A török ellenzék a szavazólapokon alszik, nehogy a rezsim elvegye a győzelmét

A hétvégi török önkormányzati választások nem egyszerűen az egyes helyhatóságok igazgatásáról szóltak, hanem afféle mini-népszavazásnak az országot egyre nagyobb gazdasági válságba vezető, de közben egyre autokratikusabb vezetési módszereket bevezető Recep Tayyip Erdoğan hatalmáról. Az ország hagyományos politikai törésvonalai mentén az összefogó ellenzék főleg a városokban (és a kurdok által lakott déli-délkeleti régiókban) aratott sikereket – elhódította Ankarát is -, de az még a körülmények ismeretében is mindenkit meglepett, hogy a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) által 25 éve irányított Isztambul is elesett. Mivel Ekrem İmamoğlu csak a 24 808 szavazattal nyert a városban, ahol 10,5 millióan voltak választásra jogosultak, ezért Erdoğan és a kormánypárti jelölt, Binali Yildirim nem ismerték el a vereséget, és fellebbeztek az eredmény ellen. Így azután hiába volt meg a végeredmény hétfő estére, a választási bizottság nem hirdetett végeredményt.

Ehelyett megkezdődött a kormányzat által szabálytalannak minősített helyeken az újraszámolás. A folyamat eleinte csak néhány kerületre és az érvénytelen szavazatokra korlátozódott, de még péntekre sem lett meg a végeredmény. Az ellenzék azonban attól tart, hogy a hatóságok a demokratikus normákat amúgy is lazán kezelő kormányzat utasítására megsemmisíthetik az İmamoğlura adott szavazatokat, vagy valamilyen manipulációval elolvad az alig 20 ezre többség, ezért

Önkéntesek százai éjjel-nappal őrzik a szavazatokat tároló zsákokat,

a közösségi oldalakat pedig bejárták azok a képek, hogy a szavazatokat több napja őrző, a végsőkig kimerült önkéntesek inkább a szavazólapokon alszanak, mintsem hogy hazamenjenek. Isztambulban pedig valóságos mozgalom alakult az őrök ellátására, élelmezésére. A kemalista Köztársasági Néppárt képviselője, Mahmut Tanal le is fényképezte az egyik ilyen állomást:

İyi bakın dünyanın hiç bir yerinde böyle bir fotoğraf göremezsiniz, oylar çalınmasın diye 3 gündür nöbet bekliyoruz... pic.twitter.com/nmDvPg9UXd — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 2019. április 4.

És ezt a kommentárt fűzte hozzá:

Jól nézzétek meg, mert sehol máshol a világon nem fogtok ilyen fotót látni, három napja őrködünk, hogy szavazatainkat megóvjuk a lopástól.

(via Mérce)