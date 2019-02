Cikkünk folyamatosan frissül.

Helyi idő szerint délelőtt 10-kor Washingtonban megkezdődött Donald Trump egykori ügyvédjének és bizalmasának, „intézőjének", Michael D. Cohennek a meghallgatása egy képviselőházi bizottság előtt. Cohen vallomásának leirata már kiszivárgott, tegnap és holnap más kongresszusi bizottságok is meghallgatják. Cohen kérésére a meghallgatást az elmúlt hetekben kétszer is elhalasztották.

A mai szereplését azonban élőben közvetíti az összes jelentős amerikai tévétársaság. Mivel Cohen azt ígéri, hogy ezúttal bizonyítékokat is bemutat arról, hogy miért tartja volt főnökét csalónak, szélhámosnak és kóros hazudózónak, a tévés szereplésekre amúgy is igen fogékony amerikai közvélemény felajzva várja, hogy magától Trump egykori bizalmasától tudjon meg újabb részleteteket.

Cohent korábban már elítélték, amiért hazudott a Szenátusnak, és csak azért kapott kirívóan enyhe, három éves börtönbüntetést, mert később együttműködött a 2016-os elnökválasztási kampány orosz befolyásolását vizsgáló különleges ügyész csapatával. Cohen volt az, aki egyebek mellett

legalább egy esetben részt vett egy Trumpot házasságon kívüli afférral vádoló nő elhallgattatásában,

tudott Trump moszkvai ingatlanbizniszéről, ami még az elnökválasztási kampánya alatt is javában folyt,

és kommunikált a demokraták levelezését kiszivárogtató Wikileaks vezetőjével.

A Fehér Ház sajtófőnöke már előre igyekezett hitelteleníteni Cohen vallomását, nevetségesnek nevezve, hogy ekkora súlyt adjanak egy elítélt bűnöző szavainak. (Cohen hamarosan megkezdi a börtönbüntetését, és ügyvédi jogosultságát épp kedden vesztette el.)

Cohent a Képviselőház vizsgálóbizottságának több mint 40 tagja mind személyesen kérdezheti, így a meghallgatás elhúzódhat. Napirend előtt a republikánus képviselő Mark Meadows azt indítványozta, hogy halasszák el a meghallgatást, mivel a bizottság nem kapta meg időben (24 órával korábban) Cohen vallomását. A bizottság demokrata elnöke, Elijah E. Cummings végül úgy döntött, hogy az amerikaiaknak joguk van személyesen hallani az elnök volt ügyvédjét.

Az első felszólaló maga Cummings volt, aki felidézte, hogy korábban Trump egyértelműen tagadta, hogy bárkit arra utasított volna, hogy a Stormy Daniels néven ismert pornószínésznőt lefizesse, ám most, egyebek mellett a Cohennek adott utólagos költségtérítés is egyértelműen bebizonyította, hogy Trump több ügyben is hazudott, amit nagyon "rendkívül zavarónak" nevezett.

Ezután a bizottság rangidős republikánus tagja, Jim Jordan kapott szót, aki arra emlékeztetett, hogy Cohent pár hónapja ítélték el azért, mert hazudott a törvényhozásban, és most megint itt áll. Ezt annak a jelének tartja, hogy a demokraták semmilyen eszköztől nem riadnak vissza, hogy az elnököt befeketítsék. Ennél többet érdemlünk – jelentette ki.

Michael Cohen következett, akit először Cummings felesketett, hogy igazat fog mondani. Cohen azzal kezdte, hogy pont azért csatolt bizonyítékokat a vallomásához, mert tudja, hogy a szavahihetősége megkérdőjeleződött. Majd azzal folytatta, hogy mélyen szégyelli magát, amiért a lelkiismerete ellenére Trumpnak dolgozott a törvénytelen ügyleteiben, majd hazudott a törvényhozásban, amiért a családjától, a bizottságtól és az amerikaiaktól lenézést kért.

Ezután Trumpot rasszista, szélhámos csalónak nevezte.

Egyebek mellett beszélt arról, hogy bizonyítéka van arra, hogy Trump egy aukcióban az egyik jótékonysági szervezetével fizettetett egy saját magát ábrázoló portréért, ám az eredeti festmény az egyik klubjában lóg. Cohen megerősítette, hogy Trump a több százmillió dolláros haszon reményében hazudott a tervezett moszkvai ingatlanügyletéről és őt is erre utasított, mert maga se hitte, hogy nyerhet. Azt is elmondta, hogy Trump lefizetette a volt iskoláit, hogy a tanulmányi eredményeit, azok dokumentumokat ne hozzák nyilvánosságra.

