellé.

Tetszőleges demokratát vagy a CNN-t fikázó.

Katonai vagy veteránpóló.

Esetleg ezek kombinációja.

Az elnöki helikoptereket mindenki megtapsolta, levideózta, de aztán hamar kiderült, hogy a hangáron kívül a távolabb lévő pár ezer ember nem fog igazán sokat kapni élőben az egészből a gyenge hangosítás és kevés kivetítő miatt. Így ők a telefonjukon nézték vagy hallgatták a beszédet, egy zárt hangárt távolról nézve.

Innen például leginkább csak a közösséget élvezhették a szimpatizánsok

A körülöttem lévők egyébként hasonló magyar rendezvényhez képest meglepően higgadtak voltak, persze ennyi embernél ettől még bármikor előjöhetnek a helyi agresszor nyugdíjasok. Többen jöttek Yumából, Tucsonból, de még Kaliforniából is. Emellett mindenki fehér volt, Trump egyszer meg is kérte, hogy tegyék fel a kezüket a latinók, de a körülöttem belátható nagyjából ezer emberből pontosan nyolc kéz emelkedett fel, köztük egy srácé "Gay Hispanic for Trump" pólóban.

Az elnök hosszú beszédét a felénél már jó páran elunhatták, ezért is lehetett egyébként beszélgetni közben. Kicsit én is, talán azért, mert Trump legkeményebb állításai évek óta a csapból is folynak nálunk, csak lényegesen durvábban. Itt egy árva etnikai homogenitás nem sok, annyi se került elő, nem jött elő, hogy egyetlen bevándorlót se szabad beengedni vagy, hogy Trumpnak nagyon elege lenne már a liberális demokráciából.

Trump fő érvelése egyébként ismerős lehet nekünk is: az ellenfél beengedné a világ összes bűnözőjét, akik aztán az országban kedvükre tombolhatnának a káoszban. Ő és pártja viszont nemhogy megvéd minket a földi pokoltól, de az elmúlt két évben aranykorba vitte az országát, ennyire jól még soha nem ment az USA.

Annyiban lehet ismeretlenebb a kampány, hogy itt az egészségügy és az adórendszer is vitatéma, Trump szerint ő ezekben is kiváló, a demokraták viszont szétcsapnák a közegészségügyet és nyilván adót is emelnének.

Itt az egész beszéd az érdeklődőknek az azcentral.com felvételén.

Mondott persze ismét egy rakás meglepő, de egyértelműen is ellenőrizhető dolgot, például, hogy Kaliforniában egy várost illegális migránsok vezetnek vagy hogy a mexikói határra tervezett nagy fala épp épül. Ezeknél ismét félreérthetett valamit, az Arizona Republicnál utána lehet nézni. De a hasonló felfedezések már könnyen lehet, hogy nem érik el ugyanazt a hatást, mint akár csak egy évvel ezelőtt, az országos média nagy része például már el se jött az eseményt közvetíteni.

Érdekes volt még, hogy az emberek a világ minden részén hasonlóan működhetnek: itt is nagyon ujjongott mindenki, amikor Trump megdicsérte a helyieket, hogy legkeményebb férfiak és a legszebb nők hozták össze ezt az államot. De mégis akkor hágott igazán tetőfokára a hangulat az egész esemény alatt, amikor megjegyezte, hogy itt szeretik istent. Mellettem emberek tucatjainak lett azonnal könnyes szeme, mások üdvrivalgásban törtek ki, a párok megölelték egymást. Érezni lehetett a levegőben, hogy ha utána csak annyit hozzátett volna rögtön, hogy "igen, istent" vagy legalább, hogy "isten a barátunk", akkor földrengésszerű katarzist okozhatott volna a tömegnek.

De ők így is elég jól érezhették magukat. Akikkel beszéltem, azok mind extrán felemelő, hazafias lelki élményként élték meg az elhangzottakat. Az erre fogékonyaknak ráadásul várhatóan még bőven lesz hasonló program, Trump ugyanis láthatóan nagyon élvezi ezeket az alkalmakat, és a választási győzelme óta is folyamatosan tartja a kampányrallykat.

A kívülálló érdeklődőknek pedig még az a felismerés lehet felemelő, hogy a gyűlés után már csak 10 dollárba került minden "Isten, Fegyverek & Trump" és hasonló póló, ami már tényleg jutányos ár egy ilyesmi szuvenírért.

Borítókép: Donald Trump az arizonai Mesa repülőtéren 2018. 10.19-én. Fotó: Jonathan Ernst / Reuters.