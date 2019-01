Egyre népszerűbb az USA-ban a déli határfal

Közvélemény-kutatást készített az ABC és a Washington Post, hogy kiderítsék, az amerikaiak hány százaléka támogatja a déli határra tervezett falat, aminek finanszírozása miatt kialakult vita miatt leállt az amerikai kormányzat, és ami miatt már 800 ezer állami alkalmazott nem kap fizetést.

A jelenlegi állás szerint Donald Trump, amerikai elnök addig nem fogja aláírni a kormányzat újraindításáról szóló törvényt, amíg abban nem szerepel annak az 5,7 milliárd dollárnak az elkülönítése, amit a déli határra szán. Emiatt patthelyzet van, a demokrata többségű képviselőház ugyanis nem támogatja ezt a tervet. (A leállás hátteréről itt írtunk részletesen.)

Az Egyesült Államok történetének eddigi leghosszabb kormányzati leállását Trump érthető módon a falat ellenző demokratákra próbálja kenni, de a közvélemény-kutatási adatok szerint, nem sok sikerrel, ugyanis a megkérdezettek 53 százaléka gondolja azt, hogy az elnök és a Republikánus Párt felelős a leállásért, és csak 29 százalék mondta azt, hogy azért a Demokrata Párt a felelős. 13 százalék gondolja úgy, hogy mindkét oldalt terheli felelősség.

A reprezentatív kutatás alapján az amerikaiak mindössze 18 százaléka mondta azt, hogy személyesen érinti a kormányzati leállás, viszont 79 százalékuk mondta azt, hogy óriási válságnak tartaná, ha újabb hónapokig elhúzódna a jelenlegi helyzet.

A Fal népszerűbb lett

Az amerikaiak 42 százaléka támogatja a falat, ami az eddigi legnagyobb támogatottság, azóta, hogy Donald Trump elnökjelöltként előállt a déli határzár ötletével. Azonban a többség – 54 százalék – még mindig egyértelműen ellenzi. De a trend a támogatóknak kedvez, egy éve csak a megkérdezettek 34 százaléka támogatta a falat, és 63 százalékos többségben voltak az ellenzők. A változást főleg a republikánus szavazók meggyőzésével érte el az elnök, körükben 16 százalékponttal nőtt a fal támogatottsága.

Érdekességnek talán nem érdemes nevezni, inkább csak beszédes, hogy melyik csoportban mennyire támogatják a falat: a fehér amerikaiak 54-44 százalékos arányban inkább támogatják, míg

a nem fehér amerikaiaknak csak a 22 százaléka támogatja, és jelentős többségük, 72 százalékuk ellenzi.

Azonban a falat támogatók között is vannak olyanok, akik elítélik az elnök hajthatatlanságát az ügyben: 66 százaléka a megkérdezettnek azt mondta, hogy nem értenek egyet azzal, hogy az elnök szükségállapot kihirdetését helyezte kilátásba, hogy kongresszusi jóváhagyás nélkül is megépíthesse a falat. Azok is jelentős kisebbségben vannak, akik egyetértettek az elnök legutóbbi tévés beszédével, amiben azt állította, hogy óriási válság van a mexikói határon, ezért mihamarabb meg kell építeni a határzárat. A megkérdezettek 24 százaléka hitte el Trumpnak ezt az állítást. Még a határfalat támogató amerikaiaknak is kevesebb, mint a fele, 46 százaléka hitte el a drámai helyzetértékelést.