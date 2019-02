Egy vizsgálóbizottság szerint Trump atomerőműveket akar eladni a szaúdiaknak

A Trump-adminisztráció befolyásos emberei tucatnyi atomerőművet akartak eladni Szaúd-Arábiának, és ez az üzlet a Hasogdzsi-gyilkosság után sem került le a napirendről.

- állapítja meg egy 24 oldalas, a vezető amerikai lapok által ismertetett amerikai jelentés, mely a képviselőház demokrata párti vezetésű egyik, általános áttekintő és ellenőrző feladatokat ellátó bizottsága, az Oversight and Reform megbízásából készült.

A jelentésben a törvényhozók aggodalmuknak adnak hangot, hogy a Fehér Ház "érzékeny amerikai nukleáris technológiát" adna ki a kezéből, melynek segítségével Szaúd-Arábia akár atomfegyvert is kifejleszthetne. A jelentés feljegyzések és hivatalos dokumentumok alapján azt a gyanút is megfogalmazza, hogy a Trump-adminisztráció érdekelt tagjai - főképp a már több illiberális rezsimnek is dolgozó volt nemzetbiztonsági tanácsadó Michael Flynn, illetve Trump sógora, a szaúdi trónörökössel baráti viszonyt ápoló Jared Kushner -

lehet, hogy törvényt sértettek, amikor a Kongresszus megkerülésével akartak egy nukleáris technológiával kapcsolatos megállapodást tető alá hozni

A jelentés főleg a Trump elnökség első hónapjaira koncentrál, de 2018-as, sőt, idei fejlemények is szerepelnek benne – például az, hogy február 12-én állítólag személyesen Trump fogadta a Fehér Házban azokat az üzletembereket, akik érdekeltek lennének egy szaúdi erőműépítésben.

Szaúd-Arábia az atomenergia szempontjából elsősorban azért aggályos a demokrata szempontból (és ezt a szempontot sok republikánus is osztja), mert a rezsimet ténylegesen vezető Mohamed bin Szalmán trónörököst kiegyensúlyozatlan, agresszív és könnyen megvezethető alaknak tartják, aki a jemeni polgárháborúban elkövetett kegyetlenségekkel, illetve Dzsamál Hasogdzsi ellenzéki újságíró brutális meggyilkolásával sok washingtoni döntéshozó előtt eljátszotta a hitelét.

Azért a jelentéshez érdemes hozzátenni, hogy

ha nagyon akarna, Szaúd-Arábia könnyedén be tudna szerezni atomfegyvert,

nem kellene hozzá a polgári célokra vásárolt atomerőművekben végrehajtott urándúsítással bíbelődnie.

Ugyanis az olajmonarchia volt a szponzora a 70-es évektől kezdve a pakisztáni atomfegyver-fejlesztési programnak, melyet a szintén főképp az iszlám szunnita ágához igazodó állam Indiával szemben fejlesztett ki. Az elmúlt évtizedekben több riport is beszámolt egy olyan paktumról, melynek értelmében egy esetleges válsághelyzet esetén Pakisztán azonnal leszállítana néhány robbanófejet szövetségesének. És bár a királyság által 2014-ben beszerzett kínai CSS-5-ös ballisztikus rakéták elvileg nem alkalmasak atomfegyver célba juttatására, a rijádi vésztervekben nyilván megvan az az eszköz, amit a vallási-hatalmi főellenségnek számító Iránnak szegezhetnek, ha a perzsa állam mégis kifejlesztené a maga atomfegyverét.