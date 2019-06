Hűtlen kezeléssel gyanúsítja az ügyészség Strachét

Hűtlen kezelés gyanúja miatt indított vizsgálatot a gazdasági és korrupciós ügyekben illetékes osztrák ügyészség (WKStA) Heinz-Christian Strache, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) volt elnöke, volt osztrák alkancellár ellen – írja az MTI az osztrák Profil nyomán.

Az APA osztrák hírügynökség megkeresésére az illetékes vádhatóság megerősítette a folyamatban lévő nyomozást a botrányba keveredett egykori alkancellárral szemben. A WKStA szerint vizsgálatok folynak Johann Gudenus lemondott szabadságpárti frakcióvezetővel szemben is, illetve további ismeretlen tettesek ellen "különböző társulási formákban" elkövetett hűtlen kezelés miatt.

A Profil úgy tudja, a vizsgálat már május 20. óta zajlik Strachéval és Gudenusszal szemben, a WKStA ezt azonban nem kívánta megerősíteni. Johann Pauer, Strache jogi képviselője a Profil megkeresésére azzal válaszolt, hogy "folyamatban lévő bűnügyi eljárásokkal kapcsolatban nem nyilatkozhat".

Az Osztrák Néppárt és az FPÖ koalíciójának felbomlásához vezető botrány május 17-én robbant ki Ausztriában, miután két német lap nyilvánosságra hozott egy, az akkori alkancellárt, Heinz-Christian Strachét, a kormánykoalíciós FPÖ azóta lemondott elnökét és Johann Gudenust, a párt szintén lemondott frakcióvezetőjét súlyosan kompromittáló videofelvételt.

Strache az Ibizán készült rejtett kamerás felvételen magát egy orosz oligarcha unokahúgának kiadó nővel tárgyalt, akinek párt- és médiatámogatásért cserébe zsíros állami megbízásokat ígért. A két politikus a felvételen arról is beszélt, hogy a 2017-es választási kampányban több vagyonos személy 500 ezer és 2 millió euró közötti összegekkel támogatta az FPÖ-t a párthoz közel álló egyesületeken keresztül, így megkerülve a nagy adományokra vonatkozó bejelentési kötelezettséget az osztrák számvevőszék felé.

Értesülések szerint ugyanebben a korrupciós ügyben vizsgálat folyik Markus Tschank parlamenti képviselő ellen is, mivel az FPÖ-höz közel álló több egyesületben is aktív tevékenységet folytatott. Az osztrák parlament a nap folyamán egyhangúlag döntött Tschank mentességének felfüggesztéséről. A szabadságpárti képviselő egyébként maga is kérte, hogy a törvényhozás eleget tegyen a WKStA erre vonatkozó indítványának.

Ausztriában a botrány következményeként felbomlott a kormánykoalíció, majd Sebastian Kurz kancellár ellen is bizalmatlansági indítványt fogadott el a parlament, így a teljes kormány megbukott, ősszel előrehozott választásokat tartanak.

