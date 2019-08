Szerencsejáték-ügy miatt is nyomoznak az ibizai videó miatt megbukott Strache ellen

Az ibizai videó-botrányba belebukott Heinz-Christian Strache ellen már nem csak hűtlen kezelés, hanem szerencsejáték-ügyben is nyomozás indult, írja az Euronews. Az osztrák Szabadságpárt egykori alkancellárja mellett több politikustársa ellen is nyomoznak, többek között Johann Gudenus volt szabadságpárti frakcióvezető ellen is. Az ügyészség már házkutatásokat is tartott náluk.

Erős a gyanú, hogy egy szerencsejáték-vállalkozás vezetői és állami vezetők arról állapodtak meg, hogy egy jelölt pozícióhoz juttatásáért cserébe változtatnak a szerencsejáték-engedélyek felosztásán

- közölte szerdán Rene Ruprecht, az oszrák államügyészség korrupcióellenes hivatalának szóvivője.

Az ügy onnan indult, hogy a szintén szabadságpárti Peter Sidlo, aki az osztrák nemzeti bank tanácsában is helyet kapott, idén a szerencsejátékért felelős részben állami cég, a Casinos Austria AG pénzügyi vezetője lett, holott nem volt meg az ehhez szükséges tapasztalata. Az osztrák sajtó már egy ideje politikai háttéralkut emlegetett.

Strache egyébként most először szólalt meg az Ibiza-ügy óta, mondván Kurz kancellár átverte őt, a titkosszolgálatok pedig csapdát állítottak neki, amibe belesétált.

Mint ismert, az osztrák kormányválság azután robbant ki, hogy májusban miután két német lap nyilvánosságra hozott egy, az akkori alkancellárt, Heinz-Christian Strachét, a kormánykoalíciós FPÖ azóta lemondott elnökét és Johann Gudenust, a párt szintén lemondott frakcióvezetőjét súlyosan kompromittáló videofelvételt.

Strache az Ibizán készült rejtett kamerás felvételen magát egy orosz oligarcha unokahúgának kiadó nővel tárgyalt, akinek párt- és médiatámogatásért cserébe zsíros állami megbízásokat ígért. A két politikus a felvételen arról is beszélt, hogy a 2017-es választási kampányban több vagyonos személy 500 ezer és 2 millió euró közötti összegekkel támogatta az FPÖ-t a párthoz közel álló egyesületeken keresztül, így megkerülve a nagy adományokra vonatkozó bejelentési kötelezettséget az osztrák számvevőszék felé.

Ausztriában a botrány következményeként felbomlott a kormánykoalíció, majd Sebastian Kurz kancellár ellen is bizalmatlansági indítványt fogadott el a parlament, így a teljes kormány megbukott, szeptember 29-én előrehozott választásokat tartanak.