Ferenc pápa 130 ezres misét tart történelmi látogatásán az Emírségekben

A vasárnap Abu-Dzabiba érkezett Ferenc az első pápa, aki az Arab-félszigetre látogatott. Ferenc pápa három napot tölt az Egyesült Arab Emírségekben, ahol hétfőn részt vesz egy nagyszabású, vallásközi párbeszédről szóló konferencián, kedden pedig várhatóan 120-135 ezer hívő előtt tart majd nyilvános misét.

Találkozik a kairói nagyimámmal

Ferenc pápa megbeszélést folytat majd a többek között a vallási fanatizmus visszaszorítását is célzó konferenciát életre hívó Ahmed el-Tajjíbbal, a kairói al-Azhár szunnita mecset nagyimámjával is, akivel összességében már negyedszer találkozik.

Ferenc már a látogatása előtt videoüzenetben üdvözölte Tajjíbot, és méltatta a konferencia összehívását. Ezen keresztények és muszlimok mellett több száz zsidó, hindu, buddhista és más vallási vezető is részt vesz. „Isten egyesít, nem pedig megoszt, közelebb hoz egymáshoz a különbségeink ellenére, távolabb visz az ellenségeskedéstől és a viszolygástól" – mondta.

Ferenc és Tajjíb hétfőn szólal fel a tanácskozáson, amit a Vatikán és az al-Azhár is történelminek nevezett. Ferenc szerint útja „új fejezetet nyit a vallások közötti kapcsolatok történetében, megerősítve, hogy mind testvérek vagyunk, mégha különbözünk is."

Ferenc pápa évek óta javítani akar az elődje alatt kialakult kapcsolatokon a muszlim vezetőkkel. Összességében ez a hetedik látogatása egy többségében muszlim országba. Tajjíb azután szakította meg a kapcsolatokat a Vatikánnal, hogy XVI. Benedek egy 2006-os beszédében összekapcsolta az iszlámot és az erőszakot. Ferenc pápa viszont arról beszélt, hogy minden valláson belül vannak fundamentalisták, de a vallási vezetőknek együtt kell küzdeniük a szélsőségesség és az erőszak minden formája ellen.

130 ezren is részt vehetnek a misén

Ferenc pápa kedden majd egy hatalmas misét tart, ami a valaha volt legnagyobb tömegrendezvény lehet az országban. A kilencmillió lakosú Emírségekben közel egymillió római katolikus hívő él, többségük a Fülöp-szigetekről vagy Indiából érkezett munkásként dolgozik az országban.

A templomba járók között óriási volt a lelkesedés a pápa látogatása előtt. „Láttam már a pápát, voltam Rómában. De itt teljesen más a hangulat" – mondta Abu-Dzabi legrégibb templomának egyik apácája. Egy pakisztáni vendégmunkás is azt mondta a CNN-nek, hogy egyszer már Lengyelországba is elment meghallgatni a pápát. Azonban ez egészen más, most úgy érzi, hogy a lassan tíz éve második otthonának számító országba érkezik az egyházfő.

„Ez olyan, mintha Jézus jönne el az otthonomba"

– mondta.

A BBC szerint a Vatikán abban is bízik, hogy a pápa látogatásának köszönhetően majd enyhülnek a térségben a templomok építésére vonatkozó korlátozások. A szomszédos Szaúd-Arábiában be vannak tiltva a nem muszlim vallási helyek. A Reuters szerint egy vatikáni tisztviselő azt mondta, hogy a katolikus közösségnek több templomra, és több papra van szüksége a Közel-Keleten.

Civil szervezetek emberi jogi aktivisták bebörtönzését hozták fel

Ferenc pápa azt mondta, hogy Emírségek egyfajta modellként szolgálhat a különböző kultúrák és civilizációk békés együttélésére. Az olajban gazdag arab monarchia 2016-ban toleranciaminisztert nevezett ki, és 2019-et a tolerancia évének kiáltotta ki.

Civil szervezetek és aktivisták viszont csak szimbolikusnak minősítették ezeket a lépéseket, miközben szerintük az Emírségek fokozta a nyomást a disszidenseken az elmúlt években. Lynn Maalouf, az Amnesty International közel-keleti kutatási igazgatója szerint a hatóságok próbálják 2019-es a tolerancia évének kikiáltani, a pápa látogatását pedig bizonyítékként felmutatni, hogy tiszteletben tartják a különbözőséget. „Ez azt jelenti, hogy készek változtatni a különböző vélemények vagy kritika bármely formájának módszeres elnyomásán?" – tette fel a kérdést.

Arra kérte a pápát, hogy hozza fel házigazdáinál néhány ismert emberi jogi aktivista bebörtönzésének ügyét. Szerinte 2011 óta a hatóságok felléptek a kritikus hangok ellen, többek között aktivistákra, bírókra, ügyvédekre, akadémikusokra, diákokra és újságírókra csaptak le.

A jemeni válság megoldását szorgalmazta

A pápa közvetlenül a vasárnapi mise után ment a reptérre, és utazott el az Emírségekbe, és akkor már felszólított a jemeni humanitárius válság megoldására. Azt kérte, tartsák be a decemberben megkötött tűzszünetet, és juttassanak el élelmet, gyógyszert a rászoruló jemenieknek. „Jemen lakosságát kimerítette a hosszú konfliktus, és rengeteg gyerek éhezik, mégsem jut hozzá az élelmiszersegélyekhez" – mondta a pápa. „A gyermekek és szüleik kiáltása felhallatszik Istenhez" – mondta.

Jemenben 2014 óta dúl polgárháború. A szaúdi vezetésű arab koalíció az Emírségek részvételével 2015 tavaszán avatkozott be a konfliktusba, miután az Irán által felkarolt húszi felkelők elfoglalták a fővárost, és elűzték az ország nemzetközileg elismert kormányát, amely most Szaúd-Arábiában működik. A légi csapások sokszor civil célpontokat értek, az országban pedig súlyos humanitárius válság alakult ki. A harcokban közvetlenül több mint tízezren haltak meg, de az éhínség és a modern kor legsúlyosabb kolerajárványa miatt több százezer áldozata is lehet a konfliktusnak.

Borítókép: Ferenc pápa és Ahmed Mohamed el-Tayeb sejk, az al-Azhar Mecset imámja. Fotó: Reuters.