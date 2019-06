Méretes német pofon Albániának és Észak-Macedóniának

A német parlament (Bundestag) végül meg sem vitatta a héten, hogy támogatja-e az EU csatlakozási tárgyalások megindítását Észak-Macedóniával, illetve Albániával. Márpedig parlamenti támogatás hiányában a német kormány nem tudja elfogadni az erről szóló június 18-i döntést az Európa Tanácsban - írja a Balkan Insight. Érthetően emiatt nagy a csalódás Szkopjéban és Tiranában.

Nyári szünet után

Mindez azt jelenti, hogy mivel Németországban jön a nyári szünet, legkorábban szeptemberben kerülhet napirendre a bővítés ezen fontos feltétele.

Az Európai Unió bővítésére többféle esély is kínálkozik, de igazán senki nem áll jól. Montenegró, Észak-Macedónia, esetleg Albánia lehet a következő tag, míg Bosznia és Hercegovina, Szerbia, vagy Koszovó azért ettől még távolabb áll.

Hivatalosan Izland is tagjelölt, de mivel az izlandiak részéről sincsen semmilyen törekvés a tárgyalások megkezdésére (a lakosság többsége nem szeretne csatlakozni), ez inkább csak formai jelöltség.

Észak-Macedónia: a névvita megoldódott

Az ország fővárosa, Szkopje ezekben a napokban rettentően boldog, és ehhez nekünk magyaroknak is van közünk. Több naposfieszta köszöntötte otthon a Vardar Szkopje BL-győztes férfi kéziseit a final four után, ahol éppen a magyar Veszprém ellen győztek.

A politikai helyzet azért még nem ad okot az ünneplésre, miután az országban megbukott Nikola Gruevszki, a jobboldali koalíció vezetője (megint egy magyar vonatkozás, hiszen Gruevszki Magyarországra menekült a börtönbüntetése elől), a baloldali Zoran Zaev gyors eredményt ért el az ország elnevezéséről szóló vitában.

Az Észak-Macedónia országnévben megtestesülő kompromisszum azért volt létfontosságú, mert enélkül Görögország mindenképpen (de esetleg Bulgária is) blokkolta volna a csatlakozási tárgyalások megkezdését.

Ettől függetlenül Észak-Macedóni még valóban nem áll jól, súlyos korrupciós ügyek, a fél ország lehallgatása, etnikai konfliktusok mérgezték az országot mostanában, házon belül is van mit tenni.

Ettől függetlenül vannak már eredmények, az észak-macedónok már gyakorlatilag biztosan csatlakozhatnak a NATO-ba (ezt a Bundestag is támogatta), és előbb-utóbb az EU-tárgyalások is elindulhatnak.

Albánia: a drog hátráltat

Albánia ha lehet, egyelőre még egy kicsit nehezebb helyzetben van. Mint a Balkánon gyakorlatiilag mindenkinek, mindenkivel, neki is vannak határvillongásai, és ez nagy nehézség csatlakozási szempontból. A meglevő EU-tagságukkal járó vétójoggal rendre kétoldalú helyzeteket javítani próbáló görögök most elsősorban az albánokra fenekedik.

De Albániában a korrupció, a csempészet és a drogtermesztés is mind olyan téma, amelyben időről, időre a rendőrség, vagyis a kormányzat érintettsége is felmerül. Ahhoz, hogy Albániával komolyabban meginduljanak a tárgyalások, az albán hatóságoknak sokkal nagyobb elkötelezettséget kellene mutatnia, mert ma kis túlzással az ország egyes hegyes vidékein, a kendertermesztés fellegváraiban nem is az állam az úr.