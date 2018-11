Korrupt bűnöző vagy politikai mártír Nikola Gruevszki?

Mindenhonnan ez a Gruevszki-ügy folyik, de én még azt sem értem, hogy a fickó egy sima korrupt politikus, aki nem akar börtönbe menni, vagy tényleg koncepciós perben ítélték el őt, és az élete van veszélyben, ha otthon marad?

Hát, valószínű a kettő között van valahol az igazság. Hivatalosan azért ítélték el, mert egy Mercedes autót titokban közpénzből vett magának még miniszterelnökként, de az egész ügy jóval bonyolultabb. Gruevszki 2006-tól volt miniszterelnök, kormányfősége idején pár becsületes titkosszolga rájött, hogy sok ezer ember telefonját hallgatja le az állam illegálisan. Ők borították a bilit az ellenzéki szocdem párt segítségével, ami Gruevszki kormányfői posztjába került. Az előrehozott választásokon a szocdemek győztek, most ők irányítják az országot. Gruevszki azt állítja, hogy az új kormány alatt, koncepciós perben ítélték el.

Hát, ha csak őt ítélték el, az tényleg gyanús.

Az valóban az lenne, de ez nem így volt. A lehallgatási botrány kirobbanása után, még Gruevszki idején, 2015 szeptemberében a parlament kinevezett egy különleges ügyészt, Katica Janevát. Ő egy addig viszonylag ismeretlen jogász volt, egy kisvárosban volt ügyész, majd városi főügyész. Civil jogvédők még aggódtak is, megbirkózik-e a feladattal, ha eddig csak utcai verekedésekkel, lopással és közlekedési balesetekkel foglalkozott. Amiben viszont egyetértés volt, az az, hogy a neve nem köthető politikai pártokhoz. 2017-ben, már az új, szocdem kormány alatt nyújtotta be a vádiratot 94 ember és 7 jogi személy (cég, intézmény) ellen, köztük magas rangú politikusok, kormánytisztviselők ellen. Gruevszki és a volt belügyminisztere, Gordana Jankulovszka is köztük volt, de a szocdem kormányfő, Zoran Zaev is hivatalos személy elleni erőszak miatt.

Na, de ha ehhez képest egy Mercit találtak csak Gruevszkinél, az azért elég erőltetettnek tűnik.

Gruevszki ellen négy másik ügy is van, mindegyik sokkal keményebb. Vádolják például a 2013-as választások elcsalásával, ebből az egyik vádpontban például a minimumbüntetés 5 év. Aztán vádolják hivatali visszaéléssel, amiért lebontatott egy épületet, amit egy politikai ellenfele épített éppen. A harmadik ügy, hogy a közbeszerzési törvény megszegésével

570 millió eurós

megbízást adott egy kínai cégnek autópályaépítésre. A negyedik pedig, hogy támadást rendelt el egy ellenzéki polgármester és a székhelye ellen 2013-ban. Emellett Gruevszki vádlottja annak az ügynek is, amiben tíz párttársával együtt gyanúsított, ez a párt illegális finanszírozásáról, pénzmosásról szól.

Tyű. Mást is ítéltek már el?

Igen, például a volt belügyminisztert, Gordana Jankuloskát, akin keresztül a Mercit szerezte Gruevszki, őt 6 évre. Gjoko Popovski volt belügyminiszter-helyettest négy és fél évre. De sok ítélet volt még, például a Görögországba szökött volt kémfőnököt másfél évre ítélték a távollétében, hat munkatársa 9-12 hónap felfüggesztettet kapott.

Görögországba szökött? Szóval nem csak Gruevszki pattant meg?

Nem. Az említett kémfőnök és kollégája, Goran Grujevszki (semmi köze Gruevszkihez) és Nikola Boszkovszki az eljárás elől Görögországba szöktek. Őket 2017. október 18-án tartóztatták le a thesszaloniki reptéren, amikor

Budapestre akartak utazni hamis bolgár útlevéllel.

A thesszaloniki bíróság úgy döntött, ki kell adni őket a Macedónoknak, aztán a görög legfelsőbb bíróság ellenkező döntést hozott azzal az indokkal, hogy nem lenne lehetőségük fair tárgyalásra. Ez fontos érve Gruevszkinek is, hiszen egy másik állam bírósága áttételesen kimondta, hogy elfogult lenne az ügykezelés. A végső döntést a görög igazságügyminiszter hozza majd meg. Gruevszki emellett bűnözők halálos fenyegetéseiről, egyéb politikai nyomásgyakorlásról, üzengetésről is beszámolt, de ezt gyakorlatilag lehetetlen ellenőrizni, vagy elhisszük neki, vagy nem.

Oké. Hallottam, hogy köztársasági elnöki kegyelmet kapott Gruevszki, akkor hogyhogy börtönbe kellett volna mennie?

A macedón köztársasági elnök, Gjorge Ivanov, akit amúgy Gruevszkiék jelöltek 2009-ben a posztra, és aki szintén inkább Nyugat-ellenes, 2016 áprilisában 56 letartóztatott politikusnak adott biankó kegyelmet előre, ha esetleg elítélnék őket. A politikai stabilitás szükségességével indokolta, és állítása szerint nem egyeztetett előre senkivel, viszont mindkét politikai oldal felháborodott a döntésen. A szocdemek érthető okból, a még kormányon lévő Gruevszkiék pedig azért, mert – azt mondták – így nem tudják tisztázni magukat a hazugságok alól. Közben tüntetések kezdődtek az országban, amik miatt el kellett halasztani a 2016 június 5-re időzített előrehozott választást. Az USA-nak sem tetszett az elnöki biankó kegyelem. A parlament ezért hozott egy jogszabályt, hogy az elnök visszavonhat kegyelmet, Ivanov pedig előbb 22-őt, majd a további nyomásra a maradék 34-et is visszavonta. Ezt minden párt üdvözölte.

