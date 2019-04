Tovább növelné az izraeli fennhatóságot Ciszjordániában Netanyahu

Még el sem ült a felháborodás az arab világban azután, hogy Donald Trump elismerte Izrael fennhatóságát a Golán-fennsík felett, de Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ismét olyan kijelentést tett, amit valószínűleg nem fogadnak majd jó szívvel a palesztinok. A Reuters számolt be róla, hogy Netanyahu ígéretet tett rá, amennyiben újraválasztják, annektálni fog bizonyos településeket Ciszjordániában.

Az izraeli Channel 12 News-nak adott interjújában arról kérdezték, hogy miért nem terjeszti ki az izraeli fennhatóságot Ciszjordánia nagyobb településeire is, mint ahogy azt tette a Golán-fennsík esetén is. Netanyahu erre azt mondta, hogy tervben van a dolog, és ki fogja tereszteni izrael fennhatóságát Ciszjordániában is. Ciszjordániában és Jeruzsálem keleti felén 500 ezer izraeli és 2,6 millió palesztin él. A palesztinok ezen a területen és a Gázai övezetben szeretnének saját államot alapítani.

Netanyahu feltehetőleg azoktól a telepes párti ellenfeleitől akar szavazókat átcsábítani az új ígéretével, akik ellenzik, hogy területeket adjanak át a palesztinoknak. A 1967-es háborúban elfoglalt területen létrehozott izraeli telepeket a legtöbb ország nem fogadja el legitimnek, ezt a konszenzust törte meg Donald Trump, amikor elismerte Izrael jogát a Golán-fennsíkra.