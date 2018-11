A menekültkaraván több ezer tagja kért menedéket Mexikóban

Minden idők legnagyobb amerikai antiszemita támadását egy kiadós sorosozás váltotta ki. Amerikában náci propaganda, amire mi már csak legyintünk, de a határok ott is elcsúsztak. A szélsőjobboldali merényletsorozat felforgathatja a félidős választásokat is.

A Közép-Amerikából az Egyesült Államok déli határa felé tartó menekültkaraván több ezer tagja élt a mexikói hatóságok nyújtotta lehetőséggel és kért menedéket Mexikóban.

A tájékoztatás szerint eddig 3230 menedékkérelmet nyújtottak be a főként Hondurasból, Guatemalából és El Salvadorból érkező emberek, és közülük 2697-en kaptak ideiglenes okmányokat, amelyekkel munkát vállalhatnak Mexikóban, amíg sorsukat el nem döntik az illetékes szervek. Ugye ezek azok a menekültek, akiket Donald Trump akkora fenyegetésnek ítélt meg, hogy - nem függetlenül a félidős választási kampányhajrától - 5200 katonát vezényelt ki az amerikai-mexikói határra. A "karaván" a jobboldali híroldalakon is vezető hírként szerepelt, és elterjedt az a - Fidesz által is átvett - összeesküvés-elmélet is, hogy a menekülteket Soros György civil szervezetekkel és szélsőbaloldali dél-amerikai kormányokkal szervezte karavánba, hogy zavart okozzon a félidős választásokon.

Ahogy arról részletesen írtunk, októberben az országaikat sújtó erőszak és szegénység elől menekülők három karavánja indult el az Egyesült Államok irányába. A jelenleg 2-4 ezer főt számláló első, amely október 13-án indult el az észak-hondurasi San Pedro Sulából, Mexikóvárosban pihen, a Jesús Martínez stadionban átmenetileg kialakított fogadóközpontban. A migránsok, akik még 930 kilométerre vannak a legközelebbi amerikai határtól, az őket követő sorstársaikat várják.

Fotó: Aradi László / Index

Kedden a második, 1,5-2 ezer fős karaván elérte a mexikói fővárostól mintegy 700 kilométerre fekvő San Pedro Tapanatepec települést a déli Oaxaca államban. A harmadik, nagyjából 2 ezer lelket számláló csoport 250 kilométerre mögöttük, a Chiapas állambeli Huixtla település környékén található.