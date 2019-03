Rátörték a rendőrök az ajtót, gyerekével együtt felrobbantotta magát

Felrobbantotta magát egy nő az indonéziai Észak-Szumátra tartományban, amikor a rendőrök rá akarták törni az ajtót. A robbanásban életét vesztette a nő gyereke is.

A nőt a rendőrség egy korábban letartóztatott, Abu Hamza álnéven tevékenykedő, Husain nevű férfi kapcsán kereste, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy az Iszlám Állam terroristaszervezettel rokonszenvező csoport tagja. Feltételezések szerint ennek az Abu Hamzának ( aki egyébként a 2015-ben életfogytiglanra ítélt radikális hitszónok nevét vette fel) felesége volt.

A rendőrök körbevették a házat, és órákon át tárgyaltak a nővel, aki egy házi készítésű pokolgépet is dobott rájuk, megsebesítve az egyik rendőrt. A robbanás akkor következett be, amikor a rendőrök be akartak menni a házba; az asszonyon és gyereke rögtön meghalt, egy rendőr pedig megsebesült.

Indonézia a világ legnépesebb muszlim országa;a kormányzat kisebb-nagyobb intenzitással az 1949-ben elnyert függetlenség óta folyamatosan harcol különböző radikális csoportok ellen. Suharto tábornok 32 éven át tartó elnöksége idején Jakarta minden eszközzel igyekezett megsemmisíteni a Darul Islam nevű dzsihadista csoportot, az al-Káidának hűséget esküdött Jemaah Islamiyah terroristacsoport elődjét. Az utóbbi években pedig több szervezet is betagozódott az Iszlám Állam brandje alá.

A családi alapon szerveződő terrorsejtek egyébként jellemzők az országra; tavaly Indonézia második legnagyobb városában, Surabayában három keresztény templomot, majd nem sokkal később egy rendőrőrsöt is egy-egy radikalizálódott család robbantott fel.