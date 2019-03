Brexit: a halasztás mellett egy újabb referendumról is szavazhatnak a brit képviselők

A brit alsóház csütörtök kora este szavaz arról, hogy kérvényezni akarja-e a brexit eredeti, március 29-i határidejének elhalasztását. Ha emellett döntenek, akkor is csak úgy lehet halasztani, ha ezt a másik 27 EU-s tagország jóváhagyja, erre a jövő heti EU-csúcson lenne lehetőség. A szavazásra bocsátott módosítókkal viszont egy új népszavazás lehetőségéről is először mondhatnak véleményt a képviselők.

A brit alsóházban kedden másodszor is óriási többséggel utasították el Theresa May brit kormányfő EU-val kialkudott megállapodását a brit kilépés feltételrendszeréről. Szerdán aztán a brit képviselők egy jogilag nem mindent felülíró döntéssel azt szögezték le, hogy nem akarnak megállapodás nélküli, rendezetlen brexitet.

A kormány által ezután szavazásra bocsátott csütörtöki indítványban az áll, hogy amennyiben a képviselők jóváhagynak egy kilépési megállapodást március 20-ig, akkor a kormány június 30-ig kérne hosszabbítást, hogy biztosítsa a kellő időt a szükséges törvények megszavazásához. Ilyen megállapodásból csak May már kétszer is elbukott javaslata van a parlament előtt, amiről így minden bizonnyal harmadszor is szavaznának a jövő héten.

Ha viszont a képviselők nem szavaznak meg megállapodást, akkor az indítvány egy hosszabb halasztást valószínűsít, és ebben az esetben azt is konstatálná, hogy meg kellene tartani májusban az európai parlamenti választásokat az Egyesült Királyságban.

Azonban elég fontos lesz, hogy a kormány indítványához beadott négy módosítóról is szavazhatnak a képviselők.

Szerdán egyszer kapott már így pofont May, miután a képviselők egy olyan módosítót szavaztak meg, ami bármikor, bármilyen körülmények között elutasította a rendezetlen brexitet, míg a kormányfő ezt csak a kilépés eredeti, március 29-i dátumánál akarta kizárni.

A következő módosítókat engedélyezte a házelnök csütörtökre, amik közül az első egy újabb népszavazásról szól, és ennek sorsa lesz a négy közül a legfontosabb:

Maradáspárti képviselők módosítója azért kérné a kilépési dátum módosítását, hogy egy újabb referendumot tartsanak.

Egy többpárti támogatottságú másik módosító azt irányozná elő, hogy március 20-án egy olyan indítványról tárgyalhasson az alsóház, ami a következő héten egy sor véleménynyilvánító szavazást adna az alsóház kezébe különböző brexitopciókról.

A Munkáspárt beadott egy olyan módosítót is, ami elutasítja May megállapodását, és a rendezetlen kilépést is. Ez azért javasolja a kilépési dátum módosítását, hogy az alsóháznak legyen elég ideje egy más megoldást találni.

A negyedik módosító pedig az alsóházi szabályokra hivatkozva arra utasítaná a kormányt, hogy ne bocsássa újabb szavazásra May megállapodását.

Miután a házelnök bejelentette, melyik módosítókat választotta ki szavazásra, több konzervatív képviselő is kifogásolta, hogy egy olyan módosító bekerült, ami új referendumot irányozna elő, de egy olyan másik nem, ami éppen kizárná azt.

A kormány már jelezte a szavazást megelőző vitában, hogy továbbra sem támogatja egy új referendum megtartását. A Guardian úgy tudja, hogy tory maradáspártiak is tartózkodhatnak a módosítóról szóló szavazáson.

Emellett azonban több olyan csoport is a népszavazásról szóló módosító ellen szólalt fel, amelyik egyébként egy új EU-referendumért küzd. Azzal érveltek, hogy ez nem a megfelelő pillanat, hogy már erről is döntésre késztessék a képviselőket, és attól tartanak, hogy félresiklanának a dolgok.

A Labour részéről Keir Starmer, a brexitért felelős árnyékminiszter kijelentette, hogy a Munkáspárt támogat egy újabb népszavazást, de csütörtök a kilépés halasztásáról szól.

Ezért a párt hivatalosan nem fogja támogatni a referendumról szóló módosítót, habár ettől még lehetnek kiszavazások.

A kormány csütörtökön azt is jelezte, hogy amennyiben nem fogadják el a megállapodást, akkor az EU-csúcs utáni hetekben véleménynyilvánító szavazásokat tarthatnának arról, mit szeretnének.

Ha nem fogadnak el megállapodást, sem pedig halasztást, akkor a szerdai szavazástól függetlenül a rendezetlen brexit következik március 29-én. A kialakult helyzetről és a brexit éppen aktuális állásáról itt írtunk bővebben:

Miközben pedig a csütörtök esti szavazásra készültek a brit alsóházban, megszólalt Donald Trump amerikai elnök is, aki Leo Varadkar ír miniszterelnököt fogadta a Fehér Házban. Trump azt mondta, meglepte, mennyire rosszul alakultak a brexittárgyalások, de Theresa May nem hallgatott a tanácsaira. Trump azt is elmondta, hogy nem hiszi, hogy lehetséges lenne egy új brexitreferendum, mert ez igazságtalan lenne a korábban a kilépésre szavazókkal szemben.