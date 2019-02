Hat és fél évet kapott Ivett, a szexrabszolgákat futtató londoni madám

Változik a prostitúciós ügyek hazai jogi megítélése. Mostantól a legtöbbet itthon is emberkereskedelemként kezelik majd. Két évig követtük egy stricicsalád történetét, őket is emberkereskedőként tárgyalják tovább.

A Békés Megyei Főügyészség közleménye szerint prostituáltakkal összefüggésbe hozható emberkereskedelem és más bűncselekmények miatt egy orosházi nőt és angol házastársát az Egyesült Királyságban több mint 10 év szabadságvesztés büntetésre ítéltek.

Két hete már írtunk Ivettről, aki egykori polgárőr férjével, Karl Ringgel szervezett be magyar lányokat, akiket London egyik frekventált részén futtattak. A kétgyerekes, orosházi családanya 2014-ben ment hozzá az angol férfihez, és elkezdtek prostitúcióval foglalkozni, a férj ott is hagyta tisztességes állását emiatt.

"A vádlottak Magyarországról toboroztak kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket a prostitúciós tevékenységre, akiknek szervezték az Egyesült Királyságba történő utazását és kifizették annak költségeit. A férfi és a nő ezért azonban elvárták, hogy az ügy áldozatai éjjel és nappal is prostituáltként dolgozzanak, és az ebből származó bevételeik felét adják át részükre". Ebből 2017 februárjáig mai árfolyamon számolva több mint 180 millió forint jóváírás a számlájukon, míg további 40 millió forintnyi angol font folyt keresztül egy szintén hozzájuk köthető számlán. A házkutatáson további 8 millió forintnak megfelelő angol fontot foglaltak le a nyomozók, írja a megyei főügyészség.

A közlemény szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda és az angol Metropolitan Police emberkereskedelemre és az ahhoz kapcsolódó büntető ügyekre szakosodott egységeivel alkotott közös nyomozócsoportot a kiemelt súlyú bűnügy felderítésére. A közös nyomozócsoport előnye, hogy egy sor adminisztrációs kötelezettséget mellőzni tud, a bizonyítékokat is gyorsabban tudják egymás számára átadni, amire jó példa ez a büntető ügy is. A csoport tavaly február 7-én alakult, és rá egy évvel már el is ítélhették a párost, írja az ügyészség.

Az ítéletet a londoni Isleworth Koronabíróság hozta meg emberkereskedelem, üzletszerűen elkövetett szexuális kizsákmányolás és pénzmosás miatt: a 32 éves orosházi nőt 6 és fél év, míg 34 éves angol házastársát 4 év szabadságvesztés büntetésre ítélték.