Jól értettem, hogy az USA nyomására? Csak nem Soros van a képben megint?

Soros éppenséggel nincs, bármennyire is nyomta ezt Gruevszki, de tagadhatatlan, hogy az USA-nak és az EU-nak is nagyon fontos Macedónia az EU-s és a NATO-csatlakozási tárgyalások miatt. És pont ugyanezért fontos Moszkvának is, csak épp ellenkező előjellel. Az ország átnevezésének ügyében is keményen kampányolt a Nyugat, de már eleve Gruevszki lemondását és az előrehozott választásokat is az EU és az amerikai nagykövet hozta tető alá a négy párttal. De Gruevszki menedékjogát sem nézi jó szemmel az USA, szóval igen, helyeződik nyomás Macedóniára külföldről, ez vitathatatlan.

Amúgy hogy szökhetett meg? Valaki direkt félrenézett? A szocdemek örülnek, hogy megszabadultak tőle, és nem marasztalták? Vagy sima bénázás?

Hát, erre több válasz is van, attól függ, mennyire hiszel az összeesküvéses forgatókönyvekben. Ebből a cikkből például sima bénázás derül ki. Eszerint a bíróság az utolsó pillanatig nem adott ki elfogatóparancsot ellene, a rendőrség nem őrizte, a titkosszolgálatok sem voltak a nyomában, a különleges ügyész sem rendelt el őrizetet ebben a Mercis ügyben, csak más ügyekben, azokat a kérelmeket viszont a bíróság visszautasította. Most pedig mindenki a másikra mutogat. Gruevszkinek egyébként havonta egyszer kellett jelentkeznie a hatóságoknál, ezt november 2-án meg is tette. A másik biztonsági intézkedés az volt, hogy a személyes és a diplomataútlevét elvették tőle.

De van olyan elmélet is, hogy ilyen bénázás nincs, a szocdem kormányfő, Zoran Zaev kvázi kiengedte őt az országból egy egyezség keretében, ami arról szólt, hogy Gruevszki pártjától, a jobboldali VMRO-tól ő kap egy kis segítséget parlamenti szavazatok formájában, hogy Nyugat felé irányítsa az országot, cserébe engedi, hogy az oroszpárti, a nyugati nyitást blokkoló Gruevszki Magyarországra távozzon. A macedón Fokus már augusztusban írta, hogy alakul egy ilyen deal.

Erre van bármi bizonyíték?

Hát, csak annyi, hogy azon a bizonyos októberi parlamenti kétharmados szavazáson, ami formálisan Macedónia nevéről, valójában viszont az EU-NATO-közeledésről szólt, tényleg a kellő számban átszavaztak jobbosok, Gruevszki pedig tényleg Orbánnál kötött ki.

Az átszavazók mivel magyarázták a döntésüket?

Ezt nem úgy kell elképzelni, mintha most a Fideszben valakik meglepetésszerűen arra szavaznának, hogy mondjuk Oroszország ellen brutális szankciókat kell bevezetni. Gruevszki pártjában volt egy reformista-nyugatos vonal, például az alelnök is ide tartozott, őket egyébként a szavazás után kirúgták a pártból, mások szépen lassan elkezdték elhagyni a pártot arra hivatkozva, hogy rossznak tartják az oroszpárti irányt.

Mi lesz most Gruevszkivel? Innen fog kampányolni, és reménykedik, hogy a pártja nyer a választásokon majd, és visszatérhet?

Ezt senki nem tudja. A tisztogatások közepette kirúgták például Szaso Mijalkovot, Gruevszki unokatestvérét, egykor az ország második legbefolyásosabb emberét arra hivatkozva, hogy Macedónia és a párt érdekeivel szembemenve jóban volt Zaevvel, és szervezte az átszavazásokat. Őt amúgy azóta őrizetbe is vették. Kirúgták a volt egészségügyi miniszterét, Nikola Todorovot is, aki szintén nyugatos. Ez nem arra utal, hogy Gruevszki tartani tudná a pozícióit. Ugyanakkor a párt ezzel marad a Moszkva-barát vonalon, és közben leszögezték, hogy Gruevszkit nem fosztják meg a tiszteletbeli elnöki címétől, szóval nehéz erre válaszolni.

Mi van most Macedóniában? Sajnálják és visszavárják Gruevszkit? Vagy a hátuk közepére kívánják?

Egy augusztusi felmérés szerint a Gruevszki-párt és a szocdemek (a VMRO-DPMNE és az SDSM) fej fej mellett vannak. A szocdemekre a népesség 24.4, a VMRO-DPMNE-re 24 százalék szavazna, a néha ide, néha oda húzó albán etnikai párt DUI 6,9 százalékon áll, további kis pártokra is érkezne pár százalék, illetve 37.8 százalék "nem tudja", vagy "nem szavazna".

Egy 2018 nyári, amerikai támogatásból megvalósuló felmérés szerint (pdf) az emberek 2017 márciusától úgy érzik, jó irányba kanyarodott az ország, illetve stabilabb, mint egy évvel azelőtt volt. (Érdemes megnézni, mennyire brutálisan meredeken szöknek az égbe illetve zuhannak be a vonalak ezeknél a kérdéseknél.) Támogatják az EU- és a NATO-csatlakozást, az új kormány pedig 39 százalék szerint jobb, 24 szerint rosszabb, 25 százalék szerint ugyanolyan, mint az előző. A jogállamiság helyzete viszont nem változott.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Nikola Gruevszkit, Macedónia korábbi miniszterelnökét a Parlament Nándorfehérvári termében 2016. november 18-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)