Cohen azt mondta, több mint 10 évig dolgozott Trumpnak, akit alaposan kiismert. Ingatlanmogulként nagy hatással volt rá, és teljesen magáévá tette trump üzleti filozófiáját. Idővel Trump a magánügyeibe is bevonta. Trumpot rejtélyes, komplikált figurának nevezte, aki hivatalba lépése óta a legrosszabb irányba változott.

Felidézte, hogy saját fülével hallotta, amikor Trump a kampány során a kihangosított telefonban a Wikileaks által kiszivárogtatandó emailekről beszélt az egyik tanácsadójával, Roger Stone-nal. (Ezt a Wikileaks a meghallgatás alatt tagadta a Twitteren.)

Cohen szerint Trump rasszista. Egyebek mellett felidézte, amikor még Barack Obama elnöksége alatt Trump azt mondta neki, mondjon még egy országot, aminek afrikai a vezetője, és nem egy koszfészek (shithole).

Csalónak nevezte a manipulációi miatt, amelyekkel mesterségesen növelte vagy csökkentette az vagyona névértékét, hogy a lehető legkisebb adót kelljen fizetnie.

Szélhámosnak tartja, amiért lefizettetett vele egy pornószínésznőt, majd megtérítette a költségeit, egyben arra kényszerítette, hogy hazudjon Trump feleségének, és amiért a kampánypénzek szabálytalan felhasználásának nyomait eltüntette. A volt iskoláit perrel fenyegette – és erről is bizonyítéka van – ha az engedélye nélkül bárkinek kiadnának a tanulmányi eredményeire vonatkozó adatokat, iratokat.

„Hazudtam, de nem vagyok hazug. A vallomásom nem változtat azon, hogy sok embernek okoztam szenvedést", mondta Cohen, felidézve, hogy Trump emberei próbálták lebeszélni a vallomásáról, őt és a családját is megfélemlítették.

Ezután a bizottság elnöke végigment pár csekken, Cohen pedig megerősítette, hogy Trump azután is fizetett neki, hogy 2017 márciusában bejelentette, kiszáll a vagyona kezelésével kapcsolatos ügyekből, ahogy azt is, hogy maga Trump aláírása szerepel azon a csekken, amivel az ingatlanmágnás a pornószínésznő elhallgattatásával kapcsolatos költségeit térítette meg. A rangidős republikánus ismét Cohen szavahihetőségét próbálta aláásni, és hamis tanúnak nevezte.

Órák óta kérdezik Cohent

Aztán a bizottság tagjai kérdezhették Cohent, és mindkét oldal képviselői igyekeztek a pártjuk politikai érdekének megfelelően kezelni a helyzetet. A republikánusok Cohent próbálják diszkreditálni, a demokraták pedig minél több sarat dobatnának vele Trumpra, de Cohen elsősorban a vallomásában említett részletekről beszélt.

Viszont azt is kijelentette, hogy a New York-i ügyészség „ más illegális tevékenységeket" is vizsgál Trumppal kapcsolatban, amik egyelőre még nem nyilvánosak, és nem beszélhet róluk a bizottság előtt.

Kérdésre válaszolva Cohen elismerte, hogy több, Trumpra kínos történet „elsüllyesztésében" is közreműködött. Majd a pornószínésznős afférral kapcsolatban emlékezett vissza a hírnevét féltő Trump szavaira, aki a nő lefizetésével kapcsolatban azt mondta, hogy „rendben, csináljuk".

„Mindenkinek az a dolga a Trump Organizationben, hogy megvédje Trumpot" – mondta. Azt mondta, hogy minden nap úgy mentek be, hogy tudták, hogy valamilyen ügyben hazudni fognak Trumpért, szerinte pedig ez folytatódott Trump elnöksége alatt is.

Miután a republikánusok folyamatosan krónikus hazudozónak minősítették Cohent, ő azt mondta, hogy Trump több mint 9000 alkalommal hazudott korábban.

Az egyik republikánus képviselő bírósági dokumentumokra utalva azt mondta, hogy azokban az szerepel, Cohen is állást akart a Fehér Házban. Cohen azonban többször is azt mondta, hogy nem akart ott dolgozni, hanem az elnök személyes ügyvédje akart maradni.

Az egyik republikánus képviselő azt kérte számon Cohenen, hogy miért nem tüntette fel külföldi megbízásait az elmúlt két évből, miután szerdán a bizottság előtt beszélt ilyenekről. Egy demokrata képviselő viszont azzal reagált, hogy Cohennek csak külföldi kormányokhoz köthető entitásokkal kötött szerződéseit kellene nyilvánosságra hoznia.

(Borítókép: Michael D. Cohennek beszél a meghallgatásán. Fotó: Chip Somodevilla / Getty Images Hungary)