Utcára mentek, mert a köztévé hazudott róluk

Akárcsak Magyarországon, Szerbiában is folyamatosan utcára hívja a szimpatizánsait az ellenzék. A belgrádi és budapesti tüntetéseken is folyamatos a diktatúrázás, és a tüntetésről torz módon tudósító közmédiától is besokalltak az ellenzékiek. A párhuzamok azonban csak eddig tartanak.