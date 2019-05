Tessék, ön is kiveheti azt az ibizai luxusvillát, ahol megbukott az osztrák alkancellár

Az osztrák Heute újságírói kivették azt az ibizai luxusvillát, ahol 2017 júliusában Heinz-Christian Strache egy állítólagos orosz oligarcha rokonával alkudozott lazán cigizgetve, vodkát és Red Bullt kortyolgatva. Itt készült az a rejtett kamerás videó, ami miatt a hétvégén szétesett az osztrák kormánykoalíció.

A négy hálószobás, medencés fincát egy Gaetano nevű férfi adja ki az Airbnb-n, és így májusban még nem is annyira drága. A Heute újságírói 466 eurót (kb. 150 ezer forintot) fizettek egy éjszakáért. Az ár azonban a nyári szezonban jelentősen megugrik.

A villa már nagyrészt foglalt a nyári hónapokra, de július elejére még vannak szabad időpontok. Akkor öt személyre 6 éjszakára már napi 1348 eurót (kb. 440 ezer forintot) kellene fizetni érte, amiben benne van a szerviz és a takarítás költsége is.

A Gaetano nevű férfi azt mondta: egy amerikaitól bérli a villát, és ő adja ki az Airbnb-n, azzal pedig egyáltalán nem foglalkozik, hogy ki mit csinál ott. A botrány óta viszont nagyon kelendő lett a villa, sorra érkeznek a foglalások.

Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke vagy túlságosan naiv, vagy nagyon jóhiszemű lehetett még 2017-ben, de elővigyázatosnak semmiképpen nem mondható. A Heute újságírói a szobákat bejárva azt állapították meg, hogy ugyan impozáns villáról van szó, de ez mégsem az a kategória, amit egy dúsgazdag ember venne ki magának.

Strachét márpedig egy olyan orosz nő csalta itt lépre, aki azt állította magáról, hogy ő a világ egyik leggazdagabb orosz oligarchájának az unokahúga, és legalább 250 millió eurót szeretne befektetni Ausztriában.

Megkopott színek, pecsétes ágyneműk, gyanús szag a hálószobákban

- a Heute újságírói ezekkel a szavakkal írták le a látottakat. Az ágyneműk, a vodkáspoharak vagy a fürdőszobában lévő szappan sem exkluzív üzletekből származnak, hanem a nem túl drága tömegtermékeket árusító Zara Home-ból.

Még furcsább, hogy a kelepcébe csalt politikusnak nem tűnt fel, hogy a ház teljesen be van kamerázva. Rögtön a bejáratnál van egy térfigyelő kamera, majd a villa összes szobájában jól látható helyen vannak felszerelve kisebb kamerák (persze lehet, hogy ezek 2017-ben még nem voltak ott).

A német sajtóban a múlt héten megjelent, és azóta az egész világon elterjedt videó sem igazán rejtett kamerával készült. Az osztrák politikusok a társalgóban beszélgetnek az állítólagos orosz befektetőkkel. Strache egy kanapén heverészik, mögötte alig negyven centire van egy polc, amelyen egy olcsó dísztárgy mellett egy polcon szintén látható egy térfigyelő kamera. A konyha is be van kamerázva, mert a német sajtóban egy ilyen felvétel is megjelent az összesen 7 órányi anyagból. Egészen furcsa, hogy Strachénak végig nem tűnt fel mindez.

A Nachrichten.at arról ír, hogy Strache mégsem volt egészen gyanútlan. A 7 órás videóban szerepel egy olyan rész, ahol kiszúrja, és a találkozót összehozó párttársának, Johann Gudenusnak azt mondja, hogy

a gazdag oligarcha állítólagos unokahúgának koszos a lábkörme,

ami ebben a ligában mondjuk úgy, nem szokványos. Átverés? - kérdezi Strache Gudenustól, aki többször megnyugtatja, hogy szó sincs erről.

Strache a hétvégén lemondott alkancellári és pártelnöki posztjáról, de egy újabb veszteséget is el kell könyvelnie. Felesége a megjelent videókon elhangzó csajozós és macsó kijelentései miatt közös gyermekükkel együtt elköltözött tőle.