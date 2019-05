Brit külügyminiszter: May lesz a kormányfő Trump látogatása alatt

A brit kormány az eredeti tervekkel ellentétben nem terjeszti az alsóház elé vitára és törvényalkotási célú szavazásra június első hetében a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodást, jelentette be Mark Spencer, az alsóházi ügymenet szervezéséért felelős kabinettag.

Az 586 oldalas joganyag második olvasatban – vagyis részletes vita és szavazás céljával – június 7-én került volna a képviselők elé, írja az MTI.

Spencer azonban a következő időszak menetrendjét ismertető csütörtöki alsóházi tájékoztatójában kijelentette: a tervezet június eleji beterjesztéséhez, vitájához és szavazásához nem sikerült „a szokásos csatornákon" konszenzust teremteni. A kormány a jövő héten kezdődő tavaszi szünet után tájékoztatja a parlamentet a továbbiakról.

Theresa May brit kormányfő szerdán, egy nappal a briteknél tartott európai parlamenti választások előtt a brit alsóházban is elmondta, milyen változtatásokkal szeretné a brexit feltételeit törvénybe iktatni. May azt mondta, hogy a törvénytervezetet majd pénteken hozzák nyilvánosságra.

A javaslatot azonban minden oldalról támadták, az ellenzék mellett több kemény brexitpárti tory különösen dühös, amiért egy újabb népszavazásról szóló alsóházi szavazás is bekerül a törvényjavaslatba. Szerda este tiltakozásul lemondott egy nagyon fontos kabinettag, miközben a korábbinál is többen követelték nyilvánosan May távozását.

May decemberben már túlélt egy bizalmi szavazást, és egy éven belül nem lehet ellene újabbat beadni párton belül. Többen viszont az eljárási szabályok megváltoztatását akarják elérni. May megjelent a beszéde után a befolyásos 1922 tory bizottság előtt – aminél egy év után meg lehetne kérdőjelezni a pozícióját –, ahol elmondta, hogy nem akar lemondani.

Csütörtökön az is kiderült, hogy a bizottság tagjai szerda este titkos szavazást tartottak arról, hogy megváltoztassák-e a pártszabályokat. A lezárt borítékokat állítólag akkor nyitják fel, ha May nem egyezik bele, hogy június 10-ig lemondjon. May majd pénteken találkozik a bizottság vezetőjével, Graham Bradyvel. A The Times forrásai szerint az sem teljesen kizárt, hogy May pénteken bejelenti távozásának menetrendjét.

Több miniszter is arról beszélt a BBC-nek, hogy May nem maradhat a helyén. Jeremy Hunt külügyminiszter viszont kijelentette, hogy Theresa May lesz a miniszterelnök, aki fogadni fogja Donald Trumpot a június 3-5-i hivatalos brit látogatásán. Ez azonban nem zárná ki, hogy lemond a konzervatívok vezetéséről, és ügyvezető kormányfő maradjon az átmeneti időszakban.

A Downing Street szerdán hangsúlyozta, hogy semmi sem változott, May továbbra is küzdeni fog a brexit-megállapodása áterőltetéséért. May már korábban felajánlotta, hogy távozik, de csak akkor, ha az alsóház elfogadja a kilépési megállapodását.

Október 31-ig kaptak haladékot

A brit EU-tagság az eredeti menetrend alapján március 29-én szűnt volna meg, de a brexitmegállapodás sorozatos alsóházi visszautasításai nyomán Theresa May kétszer is kezdeményezte a kilépés elhalasztását. Az április 10-én tartott soron kívüli EU-csúcs döntése alapján a jelenlegi haladék október 31-ig terjedhet, ennek feltétele azonban az, hogy Nagy-Britanniának részt kell vennie az európai parlamenti választásokon, amit csütörtökön tartanak. Arról itt írtunk bővebben, hogyan jutott Nagy-Britannia idáig>>>