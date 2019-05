Idén rendezik az első Pride-ot Észak-Macedóniában

Még soha nem rendezték meg a meleg büszkeség napját Észak-Macedóniában (korábban: Macedónia), június 29-én tartják az elsőt Szkopjében.

"A meleg felvonulás az LGBTQ-emberek emberi jogainak megerősítésére, támogatására és védelmére irányuló tiltakozás formája lesz" - mondta Antonio Mihaljov aktivista hétfőn az észak-macedón Nemzeti Homofóbia- és Transzfóbiaellenes Hálózat sajtótájékoztatóján, írja a Balkan Insight.

A szervezők részéről Irena Cvetkovic arról tájékoztatta a sajtót, hogy a rendőrséggel együttműködésben igyekeznek a résztvevők biztonságát megőrizni.

Today our partners announced the first #SkopjePride Parade * June 29 in Skopje. We stand in solidarity with all #humanrights defenders and #LGBTI+ activists from North Macedonia and welcome you to join us in defending human rights, equality and justice. https://t.co/uoViXi12Dh pic.twitter.com/BxwWi9dl9g